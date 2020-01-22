Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента Республіки Іран Мохаммадом Есламі, який прибув до Києва для обговорення деталей розслідування збиття іранськими військовими літака «Міжнародних авіаліній України», яке сталося 8 січня поблизу Тегерана.
Глава Української держави констатував, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей.
Ідеться передусім про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення додому. Володимир Зеленський акцентував на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.
Було обговорено питання передачі Україні для розшифрування бортових самописців літака МАУ. Адже маємо всі необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи. Очікують на прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифрування «чорних скриньок». Сторони погодилися, що всі уламки літака, які збереглися після катастрофи, слід неодмінно повернути в Україну, повідомляє УНІАН.
Порушували питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи. «Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що можемо їм дати, — це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося», — наголосив Володимир Зеленський.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування. Сторони висловили співчуття у зв’язку із загибеллю громадян обох країн.
Мохаммад Есламі зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Представник Ірану запевнив українського урядовця в готовності його країни до конструктивної взаємодії задля забезпечення всебічного та об’єктивного розслідування обставин авіакатастрофи.
Вадим Пристайко зазначив, що питання прозорого й неупередженого розслідування авіакатастрофи і справедливого покарання всіх винних у цій трагедії перебуває в центрі уваги не лише родин загиблих, а й усього українського суспільства, світової громадськості та міжнародних партнерів нашої держави. І саме тому для України надзвичайно важлива широка і відкрита співпраця з Іраном у розслідуванні всіх обставин цього злочину.
Іран нарешті офіційно визнав, що літак МАУ було збито двома ракетами класу «земля-повітря» зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» російського виробництва. Про це вказано у звіті Організації цивільної авіації Ірану. Ракети випустили військові «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР) з півночі.
Хоч як це сумно, російська зброя дедалі більше доводить свою ефективність саме проти мирних людей. Серед свіжих прикладів — збиття малайзійського «Боїнга» сумнозвісного рейсу МН17 над окупованою РФ Донеччиною, масові вбивства місцевого населення в Сирії, дедалі активніша участь у лівійському конфлікті і трагічний випадок із літаком МАУ.
«Тор-М1» російська армія прийняла на озброєння в 1991 році. Іран купив щонайменше 29 таких установок. Тегеран визнав, що «чорні скриньки» збитого літака являють собою одну з найскладніших конструкцій у світі і в Ірану немає технічної можливості для їх дешифрування. За даними агенції Bloomberg, Франція і США відмовилися поставити Ірану устаткування для дешифрування самописців.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»