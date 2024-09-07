Прем’єр-міністр у Верховній Раді означив основні виклики, які стоять перед державою

Безпека, енергетика, фінанси, євроінтеграція, збереження та примноження людського капіталу — виклики, які сьогодні стоять перед державою і над якими працює Кабінет Міністрів. На цьому Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив у виступі під час години запитань до уряду у Верховній Раді 6 вересня.

«Україні потрібно більше зброї від партнерів. ППО, снаряди, далекобійна зброя, літаки. Потрібен дозвіл партнерів бити їхньою зброєю по глибоких російських тилах», — зазначив Денис Шмигаль, говорячи про безпеку та оборону.

Прем’єр-міністр повідомив, що Україна активно працює над нарощуваенням оборонно-промислового комплексу. У державі виробляють дрони, артилерію, бронетехніку, снаряди. Також є успіхи в ракетній програмі. У цій галузі започатковують спільні виробництва з партнерами. Важлива складова безпеки, за словами очільника уряду, — інформаційна політика, зокрема протидія російським фейкам і дезінформації.

«Енергетика. Відновлюємо все, що можна відновити. Будуємо децентралізовану генерацію. Запровадили три типи програм для громадян і бізнесу», — зазначив Денис Шмигаль і подякував народним депутатам за скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

Він також повідомив, що Україна проводить переговори з партнерами щодо розширення можливостей імпорту електроенергії з 1,7 до 2,2 ГВт встановленої потужності.

Говорячи про фінансовий компонент, Денис Шмигаль наголосив, що уряд працює над залученням зовнішніх і внутрішніх ресурсів: «Цього року отримали 24,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Маємо політичне рішення G7 про спрямування Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів».

Одне із пріоритетних завдань, які стоять перед державою, — збереження та примноження людського капіталу. Прем’єр-міністр назвав три чинники, які впливатимуть на повернення українців з-за кордону: безпека, житло та робота. Тому уряд запроваджує і розширює програми в житловій та освітній галузях, будівництві, кредитуванні та підтримці бізнесу.

«Працюють програми «єВідновлення» та «єОселя». Стимулюємо створення робочих місць через надання грантів на власну справу і програми пільгових кредитів. Реалізуємо ініційовану Президентом Володимиром Зеленським комплексну політику «Зроблено в Україні». Запускаємо Національний кешбек, що збільшить попит на українські товари. Відкриваємо можливості для освоєння нових професій», — наголосив Денис Шмигаль.

На порядку денному також євроінтеграція. За словами глави уряду, на цьому етапі нашого шляху до ЄС потрібно завершити скринінг українського законодавства, сформувати обсяг зобов’язань України, які потрібно виконати перед вступом, та підготуватися і провести переговори за кластерами.

«Прагнемо максимально швидко адаптуватися до вимог ЄС, щоб коли настане час, усе залежало виключно від політичного рішення країн-членів», — акцентував Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ