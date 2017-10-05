Пройшов він за підтримки департаменту освіти та науки й управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації. А організували його представники Обласного молодіжного центру Полтавської обласної ради.
Як повідомила директор цього центру Світлана Громцева, мета наукових пікніків — найскладніші речі пояснити простими словами та унаочнити видовищними дослідами. Організатори відшукали ентузіастів, які можуть це зробити. Серед них навіть поліцейські. Упродовж кількох годин на вулиці Соборності працювали 24 міні-лабораторії, дослідницькі та винахідницькі центри, в яких проводили експерименти.
— Пікнік із друзями, рідними — це завжди приємно. А коли до цієї компанії долучаються науковці, то пікнік стає не лише приємним, а й корисним. Тож сподіваюся, що науковий пікнік стане традиційним у нашому місті. Адже демонструючи свої здобутки, дослідники роблять науку доступнішою і спонукають дітей захопитися нею, — каже директор департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Олена Харченко.
Наукові пікніки вже давно вподобали у Львові, Харкові, Києві й Тернополі. До речі, в цьому місті їх і започаткували. У переліку міст, де такі заходи проводять регулярно, може бути і Полтава.
— Науковий пікнік показав, що в Полтаві багато молоді цікавиться вимірами, дослідами, експериментами. Адже жодна локація не пустувала. Біля кожної з них постійно було людно. Приємно, що і діти з цікавістю спостерігали за діями науковців. Неодмінно науковий пікнік має стати традиційним святом. І дуже хотілося б, щоб учасників і відвідувачів щороку ставало дедалі більше, — підсумувала заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА Наталія Шкоденко.
Сподіваються на те, що саме так й буде, і відвідувачі заходу. Одна з них полтавка Юлія Маляр прийшла на пікнік із семирічним сином. Сказала, що давно чула про нього і хотіла сюди потрапити. Нарешті така нагода трапилася. Захід сподобався. Син у захваті, особливо від копії безпілотника. Юлія й подумати не могла, що йому подобається техніка. Тепер хоче записати дитину в гурток. «Ось, — каже, — прийдемо додому, — поговоримо з ним про це».
Науковий пікнік — найбільший фестиваль науки просто неба. Щороку його відвідують майже 20 тисяч допитливих дітлахів та їхніх батьків.