Підприємства, що будують стійкі до знеструмлень інтернет-мережі за технологією xPON та мережі мобільного зв’язку, визначені критично важливими, швидше робитимуть це, особливо в регіонах, де зв’язок зникає через знеструмлення або де його взагалі немає. Стабільний інтернет і мобільний зв’язок — це про безпеку, оборону, доступ до держпослуг, навчання, роботу й можливість підтримувати контакт із рідними.

Для критично важливих підприємств

Унаслідок мобілізаційних заходів галузь зіткнулася з нестачею кваліфікованих кадрів, які забезпечують будівництво стійких до знеструмлень мереж та під’єднання до них громадян, державних органів, бізнесу. За попередніми оцінками, ішлося про дефіцит понад 2,5 тисячі технічних фахівців.

Кого можуть внести в перелік критично важливих підприємств, які будують мережі xPON та мобільного зв’язку? Постачальника електронних комунікаційних послуг, який має статус критично важливого підприємства від Мінцифри, будує мережі xPON або мобільний зв’язок.

Щоб потрапити до переліку критично важливих підприємств, постачальник електронних комунікаційних послуг має подати звернення до Мінцифри на електронну пошту hello@thedigital.gov.ua, додавши: інформацію про фактичне покриття мережами xPON та мобільного зв’язку; звіт за формою 1-Т, поданий до регулятора послуг у галузі електронних комунікацій; інформацію про заплановане будівництво мереж; перелік адрес, де послуги вже надають;наказ про залучення працівників до будівельних бригад.

Документи для будівельної галузі: електронний бум

Щодо цифровізації містобудування та будівництва, то зручність і швидкість надання електронних послуг, фіксація кожної дії й економія стали основними цілями для запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Вона працює вже п’ять років і зберігає 7,5 мільйона зареєстрованих документів.

Упровадження ЄДЕССБ позбавило плутанини сотень сторінок паперу між учасниками будівельного процесу, впорядкувало черги розгляду документів для пришвидшення терміну надання адміністративних послуг, забезпечило створення автоматизованих перевірок та обмін інформації з іншими інформаційними ресурсами, такими як Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний земельний кадастр та інші.

Нині в системі працюють майже 140 тисяч зареєстрованих користувачів. Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю, замовники будівництва, девелопери та інші.

ЄДЕССБ — важливий інструмент для забезпечення прозорості та ефективності відбудови країни. Завдяки інтеграції з цифровою системою DREAM і Реєстром пошкодженого та знищеного майна система сприяє оптимізації процесів відновлення й надає можливість моніторингу реалізації проєктів будівництва. Така взаємодія дає змогу забезпечити контроль за використанням ресурсів і оперативне внесення даних про відбудовчі заходи.

На порталі «Дія» продовжують працювати 13 будівельних послуг для громадян. Там можна отримати всі необхідні документи без візиту в державні органи. За п’ять років роботи ЄДЕССБ було надано більш як 221 тисячу таких послуг через «Дію».

У ЄДЕССБ працює автоматична первинна реєстрація спеціальних майнових прав (СМП). За цей період автоматично зареєстровано 474 об’єкти (наприклад, багатоквартирні будинки), які містять 60 тисяч майбутніх об’єктів нерухомості (для багатоквартирних будинків це окремі квартири, комерційні приміщення, гаражні бокси, парко-місця).

Наступними важливими кроками стануть: модернізація ЄДЕССБ в частині розширення автоматизованих перевірок для збільшення відсотка автореєстрації та зменшення кількості відмов; введення в дію мобільного додатка ЄДЕССБ «Прозоре будівництво»; будівельні послуги в мобільному застосунку «Дія» та сповіщення про статус розгляду документів; автоматизація функціоналу з реєстрації змін щодо об’єктів спеціального майнового права.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Міністерство розвитку громад та територій