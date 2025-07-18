Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у засіданні «Люблінського трикутника» на рівні глав зовнішньополітичних відомств України, Литви та Польщі до п’ятої річниці створення формату. У Любліні міністр поінформував колег про актуальну ситуацію на фронті та нову тактику росії, яка полягає в посиленні повітряного терору проти українських мирних міст і громад, а також цивільних людей.

«Щоночі сотні дронів та ракет кружляють над Україною, групуються в рій та масовано атакують певне місто чи громаду. Зокрема 16 липня такого підлого удару зазнала насамперед Вінниця», — зазначив він.

Глава МЗС заявив, що росія посилює використання на полі бою заборонених хімічних речовин. Україна зібрала всі необхідні докази та провела відповідні експертизи.

Головною темою переговорів стала неподільна безпека України, Литви, Польщі та всієї Європи. Очільники МЗС обговорили подальші кроки для розвитку оборонної співпраці, інвестицій в український ОПК, посилення трансатлантичного тиску на агресора та масштабування української сили завдяки підтримці партнерів.

«Наші країни мають унікальний приклад військової співпраці. Литовсько-польсько-українська бригада вже десять років робить важливий внесок у підготовку українського командного складу та впровадження стандартів НАТО у Збройних силах України», — зауважив Андрій Сибіга.

Міністр оголосив, що очільники МЗС України, Литви та Польщі дійшли згоди започаткувати в межах «Люблінського трикутника» форум істориків як платформу для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем нашої спільної історії.

«Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і так позбавити москву найменшої можливості підважувати нашу єдність», — наголосив він.

Спільно обстоювати розширення ЄС

Сторони докладно обговорили шляхи розблокування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. За словами українського міністра, для угорського вето немає жодних переговорних підстав, а політичний волюнтаризм не може блокувати розширення ЄС. «Україна виконала своє домашнє завдання щодо відкриття щонайменше трьох кластерів. І ми домовилися спільно це обстоювати», — додав він.

Під час зустрічі дипломати обговорили спільну протидію гібридним російським загрозам — кібератакам та пропаганді. Глава українського дипломатичного відомства наголосив на важливості продовження реалізації спільного плану «Люблінського трикутника» із протидії дезінформації.

Окрему увагу міністри приділили розвитку економічного форуму країн «Люблінського трикутника» задля співпраці та збільшення інвестицій у військово-промислові комплекси України, Литви та Польщі.

«Важливо наповнити наш формат конкретними практичними проєктами для людей та між людьми: поліпшення залізничного сполучення між нашими столицями, посилення енергетичної безпеки — зокрема через використання українських підземних газових сховищ, найбільших в Європі, а також диверсифікація шляхів постачання енергоносіїв до Європи», — зазначив Андрій Сибіга.

Міністр заявив, що окремим напрямом має стати співпраця між регіонами наших країн, і Україна готова ділитися технологіями та спільно локалізувати виробництва, оскільки інвестиції в оборону — це інвестиції в безпеку та економічне зростання наших країн.

Сторони домовилися, що найближчим часом національні координатори «Люблінського трикутника» узагальнять усі домовленості за підсумками засідання та розроблять план заходів на 2026 рік.

Андрій Сибіга запропонував проводити зустрічі в межах «Люблінського трикутника» регулярно принаймні двічі на рік та запровадити почергове головування, а також провести наступну зустріч на рівні лідерів держав у Києві. Глава МЗС висловив глибоку вдячність Польщі та Литві за послідовну вагому підтримку України та українців у протидії російській агресії, а також окремо подякував місту Любліну та його багатонаціональній громаді.

«Люблін отримав нагороду «Місто-рятівник», яку запровадив Президент України Володимир Зеленський. Місто прийняло понад один мільйон двісті тисяч українців, які рятувалися від війни. Люблін побудував уже чотири укриття для Сум та передав для українського прикордонного міста 2,5 мільйона злотих польської урядової допомоги, що є еквівалентом майже 30 мільйонів гривень», — зауважив міністр.

За підсумками переговорів сторони ухвалили спільну заяву міністрів закордонних справ «Люблінського трикутника».

Зустріч з українською громадою

У межах візиту до Польщі Андрій Сибіга відвідав греко-католицьку церкву святого Йосафата в Любліні, де зустрівся з настоятелем о. Стефаном Батрухом, парафіянами та представниками місцевої української громади.

«Цей храм — не лише духовна опора для українців у Любліні, а й важливий центр збереження національної ідентичності, мови, культури, солідарності та традицій. Саме в таких місцях формуються ті духовні основи, які зміцнюють українське суспільство і в Україні, і за кордоном», — зазначив міністр.

Під час зустрічі глава МЗС повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про подвійне громадянство, що є ще одним кроком до забезпечення того, аби кожен українець, хоч би де він перебував, залишався частиною України. Міністр поінформував, що Українська держава активно працює над упровадженням системи «є-Малятко» за кордоном, що дасть змогу українським родинам зручно реєструвати народження дітей, навіть перебуваючи не в Україні. Окремо Андрій Сибіга розповів про впровадження нових консульських послуг, серед них оформлення ID-карток, а також роботу над забезпеченням повноцінного доступу до додатка «Дія» за кордоном, щоб він працював як цифровий сервіс на зразок доступних в Україні.

Міністр подякував усій громаді за збереження української ідентичності, мови, культури та віри, підкресливши, що це важливий духовний тил, який допомагає Україні бути сильнішою. Особливу вдячність він висловив за непохитну підтримку українських захисників, зазначивши, що єдність, молитва і турбота громади є неоціненною допомогою для наших воїнів.

Джерело: Міністерство закордонних справ