У четвер у Львові Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з роботою Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи. Разом з главою уряду медичний заклад, що допомагає українцям, які постраждали через війну, відвідали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Тут працюють досвідчені лікарі, які надають медичну допомогу за багатьма напрямами — від лікування до реабілітації військових і цивільних. Госпіталь постійно оновлюється: відкрито сучасний реабілітаційний центр, ремонтують відділення, оновлюють обладнання, модернізують операційний блок», — зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що заклад отримує високотехнологічне обладнання. Його закуповують як за кошти держбюджету, так і за підтримки міжнародних партнерів — Світового банку, Глобального фонду та в межах гуманітарної допомоги.

Крім того, за словами Прем’єр-міністра, госпіталь щороку отримує більше фінансування від держави через програму медичних гарантій, що своєю чергоюрозширює спектр безоплатних послуг для пацієнтів.

«Тисячі українців повертаються з фронту з пораненнями та потребують тривалого лікування й реабілітації. Наявність сучасного медичного закладу — це не лише про якісну медицину. Це про гідне ставлення до тих, хто захищає нашу країну. І про нашу спільну турботу — щоб кожен захисник і захисниця мали шанс повернутися до повноцінного життя», — наголосив Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який разом з Прем’єр-міністром відвідав два важливі медичні центри — Superhumans і Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи, розповів, що країна будує найсильнішу систему реабілітації у Європі: «Ми розвиваємо її в умовах війни, коли щодня зростає потреба у відновленні — після поранень, ампутацій, інсультів. Понад 600 тисяч українців отримали реабілітаційну допомогу за останні півтора року. Один із найпотужніших центрів, який задає нову планку якості, — Superhumans. Це не просто медичний заклад, це приклад мультидисциплінарного підходу, сучасних технологій і поваги до гідності кожного пацієнта. Разом із тим ми продовжуємо посилювати багатопрофільні медичні установи. Один із них — Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи. Це надкластерна лікарня, яка надає високоспеціалізовану допомогу, постійно оновлюється, модернізується та розширює можливості для лікування і реабілітації пацієнтів».

Superhumans — сучасний всеукраїнський центр воєнної травми, який з 2022 року допомагає дорослим і дітям, постраждалим внаслідок війни, відновлювати здоров’я, фізичну активність і психологічний стан. Центр спеціалізується на високотехнологічному протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації, слухопротезуванні та психологічній підтримці. Пацієнти Superhumans — як військові, так і цивільні — отримують комплексну допомогу, що дає змогу повертатися до активного життя.

Уже понад 1200 пацієнтів запротезовано і виписано додому. Виготовлено понад 1600 протезів, проведено більш як 1250 операцій, встановлено понад 170 слухових апаратів.

Центр масштабується: у Дніпрі відкрито нове відділення Superhumans. Тут пацієнти отримують психологічну підтримку, фізичну реабілітацію, послуги з протезування і слухопротезування, а також соціальний супровід — включно з допомогою у працевлаштуванні. До кінця року заплановано відкриття ще одного центру — в Одесі.

Superhumans — важливий партнер МОЗ у формуванні сучасної системи допомоги пацієнтам з воєнними травмами. Досвід команди уже інтегрується в системні рішення, що впроваджуються на національному рівні.

Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи — надкластерний медзаклад, який демонструє приклад модернізації та ефективного управління. За останні роки тут оновлено ключові клінічні підрозділи, проведено ремонти в хірургічному, нейрохірургічному, артрологічному відділеннях, встановлено сучасну ангіографічну систему, створено центр фізичної та психологічної реабілітації. Завершено капітальний ремонт стерилізаційного блоку та запущено першу чергу оновленого операційного блоку.

За координації МОЗ лікарня також отримала медичне та лабораторне обладнання на понад 91 млн грн — за рахунок коштів державного бюджету, в межах спільних проєктів зі Світовим банком, Глобальним фондом, JICA та гуманітарної допомоги. Серед поставленого високовартісного обладнання — сучасні апарат МРТ, ангіограф, хірургічний мікроскоп. 2024 року в госпіталі пролікували понад 22,5 тисячі пацієнтів в умовах стаціонару, з них більш як 5400 — постраждалі внаслідок війни. Від початку 2025 року стаціонарну допомогу вже отримали понад 12,7 тисячі пацієнтів, ще понад 27 тисяч звернулися по амбулаторну допомогу.

Окремо міністр ознайомився з роботою Золочівської центральної районної лікарні. Вона має статус загальної та обслуговує понад 65 тисяч жителів трьох громад — Золочівської, Поморянської та Зборівської. Протягом останніх трьох років лікарня активно розвивається. Відкрито амбулаторне реабілітаційне відділення, стаціонарне психіатричне, центр стоматологічної допомоги, кабінет «Довіри». Також за підтримки МОЗ в лікарні відкрито кабінет комп’ютерної томографії, створено сучасне укриття з операційним блоком. Триває ремонт терапевтичного та неврологічного відділень, готують проєктну документацію для створення відділення невідкладної медичної допомоги та стаціонарної реабілітації. Планують відкриття патологоанатомічного відділення, аптеки, оновлення хірургічного блоку.

Також лікарня отримала від МОЗ України сучасне високовартісне обладнання: комп’ютерний томограф, наркозну станцію з апаратом ШВЛ, підігрівач інфузійних розчинів і генератор потужністю 400 кВт.

Торік у закладі проліковано понад 200 тисяч пацієнтів, з них 8962 — у стаціонарі. Станом на червень 2025 року вже проведено майже тисячу оперативних втручань. Лікарня активно залучає молодих лікарів — інтернатуру тут проходять п’ятеро спеціалістів, ще шість вакансій відкрито.

«Те, як змінюється Золочівська лікарня, — це приклад для всієї спроможної мережі. Нові напрями, сучасне обладнання, залучення молодих фахівців, розвиток хірургії та реабілітації. Це те, як має працювати лікарня, яка справді потрібна своїй громаді. І наше завдання як держави — підтримувати саме такі проєкти», — наголосив міністр.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство охорони здоров’я