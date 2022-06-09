Під час війни на палітрі життя нації домінують темні кольори. Та це й не дивно, адже тяжко бачити, як твоїх співгромадян убиває ворог. Але ж і надії втрачати ніяк не можна. Вносити в цю палітру яскраві барви можна і треба. Одним з таких яскравих мазків і стало для столичного Голосієва святкування 124-річччя Національного університету біо­ресурсів і природокористування України, яке його колектив присвятив підтримці Збройних сил України.

День університету розпочався відкриттям нових та оновлених підрозділів для поліпшення підготовки сучасних фахівців. Відкрито медіалабораторію, лабораторії технології кормів і кормових добавок, ветеринарної гематології, безпілотного обприскування, вагових систем і складської логістики, центр наукової творчості магістрів-транспортників, створені завдяки співпраці з бізнесом, роботодавцями, випускниками.

На алеї Слави університету відкрили Книгу знань НУБіП України. До реалізації цього задуму долучилися аспіранти вишу. Ще одна нова цікавинка НУБіП — композиція «Символи життя». Вона сповнена глибинної символіки: поєднує руки — символ праці і яйце — символ життя. А коли квітне магнолія, життя перемагатиме смерть.

Кульмінацією свята стало урочисте засідання вченої ради університету, до якого долучилися численні друзі НУБіП — представники уряду, національних та галузевих академій наук, ректори багатьох вишів, бізнесмени і роботодавці. Попри таке поважне представництво, першим слово для вітань надали викладачам, студентам та аспірантам університету, які нині перебувають в лавах Збройних сил України та тероборони.

Ректор Станіслав Ніколаєнко зазначив: міцні традиції згуртовують державу, кожен її колектив. Віроломний ворог вбиває наших громадян, дітей, руйнує села і міста. Але українців не зламати. 68 викладачів, співробітників і студентів університету захищають державу від російської агресії, 365 перебувають в територіальній обороні, майже 1000 — волонтери.

Університет організував збирання коштів на підтримку ЗСУ: вже централізовано перераховано більш як 4 мільйони гривень. Колектив щомісяця перераховує одноденний заробіток на потреби війська. А до Дня університету пройшла благодійна акція зі збирання коштів для Збройних сил України. Колектив зібрав майже 47 тисяч гривень.

Із перших днів війни НУБіП працював. Університет першим у Києві відновив заняття. Виш не втрачає якості освіти: тут організовано перейшли на дистанційне навчання, проводять практики, проф­орієнтацію, завершено весняні польові роботи, втримано навчальний і дослідницький процеси, підтримують міжнародні зв’язки. За підсумками загальнодержавної наукової атестації університет тримає третє місце в Україні, дев’яте — серед українських закладів вищої освіти в міжнародному рейтингу QS, а в міжнародному рейтингу Webometrics — восьме.

Уже відновлюють постраждалі від окупантів Ірпінський та Немішаївський коледжі, що входять у його структуру, навчально-дослідне господарство «Ворзель». А також Боярську лісову дослідну станцію, яка, до речі, надала нашим військовим допомоги майже на 3 мільйони гривень.

А 125-річчя НУБіП зустріне під мирним небом процвітаючої України. У це тут вірять.

Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

(фото автора)