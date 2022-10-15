Після масованих ракетних обстрілів Полтавщини 10 жовтня всі освітні заклади області перевели на дистанційний режим навчання. Ці заходи вимушені й необхідні для безпеки учасників освітнього процесу. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Поки що дистанційно навчатимуться тиждень. Надалі діятимуть залежно від ситуації.

По досвід — у Миргород

Дистанційне навчання — складний процес: має бути інтернет, технічні засоби і високоякісна платформа в усіх закладах освіти. Їх на Полтавщині 533. На щастя, обласна влада ще задовго до надзвичайної ситуації 10 жовтня розпочала впроваджувати електронну платформу, яка спростила роботу системи освіти й забезпечила якісне дистанційне навчання. На Полтавщині будь-яка школа може підключитися до електронної системи «Моя школа» під час війни безкоштовно.

Цю систему вже три роки використовують усі школи Миргорода. Програмний комплекс «Моя школа» рекомендувало до використання Міністерство освіти і науки України, він має позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності вимогам законодавства для учнів та педагогів, експертний висновок про відповідність засобів захисту інформації всім нормативним та технічним вимогам.

Про готовність обласної влади організувати на території області дистанційне навчання повідомив заступник голови Полтавської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Панченко. За його словами, всі освітні заклади області забезпечено інтернетом, понад 70 відсотків їх мають швидкісний інтернет. Це один з найкращих показників в Україні. Майже 10 тисяч освітян пройшли навчання з цифрової грамотності та отримали відповідні сертифікати. Це теж лідерська позиція серед усіх регіонів України.

Упродовж останнього тижня заклади освіти Полтавщини оголосили кількадесят тендерів на майже 500 ноутбуків для проведення онлайн-занять. Загальна вартість пристроїв — майже 16 мільйонів гривень.

У поясненнях до тендерів організатори зазначають, що ноутбуки потрібні для «найшвидшого забезпечення онлайн та змішаної форми організації освітнього процесу». Їх використовуватимуть для онлайн-трансляцій і запису занять. Саме для пришвидшення закупівлі процедуру проводять за спрощеною схемою, коли замовлення зможе отримати навіть єдиний учасник конкурсу.

Загалом школи, ліцеї та гімназії Полтави замовляють від 4 до 14 ноутбуків з однаковими характеристиками на заклад.

Знання надати й не захворіти

Крім стандартних вимог щодо розмірів ноутбуків, властивостей екрана, процесора, обсягів пам’яті, диска, наявності камер з мікрофонами, ліцензійних пакетів Windows та Office 2021 (з безстроковою корпоративною ліцензією), заклади виставили вимогу про те, що потрібні пристрої з «антибактеріальним лакофарбовим покриттям з йонами срібла чи іншими активними компонентами». На думку замовників, це забезпечить пригнічення розмноження грампозитивних і грамнегативних бактерій (стафілококу, кишкової палички тощо) на поверхнях. Це важливо, бо ноутбуками користуватиметься не один учитель.

У технічних характеристиках школи вказують, що в суми закупівель входить вартість зовнішніх жорстких дисків по терабайту кожен. Вони мають бути із протиударним корпусом і гумовим антиковзальним покриттям.

Торік КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради уклав із київським товариством договір на постачання майже 2,5 тисячі ноутбуків для педагогів 373 закладів освіти області. Загальна вартість товарів разом з доставкою в Полтаву, операційною системою та пакетом безплатних програм становить майже 46 мільйонів гривень. Тендер на техніку було оголошено на початку серпня 2021 року в межах реалізації програми «Ноутбук кожному вчителю». Це ініціатива Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України. Її мета — забезпечити комп’ютерами вчителів, щоб вони мали змогу належно навчати дітей навіть у дистанційному режимі. Для цього з державної скарбниці надали 980 мільйонів гривень. Ще не менш як 5 відсотків цієї суми мали додати з місцевих бюджетів. Разом цих коштів мало вистачити на понад 60,5 тисячі ноутбуків. Відповідно до роз’яснень МОН та Мінцифри, ідея була в тому, щоб ноутбук із вбудованою відеокамерою мав кожен учитель. Нову техніку отримали працівники комунальних закладів загальної середньої освіти та їхніх філій.

У майбутньому освітні заклади Полтавщини можуть розраховувати на додаткове забезпечення їхніх потреб у технічних засобах. Згідно з повідомленням Міністерства освіти і науки України, на це спрямують частину невикористаних коштів освітньої субвенції. Зокрема залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду в наступному бюджетному періоді за рішенням засновника можна використати на оснащення закладів освіти персональними комп’ютерами й мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів, STEM-лабораторіями, придбання електронних підручників і посібників, під’єднання закладів освіти до інтернету, насамперед у сільській місцевості. Цей перелік не є вичерпним.