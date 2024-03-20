У межах проєкту Laptops for Ukraine Україна отримала 4950 цифрових пристроїв, серед яких планшети та електронні книжки. А найближчим часом отримає ще 700 одиниць техніки для навчання завдяки роботі ініціативи «Коаліція девайсів».

«Через війну майже мільйон українських дітей змушені навчатися онлайн. Безпека наших дітей — наш пріоритет. Та крім безпеки ми прагнемо забезпечити їм майбутнє. Для цього потрібні гаджети для навчання. За підтримки іноземних партнерів моя фундація вже зібрала й передала учням і вчителям близько 50 000 ноутбуків і планшетів.

Однак існує критична потреба до кінця цього року — ще 100 000 пристроїв. Тому у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки ми створили коаліцію девайсів, щоб залучити всіх, хто може допомогти. І вже маємо перші результати», —Ккаже перша леді України засновниця фундації свого імені Олена Зеленська.

За її словами, пристрої розподілять між десятьма областями, в яких навчання відбувається у змішаному та дистанційному форматі. Найбільше техніки отримають учні з Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, де навчання відбувається тільки онлайн.

Попри виклики повномасштабної війни

«Розвиток людського капіталу — один з наших головних пріоритетів. Світ активно розвивається, і наші діти мають продовжувати здобувати освіту попри виклики повномасштабної війни. Наше завдання — забезпечити їх необхідною технікою. Це важливо, оскільки багато школярів перебувають на прифронтових або деокупованих територіях і здобувають онлайн­освіту. Завдяки освітнім ініціативам та підтримці партнерів Україна одержала нову партію пристроїв, які дадуть змогу дітям відвідувати уроки, стежити за новинами та спілкуватися із друзями», —Кпереконаний віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

2023 року компанія Amazon приєдналася до проєкту Laptops for Ukraine, який запроваджено з ініціативи Digital Europe, Мінцифри та Єврокомісії. Його мета — забезпечити школи та лікарні технікою для якісного доступу до інтернету.К

«Україна — країна інновацій, тому впровадження технологій та цифровізація освітнього процесу — один з наших пріоритетів. Станом на січень 2024 року 24% українських дітей навчаються онлайн. Доступ до інтернету та якісні технологічні ресурси необхідні передовсім для комфортного навчального процесу. Саме тому реалізуємо проєкти, які допомагають забезпечити школярів необхідними пристроями. З їх допомогою діти вивчають цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення, програмування та багато іншого. Дякуємо партнерам, які підтримують Україну», —Кзазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

У межах коаліції девайсів компанія Amazon погодилася передати ще 700 пристроїв. Це відбулося за сприяння Фундації Олени Зеленської, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки.

Гаджети надійдуть у десять областей

«Завдяки нашій спільній праці з партнерами Amazon Devices International в межах коаліції девайсів продовжуємо закривати критичну потребу освітян у пристроях та забезпечуємо ними дітей та вчителів з десяти областей, яким зараз найважче. Кожен пристрій — це можливість вступити в університет, бути присутнім на онлайн­уроках, займатись хобі. За такими простими, на перший погляд, потребами стоїть кожна дитина, яка має право на освіту та повноцінний розвиток. Дякую партнерам Amazon за важливий внесок та підтримку нашої ініціативи», —Кнаголосив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Нині потреба у пристроях для школярів становить майже 350 тисяч. На офіційномуКдашбордіКМОН України можна переглянути загальну потребу та кількість переданої техніки для освітян у 2022—2024 роках.К

«Я хотів би подякувати Фонду Олени Зеленської, Міністерству цифрової трансформації України та Міністерству освіти і науки за їхню підтримку в тому, щоб наша пожертва пристроїв Amazon дійшла до дітей у всій Україні. Сподіваємося, що наші пристрої допоможуть їм у навчанні, підвищать цифрові навички», —Ксказав віцепрезидент Amazon Devices International Ерік Саарніо.К

Нагадаємо, що у січні 2024 року Мінцифри, МОН та Фундація Олени Зеленської ініціювали роботу коаліції девайсів. Мета проєкту —К об’єднати організації, бізнес, уряди країн та меценатів, щоб забезпечити необхідною технікою українських учнів та вчителів.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації