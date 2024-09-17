Кабінет Міністрів схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік та передав його на розгляд Верховної Ради Уряд на засіданні 13 вересня схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025 рік. Його було підготовлено вчасно, і він збалансований.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік та передав його на розгляд Верховної Ради Уряд на засіданні 13 вересня схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025 рік. Його було підготовлено вчасно, і він збалансований.

«Оборону України буде забезпечено. Фінансування сектору безпеки і оборони — ключовий пріоритет, що закладено у проєкті Державного бюджету України на 2025 рік. Видатки для забезпечення ефективного протистояння ворогу зростатимуть. Усі внутрішні надходження і запозичення спрямуємо на потреби захисників України. Допомога громадянам, підтримка ветеранів, соціальні послуги — також у фокусі уряду на наступний рік», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Кабінету Міністрів.

Доходи загального фонду Держбюджету наступного року (без урахування офіційних трансфертів і грантів) передбачено на рівні 2007,4 млрд грн; видатки загального фонду становлять 3643,6 млрд грн.

Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони 2025 року зросте до 2223 млрд грн, що становить 26,3% прогнозованого ВВП країни. До видатків належать грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримка оборонно-промислового комплексу.

Забезпечення соціального захисту також залишається важливим пріоритетом. Допомога ветеранам війни — фінансування програм підтримки збережено на рівні нинішнього року з урахуванням розподілу інвестиційних проєктів. Кошти ВПО, особам з інвалідністю, пільги та субсидії, трансферти Пенсійному фонду на виплату пенсій буде враховано в повному обсязі. Окрім того, 2025 року буде індексовано пенсії (з 1 березня).

На підтримку соціально не захищених громадян передбачено 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямують Пенсійному фонду на виплати пенсій, 127,9 млрд грн — на допомогу малозабезпеченим сім’ям та особам у складних життєвих обставинах, а 42,3 млрд грн — на виплату пільг і субсидій. Також передбачено кошти для програм підтримки осіб з інвалідністю та сімей з дітьми.

Видатки на охорону здоров’я становитимуть 210,7 млрд грн, зокрема фінансування програми медичних гарантій та забезпечення лікарень ліками й медичними виробами для лікування тяжких захворювань. Пріоритети — зокрема створення єдиного медичного простору та забезпечення житлом медичних працівників у сільській місцевості.

На освіту заплановано 169,3 млрд грн, сюди належать виплата заробітної плати вчителям, гранти на здобуття вищої освіти, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів. Також передбачено 9,6 млрд грн на розвиток культури та інформаційного простору, 4,0 млрд грн — на цифрову трансформацію, зокрема на фінансування інноваційних проєктів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони (BRAVE 1), 14,0 млрд грн — на підтримку наукових досліджень, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, енергетиці й енергоефективності.

У межах підтримки бізнесу передбачено фінансування Фонду розвитку підприємництва обсягом 18 млрд грн для надання пільгових кредитів за програмою «5—7—9%», а також 1,4 млрд грн буде надано на гранти для бізнесу.

Для підтримки регіонів передбачено 12,2 млрд грн у вигляді субвенції на компенсацію різниці в тарифах, що дасть змогу місцевим бюджетам забезпечити доступність комунальних послуг для населення. Також 9,4 млрд грн буде спрямовано на забезпечення житлом громадян через програму Укрфінжитла.

Передбачено 1 млрд грн на гуманітарне розмінування земель, що дасть змогу гарантувати безпеку на територіях, постраждалих внаслідок бойових дій. Також передбачено 1,75 млрд грн для Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, який спрямований на зменшення викидів вуглецю та підвищення енергоефективності економіки.

Передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам обсягом 51,2 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж 2024 року. Ці кошти спрямовуватимуть зокрема на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях, що сприятиме відновленню економічної активності та підвищенню рівня життя населення в постраждалих від війни регіонах.

Для оперативного реагування на непередбачувані події в резервному фонді закладено 43,9 млрд грн. Соціальні стандарти, зокрема мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, залишаються на рівні грудня 2024 року. Також бюджет передбачає нову модель управління публічними інвестиційними проєктами із планом розподілу 25 млрд грн на 2025 рік.

Прогноз фінансування Державного бюджету на 2025 рік передбачає зниження дефіциту бюджету до 19,4 % ВВП (в чинному законі про Держбюджет на 2024 рік — 20,6%), що відповідає показникам, узгодженим з міжнародними партнерами.

Державні запозичення загального фонду заплановано в обсязі 2237,6 млрд грн, зокрема внутрішні — 579,2 млрд грн, зовнішні — 1658,4 млрд грн. Нині ще не весь обсяг зовнішніх запозичень підтвердили міжнародні партнери, що потребує подальшої кропіткої й наполегливої роботи.

Джерело:

Міністерство фінансів