Розпочався Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху в межах 5-го Глобального тижня безпеки дорожнього руху, що проходить під егідою ООН. Як повідомив на прес-конференції у столиці організатор та координатор Всеукраїнського тижня безпеки Юрій Чорний, у заходах цього року задіяно 262 країни, адже дорожній травматизм і смертність — одна з величезних світових проблем. «Торік у світі в ДТП загинуло понад 1,3 мільйона людей. Щопівтори хвилини аварії на дорогах забирають життя людини», — із сумом констатував Юрій Чорний.

Невтішна статистика

Згідно з даними патрульної поліції, за січень — квітень 2019 року трапилося понад 47,4 тисячі ДТП, з них 6,3 тисячі — з постраждалими. 822 людини загинуло.

Голова Державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк наводить таку невтішну статистику: в Україні щодня в ДТП гине 10—15 осіб; порівняно з першим кварталом минулого року за аналогічний період 2019-го на 18% зросла кількість аварій, які забирають життя кількох людей. «Уряд, Верховна Рада працюють над тим, щоб наші дороги ставали безпечнішими. Ухвалено кілька законопроектів, які сприятимуть цьому. Зокрема, перше читання пройшов законопроект щодо фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Коли це повністю запрацює, ситуація на автошляхах значно поліпшиться», — переконаний Михайло Ноняк.

Ще трагічніші дані, адже нема нічого дорожчого за життя дитини, наводить перший заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей, представник структури, що відповідає за громадян України до 18 років. «Торік у ДТП загинуло 176 дітей, 12 випадків — з вини дітей, п’ять — з вини дітей-пішоходів. На жаль, не можемо досі подолати ту ідеологію радянських часів, коли гідність і життя людини високо не цінували. До прикладу, паски безпеки. Зайве нагадувати, як безвідповідально до них ставимося ми і як до них ставляться на Заході. Батьки мають власним прикладом спонукати дітей виконувати правила дорожнього руху», — акцентує Павло Хобзей.

Превенція впливає і на свідомі, і на підсвідомі дії

Аби цифри невтішної статистики зменшувалися і прямували до нуля, проводять різні заходи на державному рівні. Так, у межах тижня безпеки (6—12 травня) відбудуться: міжнародна конференція з безпеки руху, єдиний національний урок «Безпека на дорозі — безпека життя», під час якого дітей зазвичай знайомлять із дорожніми знаками, сигналами світлофора, основними правилами поведінки на дорозі, вчать розрізняти базові рухи регулювальника, пропагують носіння світлоповертальних елементів, шоломів під час велосипедних прогулянок тощо; всеукраїнський конкурс «Безпечна країна». Крім того, у 180 містах пройде благодійна акція «Здай кров — врятуй життя». Загалом понад 250 міст проводять заходи в межах тижня безпеки, до них долучаються й ними охоплюють понад 20 мільйонів громадян України.

Як уточив Павло Хобзей, конкурс «Безпечна країна» має два напрями: дорожньо-транспортна безпека та протидія булінгу, що також становить болючу проблему сьогодення. «Хочемо фото й короткі фільми, які робитиме наша талановита молодь, подавати у вигляді соціальної реклами. Діти краще за дорослих можуть достукатися до однолітків на своєму рівні. Сподіваємося, що це стане інструментом, який допоможе дітям усвідомити те, що й від них також дуже багато залежить. Адже треба бути уважним і самому не порушувати правил, але слід усвідомлювати, що інші можуть не дотримуватися правил і становити небезпеку. Тобто варто про себе дбати самому», — зауважує перший заступник міністра освіти і науки.

Торік конкурс проходив у тестовому варіанті. За словами Юрія Чорного, на конкурс надійшло понад 600 фото- й відеоробіт. «Були запити з Молдови, Білорусі, навіть Бразилії щодо перекладу й використання деяких робіт як соціальної реклами в цих країнах. Цьогоріч очікуємо, що конкурс стане ще популярнішим серед молоді. Роботи чекаємо із травня по жовтень», — зазначає координатор тижня безпеки. До речі, під час прес-конференції презентували деякі торішні фотороботи, наприклад, з написами «Куди поспішаєш? Життя не обженеш!», а також відеороботу третьокласників, де вони закликають дітей: «Не довіряй своє життя водієві. Завжди дотримуйся правил дорожнього руху. Бо наше життя — лише в наших руках!»

А ще в межах тижня безпеки Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я проводить флешмоб для привернення уваги суспільства до питання безпеки дорожнього руху. Взяти участь може кожен — пішохід, водій, велосипедист, пасажир. Для цього потрібно зовсім не багато: зняти коротке відео, продемонструвати на ньому дотримання правил дорожнього руху, закликати інших дотримуватися цих правил, додати хештеги #SaveLives #ЯєБезпека #ЦГЗ #SpeakUp і опублікувати у своїх соцмережах. Найкращі відео Центр громадського здоров’я публікуватиме на своїх офіційних сторінках у соцмережах.