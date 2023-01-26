Це підтвердив речник уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на сайт уряду ФРН.

Як зазначено, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив у середу під час засідання уряду, що Німеччина збільшуватиме військову підтримку України. «Це рішення відповідає нашій відомій лінії щодо підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо в межах тісно скоординованих міжнародних зусиль», — сказав канцлер.

Рішення стало підсумком інтенсивних консультацій, які відбулися з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини. Мета — швидко зібрати для України два батальйони танків Leopard 2.

Як перший крок Німеччина надасть 14 танків Leopard 2A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські партнери також передадуть машини Leopard 2.

Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Пакет передбачає логістику, боєприпаси та обслуговування системи. Крім того, Німеччина надасть відповідні дозволи країнам-партнерам, які хочуть швидко доставити танки Leopard 2 зі своїх складів в Україну. Танки з Німеччини можуть доправити в Україну приблизно за три місяці. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах Бундестагу після засідання оборонного комітету. Він додав, що йдеться про те, щоб дуже швидко запустити процес. Ідеться про два батальйони, які доставлять у два кроки. Перший — 14 Leopard 2A6, які є в наявності і їх можна швидко підготувати до відправлення, до того ж у кооперації з партнерами. Для цього типу танків є боєприпаси та можливості ремонту. Другий крок потребуватиме трохи більше часу.

Міністр обговорив ситуацію з партнерами з Польщі та шести інших держав, зокрема Канади, Іспанії, Португалії. «Мета — якнайшвидше доставити», — пояснив він. Навчання українських солдатів розпочнеться «дуже скоро», додав Борис Пісторус. Міністр заявив, що задоволений схваленням урядом Німеччини передачі Україні основних танків Leopard, оскільки вважає це рішення «правильним, необхідним і історичним». Глава польського уряду Матеуш Моравецький, реагуючи на рішення уряду Німеччини про надання ЗСУ 14 основних бойових танків Leopard 2, написав у твіттері: «Дякую, канцлере Шольце. Рішення відправити танки Leopard в Україну — великий крок, щоб зупинити росію. Разом ми сильніші».