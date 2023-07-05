Наприкінці травня цього року на території управління патрульної поліції в Черкаській області офіційно дали старт роботі велопатруля. Така форма роботи для вітчизняних правоохоронців не нова. Вони діють у Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Хмельницькому, Кривому Розі, інших містах. А в Києві, крім велопатруля, діє ще й кінний. За короткий час правоохоронці на велосипедах уже встигли зробити чимало добрих справ.

Підозрілий згорток на гаражі

16 патрульних-велосипедистів забезпечують громадський порядок у скверах, парках, зонах відпочинку, куди важко швидко дістатися автомобілем. А таких місць, оскільки Черкаси стоять на березі Дніпра, чимало. Так само вистачає спритників, які воліють бути якнайдалі від пильних поглядів правоохоронців.

Ось свіжий приклад. Інспектори оперативно виявили закладника і, ймовірно, наркотичні речовини. Патрулюючи місто, велоправоохоронці отримали орієнтування, що біля гаражних приміщень на вулиці Гагаріна перебуває чоловік у темному одязі і в масці, який підозріло поводився та залишив невідому річ на даху одного з гаражів.

Не гаючи й хвилини, інспектори велопатруля прибули на виклик. Поспішаючи за вказаною адресою, патрульні помітили схожого за орієнтуванням чоловіка, який постійно озирався та намагався уникнути спілкування з патрульними. Поліцейські затримали і встановили його особу. А прибувши на місце події, виявили на одному з гаражів згорток з, імовірно, наркотичними речовинами. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Знайдені речовини було вилучено й направлено на експертизу.

Паркування і не тільки

Усі поліцейські, залучені у велопатрулі, успішно пройшли відбір та спеціальну підготовку, а техніку для них придбали коштом міського бюджету. Велопатрулі нічим не відрізняються від звичайного патруля за повноваженнями, мають із собою всі необхідні спецзасоби й відповідні адміністративні матеріали, тому відразу ж можуть реагувати та фіксувати правопорушення, щоб забезпечити громадський порядок.

Як розповів старший лейтенант патрульної поліції Микола Кушнір, серед правопорушень, які виявляють патрульні на велосипедах, — розпивання алкогольних напоїв та куріння у громадських місцях.

«Ведемо щодо цього превентивну діяльність, виписуємо постанови про порушення громадського порядку», — зазначив Микола Кушнір.

Такі правоохоронці можуть впливати й на автовласників — саме велопатрульним вдалося навчити водіїв правильно паркуватися вздовж дороги. Нещодавно кілька днів вони проводили заходи щодо забезпечення порядку на автостоянці в мікрорайоні Митниця. Патрульні проводили бесіди із громадянами, пояснюючи кожному, що в майбутньому за неправильне паркування автомобілів змушені будуть їх штрафувати. Інспектори ввічливо пропонували перепаркувати автомашину правильно або ж поставити на новій поряд збудованій стоянці.

Щоб допомогти патрульним, відгукнулися й голови ОСББ будинків, що поряд. Вони застерегли громадян у своїх групах, що поліцейські взяли на жорсткий контроль автостоянку, оскільки неправильно припарковані автомобілі створюють аварійні ситуації. За кілька днів можна було спостерігати чудовий результат: автомобілі стояли за правилами, відповідно до вимог дорожніх знаків.

Ще одна біда черкаських вулиць — паркування автотранспорту на газонах. Черкаські велопатрулі проводять послідовну роботу, щоб водії, серед яких чимало немісцевих, позбулися цієї згубної для довкілля звички. Одне з узбіч вулиці Гагаріна неподалік рекреаційної зони водії так заїздили, що патрульним довелося надіслати запит міським службам, чи вважається газоном територія між проїзною частиною і тротуаром. Отримавши позитивну відповідь від міської ради, інспектори взяли на контроль відповідні ділянки вулиці вздовж набережної смуги, яка простягається до парку Сосновий бір. Нині правоохоронці виносять правопорушникам постанови за частиною 1 статті 122 (Порушення правил зупинки та стоянки) КУпАП, які мають наслідком штраф 340 гривень.

А цими днями патрульні оперативно розшукали хлопчика, який загубився. До інспекторів підійшла схвильована мати й повідомила, що її шестирічний син, який катався на велосипеді, зник з поля зору і, ймовірно, загубився. За короткий час охоронці порядку розшукали заплаканого хлопця. Щаслива мати обіймала сина й дякувала патрульним за оперативність.

Набутий досвід згодиться

Велопатрулювання на Черкащині вже пробували запроваджувати — у 2013—2014 роках в обласному центрі діяло кілька велопатрулів. Таку форму роботи, щоб оперативно реагувати на порушення правопорядку, правоохоронці практикували і в Умані 2015 року. Як відомо, під час свята Рош га-Шана до міста приїжджає велика кількість іноземних гостей, більшість із яких оселяється в районі компактного проживання прочан. Правоохоронці визнали недоцільним його патрулювання на автотранспорті, а пішому наряду було досить складно вчасно прибувати на виклик. Натомість велопатруль за рахунок мобільності повноцінно справлявся. Тоді такі патрулі оснащували пристроями, що перекладали з івриту. А після завершення Рош га-Шана велопатруль перевели на забезпечення охорони громадського порядку на території дендрологічного парку «Софіївка». За потреби правоохоронці зможуть знову застосувати такий досвід.

Превентивна робота із громадянами, виявлення порушень громадської безпеки та ПДР — основні завдання велопатрулів. Ще одна мета інспекторів — щоб містянам було комфортно та безпечно. Зокрема й велосипедистам та водіям двоколісного електротранспорту, яких останніми роками в обласному центрі значно побільшало.

Із досвіду роботи велопатрульні порадили таким учасникам руху додержувати кількох простих правил: