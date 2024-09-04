За словами Прем’єра, задля досягнення цього уряд зосередився на п’яти стратегічних напрямах

Головна мета уряду — забезпечити українцям гарантовані освітні можливості. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 3 вересня. Для цього уряд, за його словами, зосередився на п’яти стратегічних напрямах. Перший — безпека та доступність.

«У межах комплексної політики «Школа офлайн» повертаємо дітей до очного навчання. Будуємо та модернізуємо шкільні укриття. Створили критерії оцінки ризиків для кожної школи. Загалом на модернізацію, облаштування та будівництво укриттів уряд цього року спрямував рекордні 7,5 мільярда гривень. Прагнемо, щоб там, де це можливо, діти повернулися у шкільні класи. Це стратегічний пріоритет», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що з 2 вересня на роботу вийшли офіцери Служби освітньої безпеки. Вони реагуватимуть на всі безпекові виклики у школах. До кінця року заплановано охопити цим проєктом 2 тисячі шкіл. Також триває програма закупівлі шкільних автобусів. Насамперед закриваються потреби прифронтових і прикордонних територій.

«Другий напрям — новітні технології. Учора Президент Володимир Зеленський презентував новий цифровий інструмент для дітей, вчителів та батьків — застосунок і вебпортал «Мрія». Для дітей це доступ до нової інформації, власна ID-картка, краще планування свого дня. Для батьків — краща комунікація з педагогами й контроль за успішністю їхніх дітей. А для вчителів — звільнення від зайвої бюрократії та концентрація на головному — навчанні та вихованні школярів», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами очільника уряду, 40 шкіл з різних регіонів уже приєдналися до цього інструменту, який доступний для 100 тисяч користувачів.

Третій напрям — Нова українська школа. Торік на це спрямували майже 1,5 мільярда гривень. Цього року уряд передбачив таку саму суму.

«Паралельно з реформуванням базової школи розширюємо можливості учнів старших класів. Із 2027 року вони зможуть обирати профіль навчання та дисципліни», — зазначив Денис Шмигаль.

Четвертий напрям реформ — створення дієвої мережі профтехів. За словами Прем’єр-міністра, завдання держави — зробити профтехи престижними, а професійну освіту — перспективною.

«Для цього модернізуємо матеріально-технічну базу. Передбачили в бюджеті майже 550 мільйонів гривень. Разом з партнерами цього року оновимо 100 майстерень профтехів, що відкриє нові можливості в навчанні», — повідомив очільник уряду.

П’ятий напрям освітніх змін — трансформація вищої школи. Зокрема, уряд запроваджує пілотний проєкт надання студентам державних грантів. Вони частково або повністю покривають навчання на контракті на будь-якій бакалаврській програмі. Станом на зараз понад 170 державних і приватних вишів долучилися до цього проєкту.

«Ще один елемент реформи вищої освіти — індивідуальні освітні траєкторії для студентів. Більше свободи, більше вибору, більше академічної мобільності. Паралельно активізуємо наукову роботу в університетах. Вища школа має не лише навчати, а й рухати науку вперед», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час засідання 3 вересня Кабінет Міністрів ухвалив важливі рішення для посилення держави. Прем’єр-міністр повідомив, що йдеться зокрема про таке. Відтепер українці зможуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність. Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав розроблений урядом закон, який встановлює декларативний принцип роботи під час започаткування нового бізнесу. А уряд скоригував План заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату.

«Тепер він міститиме 103 завдання та 143 покрокові заходи, спрямовані на підтримку бізнесу», — зауважив Денис Шмигаль.

Також уряд зробив важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Розпочинається експериментальний проєкт єдиної платформи ЖКП.

«Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, поліпшить облік споживачів, дасть змогу краще контролювати якість послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, підсумки розгляду своїх звернень, а також укласти чи розірвати договір онлайн», — зауважив Прем’єр.

Платформу буде інтегровано з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

Ще одне урядове рішення прискорить гуманітарне розмінування.

«Надаємо держпідприємствам право залучати кошти від благодійних пожертв із рахунку НБУ на розмінувальні роботи. Зокрема, технічні можливості для розмінування має Укроборонпром. Його долучення до процесу допоможе швидше очистити Україну від російського мінного сміття», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ