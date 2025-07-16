З нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі-України Президент Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, зокрема Героїв України, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори, відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки з почесними найменуваннями командирам підрозділів, а також нагороди цивільним українцям та українкам і паспорти громадянина України 14-річним.

У заходах узяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, урядовці, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні, військове керівництво, українські воїни та їхні родини.

Були присутні й іноземні гості, які перебувають у нашій країні з візитами: спецпредставник Президента США з питань України Кіт Келлог і Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

Глава держави поклав квіти до Стіни Пам’яті полеглих українських захисників і захисниць. Присутні вшанували пам’ять усіх, хто віддав життя заради України, хвилиною мовчання.

«Уже більш ніж десять століть Київ і вся наша українська земля є одним зі світових центрів християнства й творення європейської історії. Без України, без виграних тут битв та українських легендарних постатей, без зробленого нашими людьми і зв’язків багатьох країн саме з Україною просто неможливо уявити повну й чесну історію Європи», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз саме в Україні визначається, якою буде подальша доля Європи, і подякував усім, хто воює й працює заради нашої країни, та кожному, хто допомагає.

Президент передав рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Посмертно найвищого державного звання удостоєні:

Сержант Василь Саливончик, командир стрілецького відділення. Особисто знищив російський танк Т-72 під час оборонних дій поблизу Бахмута, у стрілецькому бою ліквідував щонайменше трьох російських окупантів і командував відбиттям штурму. 11 травня 2023 року очолив одну зі штурмових груп. Зазнав поранення внаслідок мінометного російського обстрілу, але продовжив виконувати завдання. Наблизившись до ворожої позиції, група потрапила в засідку. Ціною життя Василь Саливончик прикрив відхід побратимів.

Солдат Віктор Смолійчук (Державна спеціальна служба транспорту). У лютому 2023 року допоміг деблокувати воїнів штурмової роти з багатоповерхівки на бахмутському напрямку та запобігти повному оточенню. Після поранення командира відділення взяв командування на себе й вивів групу з напівоточення без втрат. Відбивав ворожі штурми поблизу Богданівки. Знищив щонайменше 25 окупантів, серед яких «вагнерівці». Загинув унаслідок російського артобстрілу під час евакуації.

Старший лейтенант Олексій Солоданюк. Воїни під його командуванням забезпечували наступ біля Роботиного. 23 серпня 2023 року організував підготовку до відбиття нападу на спостережний опорний пункт. Коли переміщувався для облаштування ще одного опорного пункту, помітив російський розвідувальний дрон. Лейтенант вирішив змінити маршрут, щоб не розкрити ротних позицій. Пішовши замінованою місцевістю, Олексій Солоданюк загинув. Він відвернув увагу ворожої аеророзвідки й завдяки цьому врятував життя вісьмох українських захисників.

Особисто ордени «Золота Зірка» отримали Герої України:

Молодший сержант Іван Басюк. Лише з 1 серпня 2024-го до 20 січня цього року ліквідував на покровському напрямку 119 російських окупантів, знищив 82 артилерійські установки та ще 81 уразив. Протягом останніх восьми місяців командує відділенням безпілотних авіаційних комплексів.

Полковник Антон Задорожний (НГУ). Особисто знищив 11 російських окупантів на харківському напрямку. Після відбиття наступу ворог завдав артилерійського удару по позиціях нацгвардійців. Унаслідок цього один з побратимів Антона Задорожного зазнав поранення, але попри ризик для власного життя полковник зміг його врятувати. Під час одного з боїв організував евакуацію поранених і прикривав їх вогнем із кулемета, знищивши вісьмох окупантів.

Старший сержант Іван Мотрук. Як навідник танка під час штурму висоти неподалік Красногорівки знищив 12 окупантів на спостережному посту, який українські підрозділи потім узяли під контроль. Під час бойового зіткнення зупинив ворога, ліквідував дві БМП, танк Т-72 і вантажний автомобіль з особовим складом (24 окупанти). Торік у червні зазнав поранення внаслідок атаки ворожого FPV-дрона, після лікування знову повернувся на фронт.

Президент також вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» молодшому сержантові Іллі Великому та молодшому лейтенантові Андрієві Філановичу.

Ілля Великий у складі підрозділів ТрО брав участь у бойових діях на Херсонщині та Донеччині. З липня минулого року виконує бойові завдання на покровському напрямку у складі 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем. Упродовж січня цього року у складі екіпажу ударних БпЛА знищив сім ворожих автомобілів та два мотоцикли з піхотою, 12 окупантів і склад пально-мастильних матеріалів.

Андрій Філанович брав участь у бойових діях на Донеччині та Херсонщині. Протягом лютого цього року у складі екіпажу ударних БпЛА виконував бойові завдання на Донеччині, де знищив ворожий засіб РЕБ, міномет, РСЗВ, мотоцикли та автомобілі з піхотою.

Українські захисники й захисниці також отримали ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і «За заслуги» ІІІ ступеня.

Президент відзначив державними нагородами представників духовенства, місцевої влади та бізнесу, журналістів, освітян, енергетиків. Зокрема, ордени «За заслуги» ІІ ступеня отримали головний рабин Києва та України Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад Моше Реувен Асман і телеоператор Reuters в Україні Іван Любиш-Кірдей, якого було важко поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська торік.

Глава держави передав бойові прапори командирам 1 окремого штурмового полку та 12 окремого танкового батальйону, відзнаки «За мужність та відвагу» командирам 241 окремої бригади територіальної оборони та 36 полку Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії. Володимир Зеленський також вручив стрічки почесних найменувань: 31 окремій механізованій бригаді присвоєно найменування «імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького», 110 окремій бригаді ТрО — «Хортиця», 24 полку Західного оперативно-територіального об’єднання НГУ — «імені гетьмана Петра Сагайдачного».

Президент передав паспорти громадянина України дітям українських захисників, переможцям учнівських олімпіад, конкурсів та спортивних змагань і школярам, які займаються волонтерством.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що саме у Києві започатковано формування культурної й духовної основи нашої держави.

«Ми вдячні всім і кожному, хто творив, виборював, захищав і розвивав Україну. Україна була, є і буде», — наголосив він.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ