Україна поверне всі тимчасово окуповані території та всіх громадян нашої держави. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час четвертого саміту міжнародної «Кримської платформи».

«Ми нічого й нікого не залишимо у неволі. Я хотів би, щоб це чули всі наші громадяни в Україні, на тимчасово окупованих територіях України — хоч би де ви були й хоч би як вам було складно. Це частина нашої моралі. Україна не торгує своєю землею й не кидає своїх людей», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна знає, пам’ятає та бореться за кожного з кримських в’язнів росії, за всіх цивільних і військових, дорослих і дітей, які перебувають у полоні чи тимчасовій окупації. Він закликав держави нашого регіону, зокрема мусульманські суспільства Туреччини та Азербайджану, проявити лідерство й допомогти протистояти несправедливості та знущанням. Володимир Зеленський також попросив країни, які працюють над реалізацією формули миру, переконувати партнерів, які поки що утримуються від спільної роботи.

«Справжній мир не повинен мати жодних альтернатив. Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей! Жодних забутих і через те ніби прощених світом репресій», — наголосив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців та українок, яких убила російська війна, які загинули в російському полоні, окупації чи під час депортації.

Для України важливо об’єднати зусилля світу навколо формули миру Президента Володимира Зеленського, щоб кожен пункт цієї формули було реалізовано. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час четвертого саміту міжнародної «Кримської платформи».

Тиск шляхом санкцій треба продовжувати

«Для нас важливо продовжити тиск на росію шляхом санкцій у секторах особливого економічного значення для агресора, а саме в енергетичній, військовій, фінансовій та IT-галузях. До цього переліку слід додати металургію, ядерну та хімічну промисловість, сільське господарство. Сучасним технологіям не місце в росії. Необхідно блокувати всі можливі схеми, які кремль намагається будувати, щоб уникнути санкцій», — наголосив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр зазначив, що миру та стабільності у світі можна досягти, лише якщо вдасться зменшити економічні можливості росії фінансувати війну і виробляти зброю, якою вона вбиває український народ.

«Невід’ємним елементом справедливого миру є також покарання агресора та відбудова України. Ці елементи поєднані між собою, адже саме заморожені російські активи мають стати основним ресурсом для відновлення України», — зауважив Денис Шмигаль і додав, що визволений український Крим стане одним із ключових центрів тяжіння повоєнної відбудови.

Прем’єр-міністр нагадав, що торік на третьому саміті міжнародної «Кримської платформи» він означив п’ять пунктів відбудови Кримського півострова: перетворення Криму на одну з найкращих туристичних перлин в Європі; введення півострова в мережу ключових транспортних коридорів, що поєднують Європу й Азію, північ та південь; розбудова енергетичної інфраструктури з особливим акцентом на енергію вітру та сонця, а також видобуток вуглеводнів на морському шельфі; відродження місцевого аграрного потенціалу та виноробства; перетворення Криму на потужний ІТ-кластер.

«Сьогодні всі ці напрями залишаються актуальними. Але я хочу додати лише один пункт до цього переліку. Це входження разом з рештою території України у структури ЄС і НАТО. Упевнений, що ця амбітна мета обов’язково стане реальністю», — наголосив Прем’єр-міністр.

Очільник уряду подякував кожному, хто сьогодні надає Україні підтримку. За його словами, це інвестиція в безпечну і мирну Європу та світопорядок, де поважають кордони і міжнародне право.

«Ми маємо пам’ятати, що поки росія продовжує цю криваву агресію та контролює частину українських територій, світ не може почуватися безпечно.

Нам потрібна ваша єдність, ваша рішучість і ваша допомога, щоб разом досягти справедливого миру. Миру, де агресор відповідає за свої злочини, а Крим повертається додому — до України», — зазначив Денис Шмигаль.

Меморіал пам’яті

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Разом з ними пам’ять кримських татар ушанували Президент Литви Гітанас Наусєда, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, голова Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл, голова парламенту Молдови Ігор Гросу, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, урядовці, посли, військові, представники кримськотатарського народу та громадськості.

Глава держави зазначив, що всі вони зібралися разом, щоб увічнити пам’ять про одну з найстрашніших трагедій в історії України та кримськотатарського народу — геноцид і депортацію, які скоїла радянська влада, зокрема чекісти 1944 року.

Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відкрили в межах четвертого саміту «Кримської платформи».

Президент наголосив: дуже символічно, що саме на цьому місці сьогодні з’явився український національний меморіал. Адже тут протягом пів століття стояв пам’ятник чекістам. Його демонтували кілька років тому.

«Сьогодні на цьому місці ми відкриваємо меморіал на честь ушанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, геноциду кримських татар. І як символ того, що тирани й диктатори неодмінно програють. Ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія знову повторюється, коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність і за право жити — жити на своїй землі», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що колись такий меморіал обов’язково з’явиться в українському вільному Криму.

«Крим — це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі, жили в гармонії зі своєю культурою, зі своєю мовою, зі своїми традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму — ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій дім, у свій Крим, вільний від росії та страху», — наголосив Президент.

Глава держави також зауважив, що план формули миру — це й план повернення Криму, відновлення прав кримськотатарського народу, українців та всіх, хто живе на цій землі.

Мустафа Джемілєв додав, що цей меморіал не лише вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, а й нагадує нам про те, з яким сусідом доводиться жити.

«Жителі Криму вже десять років перебувають у лапах правонаступників і послідовників того режиму, який здійснював масовий геноцид кримськотатарського народу», — сказав він.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ