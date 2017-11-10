Суспільство



Генерал-майор юстиції Олег СЕНЮК



У травні під головуванням заступника Генерального прокурора України — Головного військового прокурора Анатолія Матіоса відбулося представлення нового військового прокурора сил АТО Олега Сенюка. Перед ним одразу постало непросте завдання: навести лад і правопорядок в зоні АТО, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а окремі населені пункти розташовані фактично на лінії зіткнення. Про виконання цього завдання Олег СЕНЮК розповів «Урядовому кур’єру».

УК: Олеже Володимировичу, досвід служби в зоні бойових дій відрізняється від тієї роботи, до якої ви призвичаїлися за роки на посаді військового прокурора Західного регіону України?

— Так, кожен аспект праці має нюанси. До нової посади я поставився з усією відповідальністю, яку мені довірив Генеральний прокурор і суспільство. Не відкладаючи на безрік, провів нараду із представниками силових відомств Донеччини й Луганщини: Антитерористичного центру, Служби безпеки, Національної поліції, прокуратури, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій для забезпечити ефективної взаємодії з усіма відомствами зони АТО. На посаді я перебував із травня по кінець вересня, і за цей час військова прокуратура сил АТО наростила показники і провела гучні затримання злочинців.

Особливість нашої професії — постійна готовність до різних ситуацій та подій, зокрема до праці в умовах АТО. Колеги-офіцери перебувають на сході півроку і більше, дехто вже й понад два роки виконує там обов’язки. За цей час у зоні АТО довелося відвідати чимало військових частин, підрозділів, взводно-опорних пунктів, вивчати порядок пропускного режиму через лінію розмежування. Враження складно переповісти словами.

Безперечно, дуже шкода людей, які стали заручниками обставин і живуть в умовах війни. Водночас варто відзначити зменшення кількості жертв і обстрілів порівняно з 2014—2015 роками — переговори дають результати. На мою думку, бойовий дух військових на передовій піднесений, вони забезпечені і їжею, й одягом. Звісно, є певні ситуації, коли люди потребують допомоги. Так військові прокурори, спільно з волонтерами знайшли і доставили деревину для монтування ВОПів, про яку попросили бійці.

До моїх безпосередніх обов’язків у зоні АТО входило розслідування кримінальних проваджень, розгляд заяв військовослужбовців (зокрема, вони стосувалися часом і організації побуту чи інших позапроцесуальних моментів). Разом з колегами забезпечували законність, військові захищають нас, відповідно і ми повинні в межах своїх повноважень захищати їх та їхні сім’ї, які перебувають на мирній території. Центри безоплатної правової допомоги — хороша і потрібна ініціатива, проте представники таких центрів не сидітимуть із бійцями в окопах і не питатимуть про їхні потреби й проблеми, а вони бувають різні. Наприклад, інколи посприяти у видачі військового квитка чи влаштуванні дитини в садок.

На жаль, нині функції військової прокуратури зменшилися. З огляду на букву закону ми більше не можемо представляти в судах інтереси військовослужбовців, демобілізованих атовців чи членів їхніх сімей, хіба що надаємо правову й психологічну допомогу із власної ініціативи. Також військові прокурори не можуть проводити перевірки за зверненнями військових і щодо законності використання бюджетних коштів, якості отриманої військової форми тощо.

УК: Тобто військовий прокурор не може, наприклад, взяти участь у перевірці баз арсеналів та складів зброї, умов зберігання боєприпасів?

— Попри те, що нині ця тема надзвичайно актуальна, так: немає такої змоги. Окремі командири, представники керівництва військових частин уже дійшли до того, що не пропускають моїх колег на підпорядковану їм територію, мотивуючи обмеженістю повноважень прокуратури. Очевидно, їм є що приховувати. Звісно, якби прокурор брав участь у перевірці таких об’єктів, то не лише переймався б безпекою й відповідальністю, а й ініціював за потреби й інше — облаштування території, поліпшення системи пожежної безпеки тощо.

Прецедент із вибухами на артилерійських складах у Калинівці на Вінниччині мав би яскраво продемонструвати, що діяти потрібно превентивно, докладаючи максимальних зусиль усіх правоохоронних органів для забезпечення законності, порядку й безпеки громадян. Тобто військові прокурори починають займатися тими чи іншими питаннями вже після самої події, яка може спричинити жертви й матеріальні збитки, в межах розслідування кримінального провадження. Вивчивши стан справ, з’ясували, що у штаті більшості складів, баз, арсеналів не передбачено комендантського підрозділу військовослужбовців, який би належно забезпечував пропуск на режимну територію; немає озброєної охорони Міноборони, яка повністю дбала б про це, тощо. Часто охоронці — це люди старшого віку, які просто перебувають на локації й роблять обхід.

Ми здійснюємо лише аналітику за наявною в нас інформацією, яка може бути неповною зі згаданих причин, складаємо відповідні листи-реагування, доповідаємо керівництву, тобто діємо у межах повноважень. На мою думку, є нагальна потреба повернути прокуратурі втрачені повноваження щодо слідства й перевірок законності використання бюджетних коштів в оборонному секторі економіки хоч би на час нинішнього особливого періоду.

До слова, на західній Україні розташовано близько десятка складів, баз, арсеналів зброї й боєприпасів.

УК : Як ви зазначали раніше, розслідування злочинів російського агресора проти України і наведення ладу й законності в зоні проведення бойових дій залишаються важливими напрямами роботи військових прокурорів.

— Наголошу, що виключно завдяки копіткій роботі прокурорам вдалося довести в суді визнання так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями, і вони кваліфікували дії злочинців за ст.ст. 258—258-5 КК України. Перші вироки за скоєння цих злочинів суди винесли за підсумками розгляду кримінальних проваджень військової прокуратури сил АТО. Це вкотре доводить наявність воєнної агресії Російської Федерації щодо України.

Попри все є привід для оптимізму й надії. На сході України поступового зменшується сприяння наших громадян діяльності бойовиків, і ця тенденція — заслуга правоохоронних органів. З-поміж іншого військовим прокурорам доволі часто доводилося займатися хабародавцями й здирниками. Часто викривати на хабарах військових комісарів. Суми, які вони вимагали, сягали 1000 доларів. Серед перших затриманих корупціонерів виявився військовий комісар одного з райвійськкоматів Харківщини.

Військові прокурори Харківського гарнізону в злагодженій роботі зі співробітниками управління СБУ в Харківській області викрили на неправомірній вигоді нечистого на руку посадовця 30 травня. Прокурори встановили, що він вимагав і отримав від громадянина 1000 доларів США хабара за сприяння в ухиленні від призову на строкову військову службу. І затримали його під час передачі обумовленої суми неправомірної вигоди. Цей процес проходив під контролем правоохоронців.

У червні попався на систематичних поборах начальник відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України з неабиякими апетитами. За винагороду 29 тисяч гривень він обіцяв сприяти в укладенні й виконанні підприємцями договорів з постачання товарів. І затримали його офіцери військової прокуратури сил АТО в переддень Дня Конституції України, що демонструє цілковиту відданість і віддачу роботі.

Такі спецоперації ми в деталях розбирали на нарадах з колегами-силовиками. Обговорювали подальші заходи для підсилення боротьби й об’єднання зусиль проти злочинності, ухвалювали важливі рішення про необхідність проведення скоординованих заходів — щодо запобігання, виявлення й припинення корупційних правопорушень, порушень у сфері використання бюджетних коштів, збереження і використання військового майна, зменшення небойових втрат серед особового складу шляхом посилення профілактичних заходів і відповідальності командирів, вжиття достатніх заходів для розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби.

УК: Із ротації ви повернулися на посаду військового прокурора Західного регіону України у новому званні — генерал-майора. Нове звання — нові звершення?

— Погони генерал-майора отримав напередодні Дня Незалежності України. Гадаю, це найвища оцінка моєї роботи й очолюваного мною колективу. Передусім прагну, щоб в оборонному секторі країни панував порядок і закон, а українці почувалися захищеними. Недарма чверть століття тому ми здобули незалежність — довгоочікувано і справедливо.

І попри те, що останні чотири роки боремося за нашу незалежність, кожен із нас ще більше усвідомив відповідальність за нашу землю і територіальну цілісність. За 9 місяців роботи військова прокуратура Західного регіону України показала значні результати діяльності: 2113 розслідуваних кримінальних проваджень, досудове розслідування завершено в 993 (47% розслідуваних). До суду з обвинувальним актом скеровано 587 кримінальних проваджень (59% закінчених). У сфері протидії корупції закінчили досудове розслідування у 64 кримінальних провадженнях, що є одним з найкращих результатів серед інших регіональних прокуратур України. З них 57 — за фактами хабарництва.

Тепер у нас чимало матеріалів, за якими невдовзі будуть гучні затримання. І повірте: це люди з вищої ланки суспільства, посадовці. Наша робота, як перед моєю ротацією в зону АТО, так і після, кипить. Ми не зважаємо ні на особистий час, ні на інші складнощі. Адже сучасні умови життя зумовлені потребами в належному забезпеченні правопорядку і миру, необхідністю підтримки верховенства права в державі.

ДОСЬЄ "УК"

Олег СЕНЮК народився 1979 року. Навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працював помічником прокурора Галицького району Львова, старшим слідчим слідчого відділу слідчого управління прокуратури Києва, в Службі безпеки України на військових офіцерських посадах, у структурі військової прокуратури.

24 березня 2015 був призначений військовим прокурором Західного регіону України. У період із травня по вересень 2017 року — військовий прокурор сил АТО на ротаційній основі. Нині військовий прокурор Західного регіону України.

Христина ГОРОБЕЦЬ,

«Урядовий кур'єр»