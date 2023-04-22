Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Міжнародного саміту міст та регіонів (у ньому взяв участь 141 представник 17 країн та міжнародних організацій, онлайн долучилися 128 місцевих керівників із 37 країн), запросив усіх будувати прямі зв’язки з Конгресом місцевих та регіональних влад і через нього — з українськими громадами. Потрібно якнайшвидше почати спільні дії, спільно будувати нову систему захисту нашого з вами способу життя. Життя відкритого, демократичного, вільного, заснованого на дуже простих речах, співпраці.

Громади мають інструменти

«Я впевнений, що на нашому прикладі бачимо, які стандарти безпеки потрібні будь-яким країнам, містечкам, селам, комунікаціям, транспорту, енергетиці, всій інфраструктурі (яка в нас також пройшла випробування цією війною), школам, мережі освіти, а також безпека в будівництві загалом, щоб за будь-яких обставин гарантувати найголовніше — захист життя. І я запрошую вас брати участь у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цю важливу роботу в інших країнах і регіонах. Від бомбосховищ у школах до абсолютно нового стандарту кібербезпеки для всіх систем країни, від нової захищеної інфраструктури в кожній громаді до нової децентралізованої енергосистеми у країні загалом, яку неможливо знищити ракетним терором, що його проти нашої держави застосувала російська федерація», — наголосив він.

Володимир Зеленський подякував усім країнам, відповідним громадам, усім містам, народам, окремим людям, які допомогли й допомагають Україні пройти цей надскладний період.

Глава держави зазначив, що до війни проведено реформу з децентралізації, громадам дано більше повноважень і ресурсів, створено Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, щоб забезпечити повагу до кожної громади. Щоб кожній громаді дати всі інструменти для реалізації її інтересів. У Конгресі місцевих та регіональних влад залучено до спільної роботи центральну владу нашої держави, щоб працювати разом, щоб громаді не доводилося шукати рішень у кабінетах столиці.

«Цим самітом ми відкриваємо новий рівень взаємодії на майданчику конгресу. Це взаємодія між громадами України та громадами інших поважних держав — наших партнерів, яких ми дуже високо цінуємо. Тих, хто так само, як і всі українці, цінує найголовніше — свободу й важливе дієве місцеве самоврядування», — наголосив він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у виступі акцентував, що Україна має неймовірний соціально-економічний потенціал, який треба реалізувати з урахуванням найкращого світового і зокрема європейського досвіду. Інвестиційні можливості для міжнародного бізнесу на цьому шляху істотні: енергетичне відновлення із залученням найсучасніших енергоефективних і зелених рішень; агропромисловий комплекс, що завдяки спільному партнерству дасть змогу повністю використати потенціал найродючіших українських ґрунтів; реалізація великих інфраструктурних проєктів, які допоможуть пришвидшити інтеграційні процеси й іще тісніше з’єднають Україну з Європою; розвиток промислового виробництва; масштабна відбудова житлового фонду; ІТ-індустрія.

«На цьому шляху вкрай важлива саме горизонтальна взаємодія, що є ефективною та гнучкою. Прямі відносини між регіонами ЄС та України дадуть змогу пришвидшити процес повоєнного відновлення нашої держави й водночас забезпечити ринки збуту для товарів і послуг міжнародному бізнесу», — зазначив Андрій Єрмак. Він додав, що окремі держави та регіони вже розпочали активну роботу в українських областях у форматі патронату.

«Однак нам є куди рухатися далі. Не маю сумнівів, що ухвалена декларація, а також підписані 12 двосторонніх угод трансформуються у практичні проєкти, які стануть прикладом плідної спільної роботи для всіх інших охочих підтримати нашу державу», — висловив переконання Андрій Єрмак.

Об’єднують основні цінності

У Декларації Міжнародного саміту міст та регіонів, яку було ухвалено за підсумками активної роботи представників місцевого та регіонального самоврядування, йдеться: «Ми, учасники саміту, визнаючи особливу важливість об’єднання навколо цінностей демократії та свободи, декларуємо налаштованість спільними зусиллями допомагати в розбудові мирного, демократичного та заможного майбутнього, сприяти становленню всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні для забезпечення міжнародної безпеки й стабільності всього світу».

У документі підкреслено, що місцеве самоврядування — одна з головних підвалин демократії, за основні цінності якої нині бореться весь український народ, а міцність самоврядування українських громад — важлива складова героїчного опору України російським загарбникам.

Коментуючи роботу Міжнародного саміту міст та регіонів, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав цей день надзвичайно плідним і повідомив, що підписано 11 угод між українськими регіонами, містами, громадами та їхніми іноземними партнерами.

«Презентували концепцію Регіонального офісу міжнародного співробітництва — створення мережі комунікаційних майданчиків місцевих влад з іноземними партнерами. Підписали спільну декларацію за участю 30 країн, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів. Вона підтверджує готовність брати патронат над постраждалими від російського терору регіонами», — зазначив він.

За словами глави уряду, було узгоджено керівні принципи горизонтального партнерства. Це Build back better (Відбудувати лішпе), верховенство права, непорушність місцевого самоврядування, залучення якнайширшого кола учасників.

«Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС. Це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги в надзвичайних ситуаціях», — наголосив Денис Шмигаль.

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«Урядового кур’єра»