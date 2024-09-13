Реалізацію спільних проєктів обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне.

«ЄБРР — один з головних наших партнерів та надійний інвестор. Збільшення інвестицій в Україну сягнуло понад 4,5 мільярда євро з лютого 2022 року», — зауважив Денис Шмигаль.

Очільник уряду подякував ЄБРР за критично важливу підтримку енергетики та співпрацю з українськими енергетичними компаніями. За його словами, це допомагає посилювати їхню стійкість, коли росія намагається знищити нашу енергосистему.

Сторони обговорили втілення інфраструктурних і гуманітарних проєктів, зокрема забезпечення водопостачанням Миколаєва. Прем’єр-міністр висловив очікування, що проєкт буде втілено якнайшвидше. Окрему увагу учасники зустрічі приділили продовольчій безпеці, посиленню приватного сектору й відновленню транспортної інфраструктури.

«Розраховуємо, що ЄБРР надалі збільшуватиме свої інвестиції в нашу державу та реалізовуватиме проєкти відбудови задля сильної і квітучої України», — наголосив Денис Шмигаль.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та делегація Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з віцепрезидентом Маттео Патроне обговорили розширення інвестицій в енергетичні та інфраструктурні проєкти, а також залучення банку у фінансування протимінної діяльності.

«Європейський банк реконструкції та розвитку — один з найважливіших партнерів України. Хочу подякувати за підтримку українських державних банків у реалізації нових енергетичних програм. За допомогою ЄБРР ми сподіваємося розблокувати приватні інвестиції у проєкти відновлюваної енергетики», — зазначила Юлія Свириденко.

На зустрічі обговорювали питання підтримки конкретних інвестиційних проєктів та прогрес у реалізації підтримки України, про яку домовилися на Конференції з відновлення України (URC) в Берліні, — угоди з банками, які посилять спроможність надавати нові кредити і розширять доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу. Мінекономіки працює над покроковою інструкцією для бізнесу, яка допоможе залучати доступні фінансові інструменти. Фахівців ЄБРР запросили долучитися до розроблення цього документа.

Сторони обговорили можливості ширшого залучення експертів ЄБРР до програми підтримки управління державними фінансами в Україні. Зокрема йшлося про вдосконалення управління публічними інвестиціями та створення єдиного портфеля інвестиційних проєктів для міжнародних фінансових організацій. У цьому контексті обговорили важливість роботи Стратегічної інвестиційної ради, яку було утворено у травні цього року.

Окремо обговорили можливості залучення ЄБРР до протимінної діяльності. Заплановано провести техніко-економічне обґрунтування щодо інтеграції програм банку задля підтримки аграрного сектору в царині розмінування. Також ішлося про можливість надання підтримки виробникам обладнання для протимінної діяльності.

«Для нас важливо якомога швидше зробити українську землю безпечною, щоб фермери могли починати її обробляти. Тому запропонували ЄБРР долучитися до співпраці заради збільшення кількості машин для розмінування, саперів та операторів протимінної діяльності», — наголосила Юлія Свириденко.

Ще однією темою для обговорення став розвиток людського капіталу. Завдяки співпраці з ЄБРР уряд сподівається поліпшити ситуацію на ринку праці та створити умови для повернення українців.

Наприкінці зустрічі сторони порушили питання залучення ЄБРР до фінансування державної програми доступного кредитування «єОселя», повідомляє Мінекономіки.

Зустріч із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку провів і віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Усе, що ми робимо, — для людей і заради людей. Особливий фокус — українці, які постраждали від російського вторгнення. Усі наші спільні проєкти також залишаються незмінними. Дякуємо Європейському банку реконструкції та розвитку за підтримку наших ініціатив і сподіваємося на подальшу співпрацю», — сказав він.

Окремо Олексій Кулеба звернув увагу іноземних партнерів на необхідність відбудовувати інфраструктуру водопостачання між Новою Одесою та Миколаєвом.

Крім проєктів, які вже успішно реалізують, додаткову увагу було приділено перспективним напрямам співпраці — оновленню парку електропоїздів, фінансуванню розвитку когенерації та відновленню поштової мережі Укрпошти.

АТ «Укрзалізниця» спільно з ЄБРР планує реалізувати інвестиційний проєкт оновлення парку електровозів з отриманням від ЄБРР позики під державну гарантію обсягом до 300 мільйонів євро. Укрзалізниця відчуває істотний дефіцит електроенергії, який посилиться в зимовий період, тому існує потреба у фінансуванні будівництва газових електростанцій в різних регіонах України.

Укрпошта планує спільно з ЄБРР реалізувати проєкт відновлення поштової мережі. Попередня вартість проєкту становить 104 мільйони євро, повідомляє Мінвідновлення.

Джерело:

Департамент комунікацій Cекретаріату КМУ