Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Це його перший візит до України після призначення на посаду. Глава держави подякував норвезькому уряду за вагому військову підтримку нашої країни, яку цього року збільшено до 7 мільярдів доларів. Володимир Зеленський наголосив: Україна розраховує, що такий рівень допомоги збережеться й наступного року.

Те, як найефективніше використати ці кошти для допомоги українцям у боротьбі проти російської агресії, було ключовою темою обговорення.

«Ми говорили, безумовно, і з Прем’єр-міністром Норвегії щодо збільшення спроможності нашого внутрішнього виробництва засобів далекого ураження. Приємно зауважити, що він цю ідею підтримав і запропонував докладніше обговорити з вами», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Торе Оншуус Сандвік говорили про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.

Серед інших важливих питань — посилення ППО та зміцнення бойової авіації. Президент подякував Норвегії за надання винищувачів F-16. Також глава держави відзначив важливість постачання систем NASAMS і ракет до них для захисту цивільної інфраструктури від російського терору.

Крім того, Володимир Зеленський висловив вдячність Норвегії за енергетичну підтримку нашої країни взимку та надання коштів на закупівлю імпортного газу.

Міністр оборони Норвегії запевнив у продовженні підтримки України й наголосив на тому, що важливо розвивати оборонні спроможності обох держав.

В урочистій церемонії відкриття офісу норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) взяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, міністр оборони України Рустем Умєров, міністр оборони Королівства Норвегія Торе Оншуус Сандвік, головнокомандувач Збройних сил Королівства Норвегія Ейрік Крістофферсен, а також президент Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі та інші представники керівництва компанії.

Kongsberg Defence & Aerospace — один з провідних світових виробників у галузі оборонних та аерокосмічних систем. Українські державні й приватні оборонні підприємства вже реалізують спільні проєкти з компанією, і відкриття офісу KDA в Україні стало ще одним кроком до поглиблення двостороннього співробітництва.

Під час церемонії відкриття офісу відбулося підписання меморандумів про взаєморозуміння між KDA та двома українськими компаніями. Документи передбачають співпрацю у виробництві безпілотних систем — як повітряних, так і морських, засобів протиповітряної оборони та спільний розвиток високотехнологічного озброєння.

Ці домовленості мають стратегічне значення для розвитку спроможностей української оборонної промисловості. Їх реалізація передбачає координацію на міжурядовому рівні, підтримку від міжнародних партнерів та оперативне розгортання виробництва безпосередньо в Україні.

Міністр Герман Сметанін подякував уряду Норвегії та компанії KDA за послідовну підтримку українського ОПК.

«Ми високо цінуємо готовність норвезького бізнесу до спільної роботи з українськими виробниками озброєння. Це приклад стратегічного партнерства, яке допомагає не лише нашій обороноздатності, а й зміцнює європейську безпеку загалом. Вдячний міністрові оборони Норвегії Торе Оншуусу Сандвіку та головнокомандувачеві ЗС Королівства Норвегія Ейріку Крістофферсену за сприяння співпраці між оборонними компаніями наших держав. Дякую KDA за готовність до співпраці з українським ОПК й реальні кроки в реалізації наших домовленостей», — зазначив міністр.

Україна й надалі послідовно розвиває стратегічні партнерства в галузі оборонної промисловості.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство з питань стратегічних галузей