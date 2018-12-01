Те, що нахабне порушення міжнародного права не може минути без наслідків, Москва відчула ще напередодні саміту G20, який відкривається сьогодні в Буенос-Айресі. За два дні до його початку адміністрація Білого дому повідомила Кремль, що зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна не відбудеться. Згодом у Держдепі США пояснили, чому Трамп вирішив скасувати зустріч з російським лідером. Про це під час брифінгу розповів заступник голови прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно, повідомляє УНІАН.

За його словами, позиція американського президента чітка і зрозуміла: США вимагають від Росії повернення українських моряків і суден. «Ми рухатимемося вперед у цьому питанні і наполягатимемо на цій позиції», — додав Р. Палладіно.

У Кремлі намагаються приховати своє розчарування із приводу того, що Володимир Путін не зможе похизуватися новим фото поруч із Дональдом Трампом у ролі вершителя долі світу. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив із цього приводу, що Володимир Путін, «як і раніше», готовий до нових контактів із президентом США Дональдом Трампом, проте «шкодує про рішення американської адміністрації», повідомляє російське агентство ТАСС. Дотримуючись традицій російської дипломатії, з погано прихованою погрозою додав, що скасування зустрічі Трамп — Путін «означає, що обговорення серйозних питань міжнародного та двостороннього порядку денного відкладається на невизначений час».

А голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи новину про те, що президент США вирішив не зустрічатися з главою РФ, сказав, що ще «не відомо, кому буде гірше від цього прикрого рішення».

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей перед від’їздом на саміт G20 заявила, що має намір продовжити політику жорстких санкцій проти Росії через черговий акт агресії проти України в Керченській протоці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми завжди дотримувалися однієї політичної лінії з Євросоюзом, закликаючи до санкцій проти Росії у відповідь на її поведінку. Ми наполягаємо на таких заходах, а саме на належних у подібних випадках санкціях щодо Росії», — сказала британський Прем’єр.

Тереза Мей назвала ситуацію із затримкою українських кораблів «частиною шаблонної поведінки Росії. «РФ повинна звільнити судна і моряків, знизити рівень напруги», — наголосила вона.

Канада повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність, свободу навігації й засуджує агресивні дії Росії. Про це у телефонній розмові з Президентом Петром Порошенком заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє департамент прес-служби АП. Співрозмовники скоординували позиції щодо захисту України на саміті G20.

Президент України закликав цивілізований світ збільшити тиск на Росію для звільнення українських моряків, які за міжнародним правом вважаються військовополоненими. Він поінформував канадського прем’єра про вчинений Росією відкритий акт агресії проти українських кораблів у Керченській протоці, збільшення кількості російської військової техніки на кордоні та здійснені Україною у відповідь кроки для деескалації російської агресії, включно із запровадженням воєнного стану.

Підтримку напередодні саміту G20 Україні висловила і верхня палата Конгресу США, яка більшістю голосів ухвалила резолюцію «Про засудження провокаційних дій Росії у Керченській протоці проти українського флоту», повідомляє наше посольство у США. В офіційному документі американські законодавці закликають російську владу негайно звільнити захоплені українські кораблі й членів їх екіпажів, а також припинити переслідування українських і міжнародних суден, які проходять через Керченську протоку.

У резолюції наголошено, що поведінка російської влади дестабілізує ситуацію у всьому регіоні й провокує подальшу ескалацію. Сенатори закликали міжнародну спільноту об’єднатися у протистоянні діям Росії у Керченській протоці.

Відповідати за взяття у полон українських моряків Кремлю доведеться й у Європейському суді з прав людини. У Міністерстві юстиції повідомили, що звернулися в ЄСПЛ із заявою про вжиття попередніх заходів щодо захоплених Росією моряків ВМСУ за правилом 39 регламенту суду.

ЄСПЛ задовольнив прохання України і зобов’язав Росію повідомити про місцеперебування і стан здоров’я захоплених військових, забезпечити належне лікування пораненим і повернення всіх українських військових додому. Проте одна з головних вимог ЄСПЛ до Кремля — надання пояснень про причини затримки суден ВМСУ в територіальних водах Криму, які російська влада має надати до 3 грудня.