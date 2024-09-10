За словами Прем’єра, протягом двох років її учасники отримали від держави понад 4,6 мільярда гривень та сплатили 2,6 мільярда гривень податків

Учасники програми «Власна справа» вже створили 38 тисяч нових робочих місць. І цифри постійно зростають. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу, присвяченого другій річниці грантової програми «Власна справа».

Створення робочих місць

Очільник уряду зазначив, що два роки тому український бізнес переживав один із найкритичніших моментів повномасштабної війни з росією.

«Улітку 2022 року ми побачили перші ознаки адаптації економіки до воєнних шоків. Опитування бізнесу продемонстрували позитивні очікування на майбутнє.

Тому ми вирішили розробити новий дієвий інструмент підтримки підприємців — програму безповоротних грантів. Це стало основою комплексних програм «єРобота» та «Власна справа», — сказав Денис Шмигаль.

Створення робочих місць, за словами Прем’єр-міністра, є ключовою умовою надання грантів. Окрім цього, держава ставила ще дві цілі.

Перша — дати людям ресурс на реалізацію своїх бізнес-проєктів та бізнес-ідей. Відкрити власну кав’ярню, перукарню, майстерню чи магазин. Або розширити вже наявні потужності, модернізуватись чи запропонувати клієнтам нові товари або послуги.

«Держава простягнула ініціативним людям руку допомоги. Станом на зараз 19,5 тисячі людей стали учасниками програми «Власна справа». Вони отримали від держави понад 4,6 мільярда гривень та сплатили податків на суму 2,6 мільярда гривень», — зазначив глава уряду.

І остання мета — змінити структуру української економіки та посилити значення малого і середнього бізнесу.

«Саме він буде одним із драйверів відбудови, а потім подальшого економічного зростання України. Прагнемо довести частку малого й середнього бізнесу в доданій вартості до 75%. Для порівняння: до повномасштабної війни вона становила 64%», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив позитивні результати: малий та середній бізнес відновлюється активніше за інші сегменти. Якщо в перший рік повномасштабної війни повноцінно працювали 57% малих і середніх підприємств, то на другий рік — уже 85%.

«З квітня 2023 року стартував ветеранський компонент програми «Власна справа». Ми розглядаємо його не лише в контексті економіки, а й в контексті поваги та підтримки наших захисників, створення для них максимально сприятливого середовища», — сказав очільник уряду.

За його словами, вже понад тисяча ветеранів та їхніх рідних долучилися до отримання державних грантів на суму 480 млн грн. «Створено захисниками» — це вже бренд, і він набуватиме дедалі більшої популярності.

Крім того, грантова програма «Власна справа» постійно адаптується під потреби українців. Відкрито можливість отримати безповоротні кошти для молоді до 25 років, для дружин та чоловіків загиблих воїнів, для виноробів, для підприємців, які працюють на території активних бойових дій. А також програма «Власна справа» стала частиною ініційованої Президентом Володимиром Зеленським комплексної політики «Зроблено в Україні».

«Це довгостроковий пріоритет. Він актуальний під час війни, буде актуальним у період повоєнної відбудови та в час економічного зростання», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував українському бізнесу за все, що він робить для перемоги, й іноземним партнерам, завдяки яким фінансується програма «Власна справа».

Гранти для молоді й не тільки

Молоді підприємці зможуть отримати грант до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу в межах програми «Власна справа». Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час заходу «Друга річниця грантової програми «Власна справа».

Гранти розміром до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись ФОП зможуть отримати молоді підприємці віком до 25 років. Вимога створити робочі місця для них буде не обов’язковою.

«Ми як уряд постійно вдосконалюємо програму «Власна справа». Сьогодні ми започатковуємо гранти для молоді: підприємці віком до 25 років зможуть отримати до 150 тисяч гривень під зобов’язання зареєструватися ФОП без створення робочих місць. А через три роки такий підприємець зможе ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тисяч гривень та зобов’язанням створити не менш як два робочі місця», — наголосила Юлія Свириденко.

Також уряд розширив категорії отримувачів грантів у межах «Власної справи». Тепер їх можуть отримати дружини та чоловіки загиблих воїнів. Такий грант становитиме до 500 тис. гривень.

Крім того, уряд додав до переліку отримувачів грантів виробників вин та підприємців, які працюють на території активних бойових дій. Ще одна новація полягає в тому, що підприємцям дозволили за грантові кошти брати в оренду водойми та купувати аквакультури для розведення.

Юлія Свириденко розповіла, що Мінекономіки розробляє кілька новацій, які допоможуть бізнесу залучати ще більше грантових коштів для розвитку. По-перше, за умови створення понад чотирьох робочих місць суму грантової підтримки планують збільшити вдвічі: з 250 до 500 тисяч гривень. По-друге, уряд планує дозволити отримувати грант у розмірі 250 тисяч гривень повторно через три роки після отримання першого гранта для всіх категорій підприємців. Ці нововведення на етапі розроблення.

«Найактивніше користуються можливостями програми «Власна справа» підприємці Києва, Львівщини та Рівненщини. Також бачимо активну участь жінок. Так, переможниць жінок більше, ніж чоловіків. Працюємо над тим, аби створити умови, щоб кожен і кожна, хто бажає займатися підприємництвом, мали таку можливість», — зазначила Юлія Свириденко.

Цього року в межах «Власної справи» започаткували ще одну програму грантів «Створюй». Її спрямовано на жінок, які є власницями чи керівницями підприємств з виробництва та переробки, з фокусом на інновації та розвиток відповідних напрямів діяльності. Завершено першу хвилю відбору переможниць, які отримають до 15 тисяч доларів.

Якщо підприємці потребують консультацій щодо того, як долучитись до тієї чи тієї програми підтримки, вони можуть звернутися до будь-якого з 24 офісів «Зроблено в Україні» в регіонах та отримати будь-яку інформацію онлайн чи проконсультувавшись наживо.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки