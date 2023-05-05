Центр дитячої та юнацької творчості в Підволочиській громаді на Тернопільщині ще п’ять років тому вирішили розширити, додавши до художньо-естетичного напряму технічний. Завдяки допомозі від Програми USAID DOBRE тут вдалося створити цікаву студію робототехніки. Згодом на сучасному обладнанні учні спробували виготовляти сувеніри. Нині створюють унікальні вироби, виторг спрямовують на доброчинність.

Творчість і навички

Підволочиська громада — партнер Програми DOBRE, спільно вдалося втілити вже вісім проєктів. Студія робототехніки — проєкт, спрямований на поліпшення освіти учнів.

Нині школярам потрібно розвивати навички, які можуть знадобитися їм у майбутній професії, переконаний голова Підволочиської громади Віталій Дацко. Хотілося підняти рівень позашкільної освіти відповідно до потреб сучасних дітей і підлітків.

«Ми поїхали на Київщину, де в приватній школі працює така студія. Ознайомилися з досвідом і звернулися до Програми DOBRE із проханням допомогти закупити обладнання», — каже пан Віталій. Нині діти створюють вироби, в які вкладають фантазію та вміння. Завдання викладачів — спрямовувати дитячий запал у правильне русло і вводити нові напрями.

Задум виготовляти сувеніри виник торік перед благодійним ярмарком у Підволочиську. На ньому збирали кошти на лікування маленького жителя громади. Підсумки перевершили сподівання: вироби вихованців студії розлетілися вмить. Тож викладачі й учні вирішили урізноманітнювати виробництво сувенірів для доброчинної й волонтерської допомоги.

Як зазначає директор Центру дитячої та юнацької творчості Підволочиської громади Неля Ярема, на ярмарки готують сувеніри дітей з різних гуртків. У студії робототехніки моделюють і вирізають елементи, монтують внутрішнє підсвічування, художники розмальовують, у гуртку рукоділля вишивають і прикрашають бісером. Більшість виробів можна розібрати, додати до них нові елементи або розфарбувати. Сувеніри виготовляють і для нагородження та інших заходів.

Коли у стародавній величній будівлі, в якій працює центр, облаштовували резиденцію святого Миколая для всіх дітей громади, жоден з них не повернувся додому без сувеніра — будиночка з підсвіченням, який зробили у студії робототехніки. Адже діти хочуть не лише емоцій, а й подарунка. Ці будиночки складаються, як лего, тому дитина може розкладати й складати їх, розфарбувати.

Сувеніри отримують призери різноманітних дитячих конкурсів, у яких юне покоління Підволочиської громади бере активну участь. У Центрі дитячої та юнацької творчості діє постійна виставка, на якій можна придбати сувенір за благодійний внесок для волонтерів. Усі вироби цікаві й оригінальні, їх не можна купити у крамниці.

Ті, хто надихає

Керівник технічного гуртка Павло Кужіль каже, що діти спочатку вивчають основи програмування, а потім у студії робототехніки творять більш комплексні проєкти: світлодіодний куб, машинки на діодах, анімації. Усе це стало можливим завдяки обладнанню від Програми USAID DOBRE. За допомогою лазерного різака, скажімо, учні моделюють та вирізають елементи майбутнього виробу. Нині роблять модель машини з дистанційним керуванням.

Основа різака — лазерна трубка, що створює невидимий для ока лазерний промінь, який через дзеркала спрямовується на рухому голівку. Спеціальна лінза фокусує його над матеріалом, і можна різати чи гравіювати матеріал за запрограмованою формою. Векторну графіку, координати, потужність і швидкість променя задають на апарат з комп’ютера. Із меншою потужністю вийде гравіювання, з більшою — промінь розрізатиме матеріал. За допомогою різака можна зробити градієнтне фотозображення. Для роботи використовують фанеру.

До слова, Павло Кужіль зібрав 3D-принтер, щоб урізноманітнити заняття у студії. Тож обладнання та гуртки в Центрі дитячої та юнацької творчості дають змогу виготовляти комплексні вироби і пробувати різні види робіт.

Програма USAID DOBRE завжди була орієнтована на створення можливостей для молоді. Експерт із залучення громадськості Програми DOBRE Володимир Купрій розповідає, що не існує молодіжних проблем і проблем з молоддю. Адже молодь — один з найголовніших ресурсів громади, її потрібно залучати до суспільного життя, створюючи умови для здобуття знань, навичок, реалізації проєктів та втілення мрій.

Що таке втілення молодіжного проєкту? Пан Володимир пояснює, що це тоді, коли громада не просто отримує кошти на нього, а й розвиває ідею. А робота без лідерів неможлива. Можна мати гроші, ресурси, але обов’язково має бути той, хто горить проєктом, надихає. І Підволочиська громада продемонструвала, що такі лідери в неї є.

Викладачі Центру дитячої та юнацької творчості, крім традиційних занять у гуртках, ставлять значно вищу мету: забрати дітей з вулиці, навчити їх використовувати інтернет не для марнування часу, а для пошуку цікавих проєктів. Та й успішність на уроках школярів, які здобувають додаткові знання поза школою, зростає.

Виклики воєнного часу

Як каже Павло Кужіль, його вихованці мріють навчитися виготовляти дрони. А щоб займатися радіоелектронікою та моделюванням, наявне обладнання потрібно урізноманітнювати. Наприклад, студії бракує осцилографа (прилад для вимірювання, спостерігання та запису показників електричного сигналу), щоб діти розуміли, як працюють і змінюються в реальному часі графіки напруги. Як каже Неля Ярема, технічний напрям у центрі розвиватимуть і надалі, адже досвід студії робототехніки показав високу зацікавленість дітей до такого навчання.

Хоч нині Центр дитячої та юнацької творчості відвідують майже 600 дітей, місцевий бюджет не в змозі задовольнити потреби в новому обладнанні. Упродовж цього року тут займалися проблемами внутрішньо переміщених осіб. За словами Віталія Дацка, рік тому громада прийняла понад 15 тисяч українців з небезпечних територій. Місцева влада знайшла для тих, хто залишався, приміщення, а Програма DOBRE взяла на себе левову частку із забезпечення необхідним: ліжками з матрацами, постіллю, пральними машинами, сушарками, шафами й навіть посудом. Майже 400 переселенців досі перебувають у громаді, дехто планує залишитися назавжди. Адже вони вже переконалися, що тут дбають про дітей та їхнє майбутнє.

Тетяна ВЕРБИЦЬКА

для «Урядового кур’єра»

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