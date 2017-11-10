Національний академічний театр опери та балету зустрів 150-річчя урочисто й шанобливо. Програма містила увертюру до опери «Тарас Бульба», сцени з опери «Набукко», «Сила долі», «Запорожець за Дунаєм». Завершальний акорд — спів усіх учасників духовного гімну України «Боже великий, єдиний».
8 листопада двері цієї будівлі відчинилися для найвпливовіших осіб країни. Президентське подружжя — одне з найголовніших учасників урочистостей. Усе розпочиналося з виступу глави держави Петра Порошенка. Протягом 2017-го він уже втретє перебуває на урочистостях у театрі. Глава держави нагадав, як у серпні він відкрив відреставрований театр у Сєверодонецьку: «Ви не можете уявити, наскільки це важливо. У місті, де лунали вибухи, одним з перших пріоритетів нашої спільної діяльності була побудова, модернізація і відкриття нового театру. Для того, щоб колектив з Луганська мав змогу переїхати на визволену територію України, у Сєверодонецьк».
У вересні запрацював Київський академічний драматичний театр на Подолі. «Це нове приміщення зведене на приватну пожертву», — додав Петро Порошенко.
Нині він став свідком історичного ювілею: «Уже 150 років Київська опера — центр тяжіння шанувальників високого мистецтва. Півтора століття покоління артистів, блискучих музикантів, майстрів хореографії підносять українську культуру, яка на цій сцені постала на повен зріст. Втілені тут шедеври Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка, Георгія Майбороди, Євгена Станковича, Мирослава Скорика чітко окреслили Україну на карті світової музики».
Глава держави особливо підкреслив, що коли українцям доводиться долати складні випробування, вони покладають надії не лише на Збройні сили, а й на свою духовну спадщину. «Ми об’єднуємося задля перемоги над російським агресором і заради модернізації країни», — цими словами Петро Порошенко дякував колективу Національної опери за концерти в зоні АТО, благодійні вистави для ветеранів АТО і членів їхніх сімей, концертний рояль, який передано слов’янській школі мистецтв.
Він назвав сучасний колектив театру опери та балету гідним спадкоємцем традицій, які плекали майстри цього жанру півтора століття. «Ви демонструєте високий творчий тонус, жагу новацій, прагнення досконалості. Надзвичайно важливо, що у цьому фантастичному залі постійні аншлаги. А це, на мою думку, найнадійніший показник успіху. В цьому велика заслуга керівництва театру й усієї його трупи», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.
Україна пишається перемогами солістів театру на міжнародних конкурсах, успіхами на престижних фестивалях і тріумфом вітчизняних артистів на світових оперних сценах. «Ви слава і гордість України», — наголосив Петро Порошенко.
Ювілей Національної опери названо подією не лише українського, а європейського масштабу. Тому Президент привітав президента Професійної асоціації оперних театрів і фестивалів Європи, генерального директора Королівської опери Швеції Біргіту Свенден і генерального директора Англійської національної опери Ніколаса Пейна. Вони також брали участь в урочистостях.
А ще глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в інтеграції у європейський культурний простір, мистецькі проекти, що єднають Європу: «Це природний процес, особливо після ратифікації Угоди про асоціацію, надання українському народові права на безвізові подорожі. Сердечно дякую всім за натхненну працю і високу виконавську майстерність».
З нагоди ювілею глава держави вручив державні нагороди і почесні звання України театральним діячам. Із партеру він разом з дружиною переглядав концертну програму.
Не менш урочисто Національна опера відкривалася у 1867 році. Перша вистава — «Аскольдова могила» Олексія Верстовського — розповідала про легендарне минуле Києва. Після пожежі 1896-го будівлю повністю оновили. У новій опері поєдналися класичний стиль і так званий віденський модерн. У 1917 році в цій будівлі проголошено І Універсал Української Центральної Ради.