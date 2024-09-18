З великою ймовірністю метеорологічна зима в Києві розпочнеться пізніше за календарну

Дані Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus свідчать про те, що 2024 рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень. Ця організація відіграє провідну роль у міжнародних зусиллях з моніторингу і захисту клімату та навколишнього середовища.

Липень 2024 року виявився другим найспекотнішим місяцем за всю історію, завершивши 13-місячну серію температурних рекордів. Цьогорічний липень лише трохи поступився липню 2023 року, коли було зафіксовано найвищі температури. Температура в липні була на 1,48 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень, а за останні 12 місяців цей показник зріс до 1,64 градуса. Крім того, в липні було відзначено два найспекотніші дні за всю історію спостережень.

Від січня по липень середня глобальна температура перевищувала показник 1991—2020 років на 0,7 градуса за Цельсієм. Науковці визначають 2024 рік найбільш імовірним кандидатом на звання найтеплішого року в історії.

2024-го Ель-Ніньйо закінчився після того, як протягом року впливав на глобальний клімат екстремальними погодними умовами. Природне кліматичне явище істотно змінило рівень моря і температуру, що призвело до рекордних глобальних температур і значного впливу на навколишнє середовище.

Після прогрівання східної частини Тихого океану протягом приблизно року Ель-Ніньйо остаточно зник у травні 2024-го. Природне кліматичне явище сприяло багатомісячній рекордно високій температурі океану, екстремальній кількості опадів в Африці, тоншому за звичайний льодовому покриву на Великих озерах та сильній посусі в Амазонії та США. Але через віддаленість України від східної частини Тихого океану вплив Ель-Ніньйо на температурний фон ще триває. Станом на липень 2024 року східна частина Тихого океану була в нейтральній фазі, але затримка може бути короткочасною.

Якою була температура в Україні впродовж восьми місяців?

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підбили підсумки середньої температури повітря за цей період, який у столиці став найтеплішим у рейтингу з 1881 року, коли розпочалися регулярні метеорологічні спостереження в Києві.

Також кліматологи обсерваторії визначили, що середньомісячні температури за період січень — серпень 2024 року перевищили кліматичну норму на 2,4°С. Тобто ці дані дають підставу передбачити, що нинішній рік може стати рекордно теплим й у столиці. Нагадаємо читачам «УК», що найтеплішим поки що залишається 2020 рік із середньорічною температурою 10,9°С.

Аналізуючи середню температуру повітря за вісім місяців цього року, варто зазначити, що всі вони значно перевищили кліматичну норму. Лютий посів другу позицію в рейтингу найтепліших у столиці за 144 роки спостережень. Квітень і серпень відзначилися третьою сходинкою в цьому рейтингу. Кількість рекордів добової температури повітря в Києві вже становить 41, а середньорічний показник становить лише 17. Більшість їх було зафіксовано у квітні та липні, відповідно 13 та 14. Додаткова характеристика цьогорічного літа — дні зі спекою понад 35°С (їх було сім), а також тропічні ночі, коли температура повітря не опускалася нижче за 20°С. Таких ночей у столиці було 17.

Вересень продовжив спекотну традицію літа. Зокрема, середня температура повітря першої декади становила 22,5°С, що на 5,8°С перевищило кліматичну норму, і виявилася на 1,0°С вищою за попередній рекорд. У першій декаді місяця спостерігали дві тропічні ночі, що для вересня не характерно. До речі, у XXI столітті вересень фактично став літнім місяцем, бо його середня температура у столиці часто перевищувала 15°С, і тому початок метеорологічної осені зсувався на жовтень.

На жаль, спекотна погода в Україні другої половини календарного літа і початку осені позначена не тільки підвищенням випаровування, а й істотним дефіцитом опадів, зокрема в липні — 77%, у серпні — 43%. Понад те, в першій декаді вересня опадів узагалі не було.

З огляду на істотно тепліші за кліматичну норму 70% днів -2024-го (станом на 12.09) можна припустити, що підвищений температурний фон поступово знижуватиметься, але це не зможе завадити цьому року стати в Україні найтеплішим за період інструментальних спостережень. До речі, дані щодо Києва загалом узгоджуються з температурним фоном рівнинної частини України.

З великою ймовірністю метео-рологічна зима в Києві розпочнеться пізніше за календарну.

Олександр КОСОВЕЦЬ,

почесний працівник гідрометслужби України,

член вченої ради Українського географічного товариства

Андрій КУЦИЙ,

директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського