Після вторгнення росії спортивне життя на території України тимчасово зупинилося. Велику паузу, майже пів року, взяла й улюблена гра мільйонів. 26 лютого в українській Прем’єр-лізі мали стартувати ігри другого кола чемпіонату, але за два дні до цього прийшли російські загарбники.

Повернення ігор

Було вирішено достроково зупинити сезон та зберегти за командами їхні місця. Так донецький «Шахтар» став чемпіоном, київське «Динамо» посіло друге місце, а «Дніпро-1» — третє. І вперше в історії українського футболу нагородження не проводили. Подальша доля чемпіонату України перебувала у підвішеному стані близько чотирьох місяців. У цей час клуби за змогою грали благодійні товариські матчі за кордоном та збирали гроші на допомогу Збройним силам України.

Рішення, що футбольний сезон 2022—2023 років все-таки відбудеться в Україні, було ухвалено на початку червня. Це рішення підтримав Президент Володимир Зеленський. Тож усупе­реч численним перешкодам футбол повернувся на стадіони України, але за певних умов: матчі проводять у регіонах, де немає активних бойових дій та без глядачів на трибунах. Головна умова — наявність на стадіонах місць для укриття. Під час повітряних тривог гра зупиняється, а футболісти, тренери і весь штат проходять в укриття. Також на матчах обов’язково повинні бути бригади медиків і ДСНС та представники місцевих військових адміністрацій.

Матч тривав понад чотири години

Участь у найвищому дивізіоні українського чемпіонату в цьому сезоні беруть 16 клубів. На відміну від попереднього сезону, через війну не змогли взяти участь чернігівська «Десна» та «Маріуполь». Їхні місця у Прем’єр-лізі посіли лідери незавершеного минулого сезону Першої ліги: харківський «Металіст» та криворізький «Кривбас». До речі, саме повернення свого клубу в еліту українського футболу так чекали харківські вболівальники. Віцечемпіона сезону 2012—2013 років та шестиразового бронзового призера чемпіонату України 2016-го через проблеми, зокрема фінансові борги, було ліквідовано, та на радість харків’янам й усім шанувальникам клубу він відродився торік.

Тож уперше за багато років Харків у найвищому дивізіоні українського футболу представлено відразу двома клубами. Компанію «Металісту» складає «Металіст 1925», для якого це вже другий сезон в українській Прем’єр-лізі. Але через війну команди не зможуть цього року провести принципове харківське дербі вдома. Обидва клуби, як і багато інших українських команд, тимчасово змінили прописку. «Металіст 1925» проводить домашні матчі в Києві на «Олімпійському», а «Металіст» перебрався в Ужгород, де грає на місцевому стадіоні «Авангард».

Обидва харківські клуби вже увійшли в історію цього чемпіонату, який проходить в умовах війни. 23 серпня саме матчем «Шахтар» — «Металіст 1925» розпочався цей сезон. 24 серпня гра між львівським «Рухом» та «Металістом» через загрози ракетних обстрілів з боку російського агресора та вимушені перерви сумарно тривала 4 години 27 хвилин. Повітряна тривога пролунала наприкінці першого тайму, після цього матч було перервано на 50 хвилин. Ще дві тривоги пролунали у другому таймі. На 52-й ігровій хвилині поєдинок було призупинено на 1 годину 11 хвилин, а на 77-й хвилині команди знову були вимушені спуститися в укриття на 34 хвилини. Тож цей матч став першим в історії українського футболу, який було вимушено призупинено через загрозу ракетних обстрілів під час війни.

Психологічний тягар для збірної

Війна втрутилася і в життя збірної України з футболу. Нині національна команда не може проводити матчів у себе в країні, та номінальними домашніми аренами жовто-синіх стали стадіони Польщі. Стикові матчі відбору до чемпіонату світу було перенесено з березня на червень. Українські вболівальники добре пам’ятають ті важливі для збірної й нашої країни матчі та зусилля і самовіддачу наших хлопців. Обидва матчі проходили на полях суперників, але це не завадило підопічним Олександра Петракова спокійно переграти збірну Шотландії з рахунком 3:1 і дати бій збірній Вельсу. На жаль, єдиний забитий м’яч в цьому матчі був у ворота збірної України, і вона залишилася поза чемпіонатом світу-2022.

Безумовно, психологічне навантаження через події в Україні позначається на гравцях та тренерському штабі нашої збірної. І це дуже дається взнаки саме у вирішальних матчах. Наприклад, команді трохи не вистачило для того, щоб підвищитися у класі в Лізі націй. Прикра поразка 0:3 від шотландців, яких два місяці тому впевнено переграли, залишила збірну України в дивізіоні B і на наступний сезон. Попереду в національної команди підготовка до кваліфікації Євро-2024, яка розпочнеться в березні наступного року. Та вже відомо, що зі збірною росії на футбольних полях ми не побачимося.

Незрозуміла позиція ФІФА

Нині росію відсторонено від усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА, зокрема міжнародних клубних турнірів та чемпіонату світу-2022 і чемпіонату Європи-2024. Проте країна-агресор залишається членом Світової федерації футболу, вона офіційно отримала права на трансляцію чемпіонату світу, який 20 листопада розпочнеться в Катарі. Телеканали «вгтрк», «первий» та «матч тв» заплатили за права на трансляцію по 13 мільйонів доларів у ме­жах контракту з ФІФА. Тож попри всі санкції, російські окупанти зможуть дивитися одну з головних спортивних подій року.

Та це не єдине питання до ФІФА від України. 21 червня цього року ця організація дозволила іноземним гравцям і тренерам в односторонньому порядку призупинити свої контракти з українськими клубами. Тож команди, в розпорядженні яких були легіонери, втратили багато коштів, які могли б отримати за перехід гравців в інші клуби. Найбільше постраждав «Шахтар». За словами виконавчого директора клубу Сергія Палкіна, керівництво «Шахтаря» звернулося до ФІФА з вимогою щодо компенсації, а також намагалося зв’язатися із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, щоб уникнути суду та домовитися про вирішення питання. Проте, як стверджує Сергій Палкін, реакції не було. Навпаки, стало відомо, що ФІФА замість того, щоб сісти за стіл переговорів, готується до судових позовів. Донецький клуб подав документи до Спортивного арбітражного суду, оскаржуючи рішення Світової федерації футболу.

Насамкінець: Однак попри війну та всі перешкоди, український футбол продовжує життя і радує вболівальників запеклими матчами національного чемпіонату й міжнародних турнірів. Та всі ми з нетерпінням чекаємо, коли футболісти виходитимуть на поле не під виття сирен, а під гомін десятків тисяч фанатів, які вщерть заповнять трибуни українських стадіонів. «Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті», — наголосив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.