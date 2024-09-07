Глава держави у виступі зазначив, що Україна вдячна за кожен пакет підтримки, але нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська, особливо в Донецькій області.

«Кожен з вас розуміє, наскільки важливо для солдата знати, що фронт тримається не лише на вірності солдата своїй країні та присязі, а й на достатньому забезпеченні зброєю. Саме тому важливо, щоб кожен пакет допомоги, який оголошується, оперативно потрапляв на поле бою — без жодних зволікань», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що з тієї кількості систем, які наша держава мала отримати після ухваленого на саміті НАТО рішення, ще не поставлено значну частину.

«У світі достатньо систем протиповітряної оборони, щоб російський терор не мав результатів. Закликаю вас бути більш активними в цій роботі з нами щодо протиповітряної оборони», — наголосив він.

Глава держави зазначив, що Україна вже почала експлуатувати F-16, які збивають ракети й безпілотники, однак цих літаків мало. Президент закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території росії західною далекобійною зброєю.

«Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP — дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яку окупувала росія, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб росія була вмотивована шукати мир», — сказав Володимир Зеленський. Він нагадав, що 6 вересня виповнився місяць, як почалася операція нашої армії в Курській області росії.

«Це прикордонна територія, з якої путін готувався розширити війну на українській території. Він готувався розпочати новий наступ на наше місто Суми. Ми переломили ситуацію і своїм контрнаступом відсуваємо війну вглиб росії. Сьогодні ми контролюємо територію в Курській області площею понад 1300 квадратних кілометрів. Це 100 населених пунктів. російські війська залишили значну частину цієї території — вони просто втекли, побачивши наближення наших військ. За перший місяць нашої операції в Курській області російські війська втратили близько 6 тисяч солдатів убитими й пораненими тільки в цьому регіоні. Завдяки нашим діям наразі немає загрози, що росія розпочне нову наступальну операцію на нашій території проти міста Суми, як це було у травні цього року, коли ворог розпочав наступ на наше місто Харків.

Ми також бачимо зміни в загальній воєнній ситуації.

Передусім у результаті наших дій путін показав свій реальний інтерес. І це має бути очевидним навіть для тих, хто все ще може вважати, що він воює, щоб захистити своїх людей або якісь свої безпекові інтереси. Одночасно з нашим просуванням у Курській області російська армія продовжує наступ в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи російської армії задіяні в розширенні зони окупації нашої території в Донецькій області. Це чіткий вибір москви. Агресор більше хоче окупувати Україну, ніж гарантувати безпеку для росії. Йому немає діла до російської землі та народу — він просто хоче захопити якомога більше нашої землі», — наголосив у виступі Президент.

Він висловив вдячність усім партнерам за те, що саміт НАТО у Вашингтоні ознаменувався рішеннями щодо систем протиповітряної оборони для України. «Дуже радий, що тут представлені США, Велика Британія, Франція, Італія. Хочу сказати, що саме завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму. Це дозволило нам повернути безпеку в Чорне море і наш експорт продовольства», — сказав Президент. Він додав, що наша країна готова виробляти більше власної зброї і працювати над спільним виробництвом. «Для цього нам потрібне фінансування — ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам закінчити цю війну, а саме здійснити вирішальний тиск на росію заради справжнього миру. Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії, яке покладе край війні та відновить надійний міжнародний безпековий порядок», — закликав партнерів Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента