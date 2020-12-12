Україна — динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестклімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу й збільшувати прямі іноземні інвестиції. Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив у відеозверненні до учасників першої щорічної міжнародної конференції, організованої урядовим офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

За словами глави держави, попри виклики, протягом 2020 року наша країна за допомогою бізнесспільноти здійснила історичні реформи: ухвалено законодавство про запровадження ринку землі, підвищено прозорість податкової системи, підтримано бізнес доступними кредитами, розпочато відкриту приватизацію, підписано перші концесійні угоди. Набуває популярності «Дія» — цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами. Володимир Зеленський відзначив прогресивну роль ІТ-галузі.

«Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме більш як 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні», — цитує слова Президента його Офіс.

Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій у малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україну, посилення комунікації між регіонами та світом, а також успішні кейси інвесторів у нашій країні.

Спільне бачення реформ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні зазначив, що для стимулювання економічного зростання український уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком, ЄС та іншими партнерами, з якими має спільне бачення подальших реформ. Очільник уряду зауважив, що влада очікує найближчим часом повідомлення про початок роботи місії МВФ в Україні, що дасть змогу розраховувати на отримання найближчим часом другого траншу за програмою stand-by.

«У червні Україна та ЄС підписали меморандум і кредитну угоду про отримання нашою країною виняткової макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 мільярда євро. Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 мільйонів євро кожен. ЄС уже повідомив про надання першого траншу», — цитує Укрінформ слова Дениса Шмигаля.

Щодо такого пріоритету уряду, як поліпшення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів, то, за словами Дениса Шмигаля, амбітна мета — найближчим часом потрапити в топ-30 рейтингу Doing Business. Робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку — критично необхідний крок, щоб інвестори почувалися в нашій країні впевнено й надійно.

Рейтинг Doing Busines-2020 засвідчив, що Україна досягла 64-го місця у рейтингу інвестиційної привабливості, додавши за останні п’ять років 48 позицій.

Прем’єр поінформував, що протягом 2021—2022 років заплановано укладення концесійних угод про морські порти, автошляхи, аеропорти, залізниці та інші об’єкти інфраструктури. Сприятиме поліпшенню інвестклімату й очікуване ухвалення у Верховній Раді закону про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Прем’єр нагадав, що цього року підписано угоду про передачу в концесію двох морських портів на загальну суму понад 130 мільйонів доларів. Фонд державного майна продав понад 300 об’єктів державної власності на суму близько двох мільярдів гривень. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року ці надходження зросли майже уп’ятеро. А наступного року заплановано зростання порівняно з цим роком ушестеро.

Україна активно обговорює з ЄС питання промислового безвізу. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна домовилася з ЄС про підписання промислового безвізу за деякими видами продукції з доданою вартістю: низьковольтного, електромагнітного обладнання, машин й механізмів. Це означає, що вироблена в Україні продукція, отримавши сертифікат українського органу ринкового нагляду, матиме безперешкодний доступ на ринок ЄС.

Набір стимулів

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила на пресконференції, що, попри глобальну світову економічну кризу і пандемію, макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною.

«Ми бачимо стабільність курсу валюти й фінансового ринку. Бачимо одну з найнижчих в історії облікових ставок НБУ і низький рівень інфляції. Відповідно якщо порівнювати сьогоднішню кризу з минулими кризовими ситуаціями, зокрема 2008 року, можна зробити висновок, що цей рік відносно стабільний з огляду на фінансовий ринок і валютно-курсову політику», — цитує її слова УНІАН.

Юлія Ковалів сподівається, що Верховна Рада до нового року ухвалить президентський законопроєкт «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», який створює набір стимулів приватному інвесторові. Держава буде готова запропонувати йому меню до 30% вартості інвестпроєкту, з якого можна буде підбирати для себе механізм підтримки: облаштування всієї інфраструктури (дорога, приєднання до електромереж, газових мереж), звільнення від ПДВ й митних платежів у разі ввезення нового обладнанн, потрібного для виробництва, звільнення від податку на землю чи податку на прибуток.

Стабільність для інвестора запропоновано забезпечити шляхом угоди між інвестором та урядом, де інвестор бере на себе зобов’язання здійснити інвестиції, реалізувати проєкт, забезпечувати робочі місця, сплачувати податки, а уряд зобов’язується надати не лише стимули, передбачені законопроєктом, а й стабільність регулювання для інвестиційного проєкту. Цим документом UkraineInvest наділено повноваженнями супроводжувати інвестора від самого початку проєкту і протягом його реалізації. UkraineInvest має допомагати не лише залучати інвесторів, а й створювати їм комфортні мови для роботи в Україні.

Наприкінці заходу виконавчий директор державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» UkraineInvest Сергій Цівкач підписав з нашого боку два документи. Відповідно підпис під Меморандумом про співпрацю з Канадсько-українською торговельною палатою поставив її президент Зенон Поточний. А аналогічний меморандум із Комітетом процвітання та інвестицій України Світового конгресу українців скріпила підписом віцепрезидент СКУ Олена Кошарна.

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