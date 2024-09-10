У межах форуму Володимир Зеленський виступив перед присутніми і насамперед розповів про надзвичайно складні реалії, в яких тривалий час перебуває Україна. Адже щодоби в українські міста і села летять російські ракети, ударні безпілотники й важкі авіаційні бомби.

Не можна миритися із цим злом

«Чого путін хоче досягти всім цим? Українці не хотіли його землі. Ми нічого не хотіли забирати в росії. Але саме кремлівський диктатор хотів забрати нашу землю і вже окупував частину території. Він намагається знищити Українську державу й послідовно робив усе, щоб позбавити нас суверенітету, зруйнувати нашу економіку, витіснити українців з України. Нині росія відкрито націлилася на знищення всієї нашої енергетичної системи, прагнучи занурити Україну в темряву. Чи можна миритись із цим злом? Ні, звісно ні. І саме тому українці продовжують боротися за своє життя, за своїх дітей, за своє право жити на своїй землі в безпеці. Це все, чого ми хочемо. Хіба це занадто багато для будь-якої нації?» — закономірно поставив риторичне запитання глава держави.

Він нагадав про ганебну практику кремля, біснуватий лідер якого звертається до найгірших режимів світу, щоб знайти ще більше ракет і продовжувати вбивати українських дітей.

«росія використовує балістичні ракети із Пхеньяна, ударні безпілотники з Тегерана та величезні гроші від сибірської нафти, щоб максимально затягнути цю війну. Але ми щодня будуємо укриття для шкіл і навіть підземні школи, щоб наші діти могли навчатися в безпеці попри все. І ми створюємо підземні заводи з виробництва зброї, щоб українські солдати могли захистити себе навіть тоді, коли постачання від наших партнерів затримується. Ми розробили власні нові безпілотники та ракети і поступово повертаємо цю війну в росію, щоб путін урешті-решт відчув тиск. Тиск, який змусить його шукати лише одного — миру», — наголосив Президент України.

Володимир Зеленський подякував за все те, що Італія робить разом з нами, щоб спільно реалізувати формулу миру.

«Україна не просить нічого більшого, ніж те, що ваша країна чи будь-яка інша держава вже має. Ми просто хочемо, щоб жоден батько в нашій країні не мусив ховати свою дружину й дочок, бо вони загинули від російських ракет. Ми просто хочемо, щоб українські хлопці й дівчата більше ніколи не страждали через те, що не можуть допомогти своїм батькам, які перебувають на окупованих росією територіях. Ми просто хочемо, щоб надбання поколінь українців не було знищене російськими бомбами. Україна заслуговує на безпеку. І ми обов’язково здобудемо безпеку для нашої незалежності і для всього нашого народу», — висловив упевненість він.

Про оборонні потреби та відбудову

На полях форуму «Амброзетті» Президент України провів зустріч з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава держави подякував за всі надані пакети військово-технічної допомоги і наголосив, що відповідне озброєння важливо передати Україні якомога швидше.

«Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народові за ту підтримку, яку ви нам надали», — сказав Володимир Зеленський і поінформував про нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури нашої країни з боку рф, а також розповів про актуальні оборонні потреби.

Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення «Групи семи» щодо надання Україні майже 50 мільярдів доларів США за рахунок заморожених російських активів. Глава нашої держави відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року. Підготовка до заходу вже розпочалася.

Одним з питань, які сторони обговорили під час зустрічі, стало відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи.Окрему увагу приділили реалізації формули миру, адже Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.

Володимир Зеленський зустрівся із представниками бізнесу Італії — участь взяли понад 30 провідних компаній з різних галузей економіки. Глава держави подякував італійським підприємцям за те, що вони розвивають свої проєкти в Україні вже зараз. Зокрема він відзначив компанії, які надають українським партнерам енергообладнання.

Під час зустрічі обговорили повоєнну відбудову нашої держави. Президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.

«Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури», — зауважив Володимир Зеленський. Він зазначив, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічнійтаІТ-галузі.

Джерело: Офіс Президента