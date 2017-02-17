Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Радбез докладно розглянути вплив блокування постачання вугілля з тимчасово непідконтрольних територій на життя українських громадян і вжити всіх необхідних заходів для якнайшвидшого врегулювання непростої, на його погляд, ситуації. Відбулося це під час позачергового засідання уряду. Його проводили нашвидкуруч саме для того, щоб розглянути надзвичайні заходи в енергетичній системі.

Наступного дня це підтвердив і Президент Петро Порошенко. Йдеться про додаткові рішення з диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля. Не забуваючи при цьому, що й видобуте на тимчасово окупованій території теж українське і повинне займати свою частку в енергетичному балансі країни. «Ми захистимо права громадян України і по цей, і по той бік лінії зіткнення», — підкреслив глава держави.

Економічні відносини є. Лімітовані

Згідно з рішенням КМУ, на теплових електростанціях, для яких антрацитове вугілля основне у виробництві енергії, запроваджуватимуть спеціальні заходи заощадження цієї сировини. Тобто українські ТЕС переходять на енергоощадний режим роботи. Навантаження зросте на атомні станції й ТЕС, що працюють на вугіллі іншої групи.

Втім, це жодним чином не означає автоматичного відключення електроенергії й тепла для населення. Уряд робитиме все, щоб мінімізувати негативні наслідки для громадян. Віялові відключення осель від електроенергії можливі у крайніх випадках, і про це Кабмін заздалегідь інформуватиме людей. Найбільше уряд розраховує на національну свідомість ініціаторів так званої вугільної блокади. Адже подальше перекриття залізничних шляхів, як вважають в уряді, загрожує Україні серйозними економічними й соціальними проблемами.

«Дестабілізуючим чинником в останні дні, на жаль, стало й перекриття залізничних шляхів сполучення з тимчасово окупованими територіями та спроби повної їх економічної блокади, — вважає Петро Порошенко. — Ми втілюємо стратегію відновлення територіальної цілісності країни, повернення Донбасу в Україну і повернення України на Донбас. І саме виходячи з цієї стратегії, й тільки тому, ми зберігаємо вкрай обмежені й дуже лімітовані економічні відносини. Наголошую, це не торгівля з окупантами, це співпраця з тими підприємствами, які, перебуваючи на окупованій території, все ж змогли залишитися в правовому полі України».

Крім того, під час наради в Адміністрації Президента за участю Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, як повідомляє УНІАН, домовлено переглянути перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення.

Нині урядові рішення передбачають максимальне навантаження на енергоблоки, які працюють на вугіллі газової групи, щоб зменшити споживання антрацитової.

На думку Володимира Гройсмана, для уникнення проблем із незаконним переміщенням товарів украй важливо вибудувати контроль на лінії розмежування. У цьому контексті йшлося про блокування лише на трьох переходах і про переміщення контрабанди в їх обхід — транспортними засобами. Висновок Прем’єра у цьому контексті однозначний: «Блокадою неможливо чогось досягти. Можна лише вдарити по економіці України, її громадянах, оскільки вони потерпатимуть без тепла й світла».

Краще працювати, ніж воювати

Саме блокування постачання вугілля він вважає злочином. Тому урядовці означили для себе завдання мінімізувати дискомфорт і будь-які негативні впливи на життя людей. «Як Прем’єр-міністр зроблю все, щоб не допустити загострень і мінімізувати будь-які негативні наслідки. Вважаю, що блокада саме в частині вугілля — це злочин. Про все інше не беруся судити», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Невтішно й те, що внаслідок перекриття в зоні проведення АТО залізничних колій повністю заблоковано постачання необхідного вугілля, яке видобувають з українських надр, до ТЕЦ і ТЕС, що генерують третину електроенергії всієї країни і тепло в Києві, Сумах, Харкові, Чернігові. Так ось, на думку Прем’єра, дефіцит вугілля створено цілком штучно. Більше того, ці блокади можуть привести до відключення електроенергії й навіть тепла в кількох містах, закриття чималої кількості робочих місць.

Окрім цього, блокування постачання вугілля з означених територій може спричинити зупинки металургійних підприємств, пригальмовуючи економічне зростання країни. Тому уряд вживає всіх необхідних заходів, щоб уникнути відключень електроенергії. Їх здійснюватимуть за найнесприятливіших обставин, і українці знатимуть про це заздалегідь. Однак глава уряду заспокоїв присутніх фразою: «Зараз питання не порушується. Ми на максимум довантажимо все, що можливо. Це нездорова ситуація, тому що на максимумі довго працювати неможливо».

А Петро Порошенко наводить ще й такий аргумент: на окупованих територіях десятки тисяч людей залишаться без роботи. «Наголошую, ринку праці там нема, і значна частина з них, щоб заробити, піде куди? Правильно — до бойовиків. Так що нам краще: щоб вони в шахтах працювали чи стріляли в наших солдатів?» — слушно вважає Президент.

Більш-менш зрозумілою ситуація стала після виступу на одному з телеканалів віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. По-перше, ОДА разом з обленерго і промисловими підприємствами розроблять плани-графіки для зменшення енергоспоживання в пікові години навантажень. Вони сформують режим роботи промислових підприємств і пікові навантаження, які можуть впливати на сталий режим систем енергетики. По-друге, на виконання протоколу засідання антикризового енергетичного штабу найбільші промислові області — Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська — вже провели засідання штабів із надзвичайних техногенних ситуацій для перегляду погодинних графіків навантажень підприємств і генеруючих потужностей.

Надзвичайні заходи в електроенергетиці набирають чинності 17 лютого терміном на місяць, про що йдеться в розпорядженні уряду № 103-р, опублікованому у вчорашньому номері «УК».

PS Засідання РНБО відбувалося тоді, коли верстався цей номер «УК», тому про його перебіг та ухвалені рішення ми докладно розповімо у наступному номері.