На цьому наголошували Президент та Прем’єр-міністр під час інтерв’ю журналістам африканських ЗМІ

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн, зокрема на африканському континенті, і доводить це конкретними кроками, забезпечуючи роботу зернового коридору попри всі спроби рф завадити його функціонуванню. Про це глава держави заявив в інтерв’ю журналістам африканських ЗМІ. На зустрічі були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.

Зерновий коридор працює

«Ми показали світу, що Україна продовжує гарантувати глобальну продовольчу безпеку», — зазначив Володимир Зеленський. Президент зауважив, що за перший місяць роботи альтернативного зернового коридору Україна транспортувала 4 мільйони тонн аграрної продукції, що дорівнює обсягу експорту зернових за місяць роботи першої зернової ініціативи, створеної на основі домовленостей з Туреччиною та ООН.

«Так, трохи довше, є складнощі, але ми вийшли на той самий обсяг. Тобто Україна готова постачати й бути гарантом», — наголосив глава держави.

За його словами, попри всі складнощі та агресивні дії росії працює Одеський порт, а партнери України добре знають, які системи ППО та інші засоби потрібні, щоб забезпечити безперешкодну роботу портової інфраструктури Одещини загалом.

«Ми над цим працюємо й навіть розширюємо свої можливості. росія атакує, лякає, але в цих атаках втрачає зброю, кораблі, гелікоптери. Також ми займаємося страхуванням ризиків — ведемо постійні переговори з нашими партнерами, зокрема з Великою Британією, щодо страхування разом з урядом України ризиків для компаній — власників цих кораблів», — розповів Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що наша країна звільняє акваторію Чорного моря від російських кораблів, які атакують українські порти та цивільну інфраструктуру: з кожним днем їх стає дедалі менше. Глава держави також розповів про ініціативу побудувати зернові хаби в Африці, з яких можна було б транспортувати аграрну продукцію на весь континент незалежно від дій влади росії чи інших подібних держав.

«У цих хабах завжди будуть продукти харчування. І хоч би що відбувалося, зерно завжди буде в людей. І голоду точно не буде», — зазначив Володимир Зеленський.

Прагнемо дружніх відносин

Україна прагне вибудувати дружні стратегічні відносини із країнами африканського континенту, засновані на взаємній повазі до базових цінностей і міжнародних принципів. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю журналістам африканських ЗМІ.

«Якщо ми говоримо про стратегічне партнерство між нами та будь-якою державою Африки, то це має бути на взаємоповазі. Відносини мають ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності, суверенітету, твоєї мови й традицій», — переконаний глава держави. За його словами, після перемоги в розв’язаній росією війні Україна готова інвестувати у країни Африки. Володимир Зеленський нагадав, що наша держава відкриває десять посольств на африканському континенті. Це важлива політична та фінансова інвестиція в умовах війни.

Як акцентував глава держави, Україна співпрацює з партнерами, будуючи відносини на основі правди та взаємоповаги, в той час як росія традиційно використовує силу та вплив через інформаційні маніпуляції.

Президент зауважив, що Африка має тривалу історію співпраці з Україною, яка була у складі радянського союзу. Тож наша держава зробила великий внесок у розвиток африканського континенту, зокрема в інфраструктурні проєкти, програми освіти із країнами Африки. Але після розпаду срср росія монополізувала її спадщину.

Президент назвав дуже важливим візит в Україну в червні цього року лідерів п’яти африканських країн: ПАР, Союзу Коморських Островів, Сенегалу, Замбії та Єгипту. На його думку, після відвідання Києва лідери цих держав краще зрозуміли, за що бореться Україна у війні з росією і що Україна — друг для країн Африки.

Володимир Зеленський зазначив, що готовий приїхати з візитом на африканський континент і налагодити контакт із максимальною кількістю лідерів африканських країн та суспільств, які вони представляють.

Більше точок дотику

Україна посилюватиме співпрацю із країнами Африки. Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з африканськими журналістами.

«Сьогодні ми пропонуємо нашим африканським партнерам працювати над пошуком якомога більшого числа точок дотику. Ми відчуваємо готовність країн Африки активніше співпрацювати з Україною», — зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр переконаний, що Україна цікава африканським державам як потужний освітній хаб. Він повідомив, що українські ІТ-компанії вже працюють у деяких африканських країнах. За його словами, наша держава прагне поширити співпрацю на державно-приватне партнерство.

Під час зустрічі учасники обговорили актуальні важливі питання, зокрема долучення країн Африки до реалізації формули миру Президента України.

«Україна прагне миру. Але миру справедливого та довготривалого. Він можливий лише на основі формули Президента Володимира Зеленського», — зазначив глава уряду. Він нагадав, що формула складається з десяти пунктів, а її основні положення знайшли відображення в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні», яку ухвалено 23 лютого 2023 року 141 голосом, зокрема й 30 голосами африканських держав.

Денис Шмигаль підкреслив, що пункти формули миру мають глобальний характер та вплив, а ключовий її елемент — продовольча безпека. Окремо сторони обговорили роботу альтернативного чорноморського зернового коридору.

«Попри блокаду портів Чорного моря Україна зберігає статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Від експорту нашого продовольства залежить життя майже 400 мільйонів людей у різних країнах, зокрема й на африканському континенті», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що на сьогодні діє гуманітарна ініціатива Президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine. У межах цієї ініціативи Україна відправила 170 тисяч тонн свого зерна до Ефіопії, Сомалі та Кенії.

Джерела: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ