Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області вперше за часів початку АТО стала ініціатором проведення конкурсу проектів місцевого розвитку. Представники 49 місцевих рад взяли участь у конкурсі, а для фінансування проектів у результаті рейтингового голосування було підібрано 36 пропозицій.

«Не обійшлося й без суперечок, — визнає голова Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області Володимир Прокопенко. — Наприклад, старобільчани та новопсковці подали проекти щодо впорядкування зливової каналізації та інших побутових проблем. А ось білокуракинці приїхали на засідання конкурсної комісії, щоб обстояти проект зміцнення матеріально-технічної бази та запровадження нових форм роботи палацу культури села Курячівка. Одне слово, виникла дискусія. Тут ми побачили порив місцевих жителів, а щоб підтримати сільський палац культури, коштів районного бюджету не вистачало. Тож вирішили віддати перевагу саме цьому проекту, бо задіяна велика кількість людей».

Хто шукає, той знаходить

Подавали найрізноманітніші проекти. До числа лідерів рейтингового голосування увійшов проект Олексіївської сільської ради Новоайдарського району «Школа — колиска майбутнього Михайлюків». Це найдорожчий проект — він розрахований на залучення понад мільйона гривень. Окрім коштів конкурсу, представники сільської ради планують залучити гроші з інших джерел, і все це піде на капітальний ремонт спортзалу та придбання спортивного обладнання. Проект для створення безпечних умов для занять фізкультурою і спортом, підвищення якості проведення уроків фізкультури та організації додаткових спортивних секцій, збільшення числа відвідувачів спортивного залу. Ідея полягає в тому, щоб забрати дітей з вулиць та зацікавити корисними видами відпочинку. Найпоширеніше прізвище у селі — Михайлюки. Звідси й назва проекту. Тобто все для людей.

«Чмирівська об’єднана територіальна громада подала проект щодо поліпшення водопостачання в селі Оріхове шляхом капітального ремонту водонапірної башти, — розповідає Володимир Прокопенко. — Сватівці подали проект із відкриття капітально відремонтованого центру розвитку дитини. Їм потрібно придбати опалювальне обладнання. Ці проекти ввійшли до трійки лідерів рейтингового голосування».

Підтримку розв’язання проблем місцевого самоврядування на Луганщині надавали й до АТО. Але відродили проведення конкурсу міні-грантів саме після того, як побачили подібний досвід у колег зі Львова та Харкова.

У червні цього року було затверджено положення про конкурс. З обласного бюджету на це надали приблизно 5 мільйонів гривень (з розрахунку не більш як 200 тисяч на кожен проект). Нині підсумки конкурсу підбито, гроші вже в громадах.

«Радує те, що інтерес до конкурсу є на всіх територіях, — підкреслює Володимир Прокопенко. — Щоправда, активність різна. Наприклад, Кремінський район подав 13 проектів, а решта по 5—8. Але добрі справи, реалізовані після кожного проекту, дадуть упевненість в необхідності такого конкурсу й такої роботи».

За його словами, розглядають програму такого конкурсу й на майбутній рік.

Оскільки у структурі виконавчої дирекції Асоціації органів місцевого самоврядування Луганщини створено ресурсний центр, його співробітники надають допомогу в написанні проектів для міні-грантів. Адже завдання центру — навчання, консультації та сприяння територіальним громадам у підготовці проектів та залученні донорської, а також міжнародної технічної допомоги.

В об’єднанні — сила

Участь у роботі Асоціації органів місцевого самоврядування в Луганській області — справа добровільна. Формально її засновниками стали 27 місцевих рад.

«Першим завданням асоціації стало налагодження контактів, — каже Володимир Прокопенко. — Тому що в регіоні через відомі події створилася ситуація, коли не було контакту між облдержадміністрацією та сільськими радами».

Що заважало? З’ясували наприклад, що навіть не в усіх сільських радах є інтернет та електронна пошта. І така проблема характерна не тільки для так званої сірої зони, а існує навіть у віддаленому від лінії розмежування Марківському районі. На порядку денному й питання матеріально-технічного забезпечення комунікації, облаштування максимально швидких варіантів зв’язку. Для цього в соціальних мережах (Фейсбук) створили власну сторінку і групу. На сторінці представлено сайти всіх районних та міських рад області, члени спеціалізованої групи — представники місцевого самоврядування.

«Це дає змогу не лише доносити інформацію про новини законодавства, децентралізації, а й про передовий досвід, обмін думками», — підкреслює виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Сергій Тихоновський.

Нині активно обговорюють публікації про ситуацію в Новопскові. Там об’єднана територіальна громада змушена судитися з районною радою, яка відмовляється (як належить за законодавством) передати школи громаді. Для області це прецедент. І люди кажуть, що ситуація в Новопскові порушує питання про необхідність створення при асоціації власної юридичної служби, аби боротися за права членів громадської організації.

Як резюмують Володимир Прокопенко та Сергій Тихоновський, особливість Асоціації органів місцевого самоврядування в Луганській області в тому, що доводиться працювати в умовах відсутності обласної ради. Тож є унікальна змога заповнити цю нішу за допомогою роботи асоціації.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»