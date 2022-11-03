У церкві Святого Андрія у Фарнгемі (Лондон) відкрилася виставка-продаж творів мистецтва, кошти від якої надійдуть в Україну. Свої роботи пожертвували понад сто українських митців. Про благодійну місію художників з України розповідає позаштатний автор «Урядового кур’єра», який постійно проживає в Ужгороді, а в ці дні перебуває у Великобританії.

У складний час, коли українці в запеклій боротьбі з ворогом-окупантом обстоюють своє право на вільне життя, незалежність, співвітчизники та співчутливі громадяни в різних країнах допомагають, чим можуть у нашій праведній боротьбі. Вагомий внесок у майбутню перемогу роблять і митці-співвітчизники, які нині живуть і працюють за кордоном.

Шанувальники мистецтва та колекціонери Великобританії, туристи мають змогу придбати унікальні й неповторні твори мистецтва, які стали свідченням страшних подій, що відбуваються в Україні.

Серед учасників такі відомі митці як Ігор Гусєв, Микита Кадан, Жанна Кадрова, Леся Хоменко та десятки інших. Приємно, що осторонь знакової благодійної акції не залишилися й митці з Ужгорода. Серед них, зокрема, Марсель Онисько — відомий у колі мистецтвознавців та шанувальників європейського модерного мистецтва. Надзвичайно талановитий, креативний і цікавий художник, щедро наділений почуттям гумору, з філософським світобаченням. Своєю творчістю завжди активно відгукується на морально-психологічні проблеми суспільства. Його роботи, зазвичай, носять гумористично-сатиричний характер.

Талановитий у багатьох видах мистецтва, Марсель Онисько знявся у фільмі режисера зі Словаччини Владо Мачуха «Тигри з клітки», який було відзначено на кінофестивалі у Каннах 2011 року. Тоді в конкурсі короткометражних фільмів свої роботи представили понад 1600 претендентів, з яких відібрали 15 найкращих. Головою журі був легендарний Мішель Гондрі, з яким Марселю пощастило поспілкуватися, обмінятися враженнями про кінострічки.

Свої роботи також презентував інший уродженець міста Ужгорода, також добре відомий у світі образотворчого мистецтва Павло Керестей. Отримавши початкову художню освіту в рідному місті, нині він живе й працює у Німеччині та Великобританії. Творча діяльність митця вражає як своєю широтою, так і глибиною.

Саме Павло Керестей разом із Сюзанною Клаузен стали співорганізаторами цієї чудової виставки. Вони об’єдналися з Керолайн Інгрем та Констанс Узвішин, щоб спільними зусиллями зібрати кошти на підтримку України.

Виставка-продаж проходила за сприяння Андріївської церкви та Українського інституту в Лондоні і працювала в жовтні. Усі представлені на ній твори мистецтва — щедрі подарунки митців. Виручені від продажу кошти підуть на допомогу біженцям, які постраждали від війни і шукають притулок у Великобританії, а також на підтримку «Кухні» — приватної мережі волонтерів у Львові. Її учасники готують їжу, допомагають знайти житло, добувають ліки та інші речі, необхідні для життя переселенців у місті Лева.

Володимир МИШАНИЧ

для «Урядового кур’єра»