Україна нарощує виробництво зброї, розвиває оборонно-промисловий комплекс та забезпечує всі соціальні зобов’язання перед громадянами. Про це на пресконференції 10 вересня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, на сьогодні у галузі оборони та обороноздатності ключові завдання уряду — виробництво зброї, безперебійне фінансування всіх потреб Сил безпеки та оборони, а також фінансування і будівництво фортифікацій.

Глава уряду повідомив, що 2023 року виробництво зброї зросло втричі, а за перші вісім місяців цього року нарощено виробництво ще вдвічі.

«Виробництво дронів зростає. Створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу. Активно створюємо ринок боєприпасів для дронів. Понад 1 мільйон дронів вже законтрактовано в цьому році», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що зростає власне виробництво снарядів, зокрема боєприпасів для артилерії.

Крім того, дуже активна в цій галузі співпраця з партнерами. Уже є перші домовленості. Денис Шмигаль нагадав, що діє Європейський фонд миру, за рахунок якого закуповують зброю для України. За словами глави уряду, важливо ці кошти спрямовувати на фінансування українського виробництва. Прем’єр-міністр повідомив, що починає працювати дедалі більше нових іноземних підприємств ОПК.

«У галузі військового співробітництва наша мета — вийти на рівень, коли в Україні локалізовано виробництво великої кількості різної збройної номенклатури — від набоїв та снарядів до БТР і танків», — зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що серед ключових пріоритетів та завдань, які стоять перед урядом, — пошук ресурсів для фінансування армії. Для цього Кабінет Міністрів розробляє різноманітні ініціативи, зокрема і щодо перегляду окремих видів податків.

Економіка війни

Прем’єр-міністр наголосив, що не менш важливе завданням — забезпечення фінансової стабільності у країні.

«100 відсотків усіх податків із центрального бюджету йдуть на нашу безпеку та оборону. Це і є насправді економіка війни. Так було торік, і так залишається тепер. Бюджет наступного року ми плануємо, орієнтуючись на такий принцип», — підкреслив глава уряду.

Прем’єр-міністр повідомив, що для фінансування невійськових видатків уже залучено майже 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Також було реструктуризовано зовнішній борг.

«Отримали політичне рішення про використання на користь України 50 мільярдів доларів заморожених активів рф. Наша мета залишається без змін: конфіскувати всі 300 мільярдів доларів заморожених російських активів», — наголосив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що цього року Україна отримала пакет підтримки від США, запроваджено програми ЄС Ukraine Facility, триває робота з МВФ.

«Отримали кошти від МВФ, і нині триває місія щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування. Навколо цього зосереджено програму країн G7 на суму 142 мільярди доларів на п’ять років», — підкреслив очільник уряду.

Безпекові проєкти

Безпека й розмінування — це ще один вектор роботи, який уряд тримає у центрі уваги, повідомив Денис Шмигаль. Один з безпекових проєктів — «Школа офлайн». За словами Прем’єра, десятки мільярдів гривень спрямовано на те, щоб освітній простір ставав безпечнішим, доступнішим та зручнішим. Зокрема, 7,5 мільярда гривень інвестовано в будівництво укриттів у школах.

«До кінця року хочемо додатково повернути до очного навчання 300 тисяч дітей. Загалом наша стратегія — максимально повернутися до офлайн-навчання всюди, де це можливо. Ми хочемо, щоб українці могли повертатися з-за кордону, і безпека — один із ключових елементів», — наголосив він.

Гуманітарне розмінування — ще один важливий проєкт, у межах якого вже сформовано відповідний ринок і здійснюють компенсації аграріям за послугу розмінування.

«Завдяки залученню недержавних операторів весь цей процес відбувається в рази швидше. Наступного року маємо вийти справді на дуже хороші темпи», — нагадав Денис Шмигаль і додав, що аграрії вже використовують понад 150 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, які обстежили та розмінували сапери.

Підготовка до опалювального сезону

Уряд активно готується до опалювального сезону, відновлює пошкоджені росією енергетичні об’єкти, а також працює над програмами відбудови інфраструктури, повідомив на пресконференції Прем’єр-міністр. За його словами, один з найбільших викликів, які стоять перед державою нині, — забезпечення енергетичної стійкості.

«Ми успішно пройшли три опалювальні сезони в умовах повномасштабної війни, і зараз готуємося до четвертого. Відновлення і ремонти тривають 24/7», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що в цьому напрямі триває постійна робота з партнерами, зокрема і щодо надання необхідного обладнання. Для цього разом з парламентом запроваджено пільги для завезення в Україну енергетичного обладнання.

«У Фонді підтримки української енергетики накопичили 560 мільйонів євро, партнери профінансували закупівлю обладнання на 170 МВт, на завершальному етапі переговори з ENTSO-E про збільшення лімітів імпорту електроенергії до 2,2 ГВт», — сказав очільник уряду.

Крім того, триває робота з побудови першого і другого рівнів захисту на енергооб’єктах, посилення системами ППО та РЕБ. Уряд також працює над розвитком децентралізації енергосистеми.

«Запровадили програми для людей, бізнесу та ОСББ на встановлення додаткової генерації. Це і пільгові кредити, і гранти. Одночасно підвищуємо автономність критичної інфраструктури», — наголосив Прем’єр.

За словами очільника уряду, кількість когенераційних установок у підприємств теплопостачання вже становить 169, з них 83 введено в експлуатацію. Ще понад 290 установок та понад 100 блочно-модульних котелень нададуть партнери. Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд підвищує автономність критичної інфраструктури. Понад 80% шкіл та 100% лікарень забезпечено генераторами. Загалом встановлено 16,5 тисячі потужних генераторів.

Глава уряду також повідомив, що зростає видобуток газу. За сім місяців 2024 року Нафтогаз видобув 8,6 мільярда кубометрів, що на понад 7% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ