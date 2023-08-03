Як і більшість громад в Україні, з початком повномасштабного вторгнення Доманівська громада, що на Миколаївщині, відчула істотні проблеми з доступом до харчових продуктів, які зазвичай сюди постачали з Херсонської області. У цей непростий час громаду підтримала ініціатива «Сади Перемоги» проєкту уряду Канади SURGe. Завдяки рекомендаціям експертів Доманівська громада проаналізувала та вивчила власні продовольчі потреби, на основі чого затвердила програму підтримки самозабезпечення Доманівської селищної ради харчовими продуктами на 2022—2024 роки й розробила покрокові заходи її реалізації. Один з напрямів програми — підтримка місцевого виробника — кооперативу ветеранів «Оберіг Агро», який спеціалізується на вирощуванні овочів у теплицях. Кооператив не лише забезпечує громаду власними харчовими продуктами, а й підтримує ветеранів та родини, які втратили годувальника чи годувальницю на війні.

Цей кооператив 2019 року організувала група друзів­ветеранів, які разом пройшли АТО й були вмотивовані створити для тих, хто повертається з війни, гідні умови праці та допомогти їм реінтегруватися у суспільство. Засновники прагнули об’єднати ідеєю спільної праці якомога більше ветеранів та місцевих жителів, щоб забезпечувати громаду локальними екологічно чистими овочами без додавання мінеральних добрив чи засобів захисту.

Доманівська селищна рада не залишилася осторонь: громада виділила для кооперативу додаткові земельні ділянки, надала можливість користуватися водою та підвела тимчасову електроенергію. Раніше на місці теплиць було стихійне сміттєзвалище, проте спільними зусиллями ділянку вдалося перетворити на родючий фундамент для вирощування городини.

Для реалізації вирощеної продукції Доманівська громада також надала місце на ринку: перший врожай кооперативу — 200 кілограмів екологічної редиски — розійшовся моментально.

За чотири роки діяльності кооператив збудував чотири теплиці, де вирощує огірки, кабачки, зелень, капусту й інші овочеві культури. Проте наявні теплиці не були обладнані опаленням, тому функціонували лише в період з березня до жовтня й давали змогу збирати один врожай на рік. Тому «Оберіг Агро» звернувся по підтримку до ініціативи «Сади Перемоги». Разом з партнерами з Co­operative Development Foundation of Canada (далі — CDF Canada) вони закупили та встановили для кооперативу теплицю­розсадник.

«Ми давно мріяли про розсадник, у якому можна буде вирощувати розсаду протягом року. І ця мрія здійснилася завдяки ініціативі «Сади Перемоги» та CDF Canada, які допомогли реалізувати нашу ідею», — радіє голова кооперативу пан Володимир Федоренко.

Тепер кооператив зможе запровадити раціональні сівозміни й отримувати два­три врожаї на рік у закритому ґрунті. «Оберіг Агро» зможе збільшити виробництво огірків та томатів на 40%, а розсади — із 3 тисяч саджанців до 17 тисяч на рік завдяки опалювальному розсаднику та зрошенню. Нині кооператив активно розвиває напрям вирощування розсади, аби забезпечувати нею свою громаду: частину її планують передавати малозабезпеченим сім’ям та родинам, що втратили годувальника, щоб вони надалі самостійно забезпечували себе овочами.

Серед найближчих планів — вирощувати городину не лише у закритому, а й у відкритому ґрунті. Це дасть змогу задовольняти потребу громади у свіжих екологічно вирощених овочах та передавати їх переселенцям, будинку для людей похилого віку, школам і дитячим садочкам громади.

Завдяки кооперативу «Оберіг Агро» 18 осіб сьогодні мають надійне та стабільне джерело доходів для своїх сімей, а до сезонної роботи в теплиці залучили ще щонайменше п’ять найманих працівників — переселенців із Херсонської області.

«Оберіг Агро» став чудовим прикладом відповідального бізнесу для інших ветеранів Миколаївської області. Представники ветеранського бізнесу на півдні зацікавилися співпрацею з кооперативом та участю в Асоціації ветеранського агробізнесу, яка захищає інтереси ветеранів і забезпечує потреби бійців АТО в адаптації до мирного життя. Проте через війну процес налагодження співпраці довелося призупинити.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

«Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

«Сади Перемоги» — всеукраїнська кампанія, яку 2022 року розпочав проєкт уряду Канади в Україні «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), котрий реалізує компанія Alinea International Ltd. Ініціатива спрямована на забезпечення продовольчої безпеки громад та підтримку реалізації проєктів із садівництва та городництва.