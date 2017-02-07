Люди старшого віку пам’ятають, як селами їздили з концертами агітаційні бригади. До їх складу зазвичай входили лектори товариства «Знання». Вони розігрівали публіку перед виступом артистів, читаючи різноманітні лекції. Запам’ятав анекдот про одного з таких лекторів, який зібрав якось у місцевому клубі люд і почав його вантажити лекцією про планети Сонячної системи. По закінченні виступу доповідач звернувся до зали, чи є в когось якісь запитання до нього. Звісно ж, знайшовся допитливий їздовий дід Петро, який запитав у лектора, що таке фаргелет. Районний астроном не розгубився і відповів, що Фаргелет — це нова зірка, яку нещодавно відкрили радянські вчені.

Наступного разу до села приїхав біолог, а через тиждень — фізик. Вони теж прочитали лекції й теж змушені були давати фаргелетівські пояснення: біолог запевнив діда Петра, що це одноклітинний організм, а фізик — найкращий діелектрик у світі.

Секретар партійної організації місцевого колгоспу не витримав після третьої лекції й накинувся на їздового, який, бачите, задовбав уже всіх своїм фаргелетом. «Де ви, — обурювався, — почули це слово?» Дід Петро тоді злодійкувато посміхнувся й відповів: «Щодня вожу в район молоко і, їдучи до приймального пункту, весь час читаю на одному з будинків: «Телеграф». Коли ж повертаюся додому — бачу вже напис «Фаргелет».

Згадав цей анекдот після перегляду однієї з телепередач, які провела у прямому ефірі пара журналістів. Українські канали дуже полюбляють запрошувати до студій різних експертів, політологів, народних депутатів. Монолог одного з розумних гостей, який був переконаний, що світить інтелектом на всю країну, нагадав мені виступи лекторів-фаргелетників: за відведені у студії 15—20 хвилин він устиг проаналізувати ситуацію в зоні АТО, прокоментувати кримінальну подію, попліткувати на політичній кухні, стати на деякий час фіскалом і навіть передбачити, що найближчими тижнями зробить президент США Дональд Трамп, після чого ведучі програми нарешті спинили балакучого фахівця.

Помітив, що словесним проносом страждають здебільшого молоді нардепи, які ще не встигли нічого корисного зробити, але готові вчити всіх і вся. І на телевізійне посміховисько парламентські фракції чомусь виставляють одних і тих самих депутатів. Особливу ж активність нардепи виявляють після доброго відпочинку на екзотичних морях і гірськолижних курортах під час майже тритижневих зимових парламентських канікул (згідно з календарним планом п’ятої сесії Верховної Ради, пленарні засідання не проводили з 23 грудня 2016-го по 17 січня 2017 року). Але у багатьох вискочок телеефірів сказане в студії якось не в’яжеться з ділом.

До прикладу, актуальне на сьогодні питання роботи ФОПів: у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, що передбачає для фізичних осіб-підприємців тримісячний термін, за який можна припинити діяльність без оподаткування. Ключове слово — припинити. Не зробити так, щоби ФОПи могли й надалі працювати й сплачувати державі податки, а забезпечити їм «перехідний період (3 місяці) для проведення необхідних реєстраційних дій щодо припинення господарської діяльності». Забезпечили: у січні 2017 року в Україні ліквідовано статус 156 000 фізичних осіб-підприємців.

Коли журналісти цікавляться у наших законотворців, чому вони самі працюють неекономно, у відповідь чують, що парламентарій повинен мати пристойну зарплату, щоб міг купити пристойний костюм, в якому не соромно буде представляти Україну за кордоном. І що держава повинна йому компенсувати закордонні поїздки, надавати матеріальну допомогу на лікування тощо.

До речі, торік (за даними апарату Верховної Ради) ціла сотня народних депутатів накаталася за державний кошт за кордоном майже на 8,4 мільйона гривень. Туристи з мандатами неодноразово їздили на халяву до Європи, але користі від таких поїздок не було.

Не говорять депутати на передачах і про своє утримання. Телеканал 1+1 нещодавно, наприклад, убив глядачів повідомленням, що на утримання будівлі Верховної Ради іде щороку з державної скарбниці мільярд гривень. Тоді як у бюджеті не вистачає коштів на лікування онкохворих людей, їдальня Верховної Ради «закуповує яйця по 100 гривень, а службовими авто парламенту користуються нардепи, які мають власні транспортні засоби».

Навіть Центр протидії корупції не стримався, щоб не розповісти на своїй сторінці у Facebook про знахабнілого депутата, який, маючи нерухомість, дорогі авто, шуби, годинники, колекцію старовинних ікон, самоварів тощо, оформив державну соціальну допомогу 20 тисяч гривень на… сина. А інший депутат (ще й не простий, а голова комітету) взяв в оренду престижну яхту і за тиждень наплавав на ній теплими морями з гостями та командою на 135 тисяч євро.

І таких прикладів багато. Про них нардепи під час прямих ефірів не розказують. Бо знову хочуть бачити себе у зручних м’яких кріслах парламенту, готуючись до чергових виборів. А навіщо нам ці 450 старих нових дармоїдів, які навіть на роботу не ходять? За інформацією руху «Чесно», торік лише 13 нардепів відвідали всі засідання Верховної Ради.