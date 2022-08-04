Чого навчають управлінців у Міжнародному університеті фінансів на прикладі інжинірингової компанії та групи компаній зварювальних виробництв

Як перемогти на економічному фронті й не просто втриматися на плаву під час війни, а й забезпечити розвиток? Питання, на яке шукає відповідь і бізнес, і держава.

Війна похитнула економіку, але водночас відкрила вікно можливостей, яке здатне перетворити Україну на одну з найпотужніших економік Європи, переконана ректор Міжнародного університету фінансів Любов Смоляр. Пам’ятаєте прогнози іноземних аналітиків у лютому, в перші дні повномасштабної агресії? Максимум три дні давали українській банківській системі, а далі — крах! Однак вітчизняний банківський сектор не тільки вистояв, а й потроху перемагає: працює система електронних платежів, зростає ліквідність, приростають кошти населення. І така сама ситуація в інших галузях. Бізнес перелаштовується, але щоб встояти й знову почати розвиватися, потрібно ефективно керувати бізнес-процесами, оперативно реагувати на виклики та обставини сьогодення. Тому нині так важливо керівникам і топменеджменту компаній володіти сучасними управлінськими бізнес-інструментами, щодають змогу забезпечити розвиток бізнесу, навіть коли у країні війна.

МВА для аналітиків, фінансистів, інженерів, управлінців

Програми МВА Міжнародного університету фінансів, який уже 30 років надає другу бізнес-освіту майбутнім інженерам, переважно студентам Київської політехніки, дають бізнес-знання та знання у галузі інформаційних технологій (FinTech MBA, «МВА — Бізнес-аналітика та BigData»), а також забезпечують набуття компетенцій у галузі технології інженерії, інновацій, підприємництва, управління і трансформаційного лідерства (Tech MBA, Executive МВА). Кожна програма має особливості та створена під певну категорію слухачів.

Кілька слів про найпопулярніші.

Програму«МВА — Бізнес-аналітика та BigData» призначено для підготовки управлінців, які володіють методами інтелектуального аналізу великих даних і застосовують сучасні моделі й методи ухвалення рішень задля оптимізації процесів і створення конкурентних менеджерів та керівників компаній, власників бізнесу, які в епоху цифровізації хочуть навчитися трансформувати свої організації, перетворювати аналітичну інформацію в дії та впливати на ключові бізнес-рішення.

FinTech MBA — це програма для високопрофесійних керівників із сильною фінансовою аналітичною базою, акцентом на кількісні методи й цифрові компетенції.

Програма «МВА — Управління бізнесом та трансформаційне лідерство» спрямована на підготовку трансформаційних лідерів для здійснення трансформаційних змін у великих і середніх компаніях на стику цифрових технологій та управління бізнесом. У фокусі — створення організаційного дизайну мобільної та гнучкої компанії з акцентом на мережі міжфункціональних команд; трансформація бізнес-моделі та екосистеми на різних етапах розвитку компанії; моделювання рольових способів цифрової поведінки й ролі лідера у зміні організаційної культури для досягнення успіху у світі швидких, різких змін.

Програма Executive МВА акцентована на розвитку лідерських якостей та управлінських компетенцій, що дають змогу відразу інтегрувати нові знання в реальні результати роботи компанії.

Тривалість цих програм — два роки. Після завершення слухачеві присвоюють ступінь магістра в галузі управління та бізнес-адміністрування за спеціальністю «Менеджмент» і диплом Міжнародного університету фінансів державного зразка, відповідно до його акредитації МОН України. МУФ співпрацює з університетами Франції, Австрії, Туреччини, Швеції, Польщі.

Яких змін потребує український бізнес

Окрім дворічних програм МВА, університет пропонує корпоративні інтенсивні програми, короткі курси та професійні тренінги, програми підвищення кваліфікації. Особливості корпоративних програм у тому, що їх створюють індивідуально для кожної компанії залежно від унікальності бізнесу. Програми модульного формату передбачають комбінації різних тематичних блоків, гнучкі за часом і розкладом навчання, відповідно до потреб замовника.

Серед напрямів, за якими МУФ пропонує індивідуальні програми, — agile-трансформація організації, цифровий маркетинг і маркетингова аналітика, розбудова бізнес-моделі підприємства, лідерство, фінансова і бізнес-аналітика тощо. Такими програмами вже активно користуються лідери українського ринку, як-от «ПлазмаТек» і Прогрестех-Україна.

«ПлазмаТек» — лідер з виробництва зварювальних електродів та іншоі зварювальноі продукціі високоі якості у Східній Європі та за її межами. Щомісяця з конвеєрів групи компаніи «ПлазмаТек» сходять понад 6000 тонн зварювальноі продукціі, яку експортують у 26 краін. Рік у рік попит на продукцію «ПлазмаТек» зростає в середньому на 15%, завдяки чому обсяги виробництва постіино нарощуються. За 20 років діяльності компанія виросла з невеликого виробництва у 2001-му до групи компаніи з 19 високотехнологічних підприємств і двох дослідницьких центрів. Нині тут понад 2000 співробітників.

До університету фінансів компанія звернулася з конкретним запитом: прокачати навички керівників середньої та вищої ланки, навчити їх нових тенденцій у галузі бізнесу й дотичних дисциплін, дати нові інструменти для ефективного управління. Із трьох запланованих модулів менеджери встигли пройти половину, а тоді почалася повномасштабна війна. Тепер планують продовжити навчання в онлайн-режимі.

«Особливість нашого бізнесу в тому, що він достатньо диверсифікований, і в процесі навчання ми з керівниками дискутували, як працюють різні напрями в наших компаніях, який їхній рівень з огляду на інші компанії, як нам поліпшуватися й реформуватися. Ще один важливий момент — визначення слабких місць. Були напрями, за якими, на одностайну думку більшості колективу, ми відставали, і це допомогло ідентифікувати наші слабкі точки», — розповідає про досвід «ПлазмаТек» заступник гендиректора з виробництва Максим Мендусь.

Вдалий досвід співпраці Міжнародного університету фінансів і з інжиніринговою компанією Прогрестех-Україна.

Прогрестех-Україна — найбільший у Східній Європі постачальник інжинірингових послуг для компанії Boeing. Входить до складу міжнародного холдингу Progresstechgroup, який консолідує інженерні центри в Європі та Північній Америці й має 14 відділень в різних країнах. Компанія спільно з провідними університетами втілює комплекс освітніх проєктів і програм дуального навчання для підготовки кваліфікованих інженерів та їх подальшого працевлаштування.

З МУФ компанія активно співпрацює з минулого року. Основний проєкт, який вдалось успішно втілити, — підготовка кадрів Прогрестеху в царині технічної англійської мови. Університет підібрав викладацький склад та програму відповідно до специфіки діяльності різних категорій авіаційних інженерів. У решті фахівці компанії проходили навчання у формі інтенсиву. Хоч і цей освітній процес перервала війна, швидко перейшли на інший формат і успішно завершили навчання.

«Усі заявлені плани було виконано. І це нас дуже порадувало з огляду на нашу непросту специфіку, адже дуже складно знайти школу, що готова взятися за таке навчання. Хай там як, але викладацький склад, який їм вдалося сформувати під наш проєкт, успішно розв’язав завдання. Тому, звісно, думатимемо про продовження співпраці і, можливо, її розширення. Щонайменше використовуватимемо всі нинішні напрацювання. За умови подальшого розширення компанії потребуватимемо цих послуг і надалі», — ділиться HR-директор компанії Прогрестех-Україна Максим Гладський.

Щороку в Міжнародному університеті фінансів оновлюється мінімум половина навчальних програм у галузях фінансів, бізнес-аналітики, економіки, менеджменту, міжнародного бізнесу й міжнародної економіки. Більшість програм доступні для навчання в будь-якій країні. Навчатися можна онлайн.

Нині університет, як і багато інших провідних українських вишів, рухається у напрямі європейських стандартів освіти й осучаснення освітніх програм, налагодження міжнародної співпраці. Відповідно до викликів часу і змін в українській економіці профільна бізнес-освіта змінюється й перелаштовується, щоб у найближчому майбутньому відповідати новим вимогам і стандартам якості.

Олександра АРКАД’ЄВА

для «Урядового кур’єра»

(фото автора)