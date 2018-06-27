2 липня в Україні розпочинається вступна кампанія. У Міністерстві освіти і науки розповіли про її цьогорічні особливості

Вступна кампанія 2018-го передбачає 6 основних новацій. За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, цього року новацій найменше порівняно з останніми кількома, та вони є. І здебільшого спрямовані на вдосконалення чи відшліфування нововведень, впроваджених торік.

Отже, йдеться про такі новації:

Уніфікація обов’язкових предметів ЗНО

Для спеціальностей уніфіковано обов’язкові предмети ЗНО. Так, якщо в попередні роки виші самі обирали, за якими предметами зараховувати в заклад, то цього року все уніфіковано під конкретну спеціальність. Тобто вже не може бути так, що для вступу на «Журналістику» в ЗВО в Києві потрібно один перелік результатів ЗНО, а для вишу в Миколаєві — інший. Конкретний список визначено Умовами прийому.

«Така новація потрібна для того, щоб полегшити вступникові свідомий вибір того, з яких предметів він складає ЗНО, залежно від спеціальності, на яку прагне вступити. Умовами прийому визначено перелік конкурсних предметів у форматі «Українська мова та література» — обов’язковий для всіх вступників, другий предмет — фіксований, третій — вступник обирає з двох альтернативних. Це не стосується небюджетних конкурсних пропозицій, для яких перелік конкурсних предметів визначили виші», — пояснює профільний міністр.

Зарахування сертифікатів ЗНО 2016-го, 2017-го та 2018 років (з іноземних мов — тільки 2018-го).

«Останніми роками Український центр оцінювання якості освіти робить тести так, щоб вони були порівнювані між собою. Це дало змогу в цьогорічній вступній кампанії зараховувати результати одразу трьох років — 2016, 2017, 2018. Винятком буде лише ЗНО з іноземної мови, оскільки цього року формат тесту змінено — до нього додано аудіювання», — повідомила Лілія Гриневич.

Регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти змінено за результатами вступної кампанії 2017 року

Конкурсний бал розраховуватиметься традиційно за формулою. Механізм коефіцієнтів працює так, що він домножується на загальний результат вступника.

Коефіцієнти встановлені таким чином:

• Регіональний коефіцієнт: для вишів Києва становитиме 1 (тобто в разі вступу в заклади столиці абітурієнт не отримуватиме жодних додаткових балів) для ЗВО в Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти — 1,04; в інших випадках — 1,02.

• Сільський коефіцієнт (для вступників, які зареєстровані в селах не менш ніж два роки до дня завершення подачі заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту у сільських школах): збільшено для вступників на аграрні спеціальності — для них він становитиме 1,05; на інші спеціальності — 1,02.

• Галузевий коефіцієнт (для спеціальностей, яким надано особливу підтримку): становить 1,02 і, на відміну від 2017 року, поширюватиметься також на заяви з другою пріоритетністю.

Зменшення кількості заяв на бюджетні місця

Вступник може подавати для участі в конкурсі за бюджетне місце: з 9 заяв на 4 спеціальності у 2017-му до 7 заяв на 4 спеціальності у 2018 році.

«Цьогоріч для конкурсу на бюджетне місце вступники на бакалаврат подаватимуть 7 заяв на 4 спеціальності, що на 2 заяви менше, ніж торік. Ми це зробили для того, щоб вступники свідоміше ставилися до свого вибору. Досвід 2017-го показує, що вступники часто відмовляються від бюджетного місця, яке отримали за 9 пріоритетом, і обирають контракт», — цитує роз’яснення міністра офіційний сайт МОН.

Мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності

Встановлено мінімальну кількість балів — 150 — з другого та третього конкурсних предметів для вступу на три медичні спеціальності: «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія».

«Це була конкретна вимога Міністерства охорони здоров’я, що відповідальне за всі медичні виші. Таку новацію хотіли запровадити ще торік, але оголосили про неї пізно, і вступники не мали можливості враховувати цю вимогу під час планування того, які ЗНО здавати і які спеціальності обирати. Тому ми відтермінувати цю новацію на рік і всіх завчасно попередили, що поріг 150 балів для профільних предметів обов’язково діятиме на вступній кампанії 2018-го», — наголосила Лілія Гриневич, коментуючи новацію під час прес-конференції.

Творчі заліки замість творчих конкурсів

Замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі спеціалізації дизайну запроваджено творчі заліки.

«Фундаментальна відмінність полягає в тому, що творчий залік — це, по суті, допуск до конкурсу. Тобто людина отримує «зараховано» або «не зараховано», а далі конкурс відбувається серед допущених осіб, але за результатами виключно зовнішнього незалежного оцінювання. Це допомагає уникнути зловживань, а також зняти зайве навантаження із вступників та вишів, адже творчі заліки можна проводити не безпосередньо під час вступної кампанії, коли всі перебувають у напруженому стані, а протягом півроку до неї», — розтлумачила міністр.

А всі відповіді на запитання щодо ступу-2018 можна отримати на сайті МОН або за телефонами гарячої лінії.