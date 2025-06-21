Учора відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з послами країн Європейського Союзу, де йшлося про потребу в розширенні військової, фінансової та гуманітарної допомоги

Сторони обговорили широке коло питань. Важливими темами розмови стали координація зусиль у протидії російській агресії, посилення підтримки України та пріоритети внутрішньої політики уряду в умовах війни.

«На тлі нової хвилі масованих російських атак, зокрема по цивільній інфраструктурі, зростає потреба в розширенні військової, фінансової та гуманітарної підтримки України», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що важливо посилювати надалі таку допомогу, аби вона надходила швидко, системно та скоординовано.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Європейському Союзу за постійну фінансову та військову підтримку, надану нашій країні у складні часи.

Також під час зустрічі йшлося про санкції проти російської федерації. Глава уряду подякував за ухвалення 17 пакетів санкцій проти агресора та підкреслив, що важливо посилювати тиск на російську економіку, зокрема на такі сектори, як металургійна, ядерна та хімічна промисловість, сфера ІТ-послуг і фінанси.

«Принципове питання — конфіскація заморожених російських активів. Цінуємо започаткування механізму ERA країнами G7 та ЄС. Розраховуємо на рішення, які дадуть змогу спрямувати всі заморожені російські кошти на підтримку та відновлення України», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр ознайомив послів країн ЄС із пріоритетами уряду, що тісно пов’язані з євроінтеграційним курсом нашої держави. Це, зокрема, економічна стійкість, сприяння бізнесу, відбудова та зміцнення оборонно-промислового потенціалу.

«Розраховуємо на якнайшвидше відкриття переговорів щодо кластерів. Також покладаємося на активну співпрацю з державами-членами ЄС у межах нового інструменту SAFE обсягом 150 млрд євро для задоволення найважливіших оборонних потреб», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував ЄС та його державам за непохитну солідарність і наголосив на потребі ще більшої згуртованості та рішучості для захисту Європи від російської загрози.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ