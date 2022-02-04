Одним із пріоритетних напрямів становлення Краснокутської громади визначили піднесення культури. На думку селищного голови Ірини Карабут, ідеться про культуру громадського життя, побуту, дозвілля селян. «Передовсім ми визначили, як маємо йти до встановлених цілей, що для цього треба робити, коли і скільки ресурсів залучати, — розповідає Ірина Карабут. — Стали вивчати досвід європейських колег і побачили, що навіть невеликі громади можуть бути успішними, якщо їхні управлінці та жителі готові спільно робити щось для змін. У цьому переконалися під час поїздки до Польщі».

Поляки нас вразили

Поїздки з обміну досвідом було започатковано в березні 2015-го. За словами організатора заступника голови ГО «Українсько-польська аграрна асоціація» Віктора Нестеренка, за кілька років відбулося багато таких візитів, завдяки яким найактивніші українські учасники вивчили, адаптували та впровадили у себе на територіях досвід польського місцевого самоврядування. Через пандемію коронавірусу цю програму довелося згорнути аж на два роки, проте торік українсько-польська співпраця завдяки ГО «Польсько-українська аграрна асоціація», ГО «Центр розвитку місцевого самоврядування», Польсько-українській господарчій палаті, Генеральному Консульству Республіки Польща в місті Харкові та Генеральному Консульству України у Кракові набула нового життя.

Як розповідає Ірина Карабут, поїздка до Польщі стала стимулом для втілення планів жителів громади й допомогла у розробленні заходів. У складі української делегації були представники охорони здоров’я, вчителі, вихователі дитячих садків, начальники відділів ЖКГ, старости старостинських округів. Під час спілкування українські й польські самоврядовці обговорили широке коло питань міжрегіональної співпраці, залучення інвестицій, організації зеленого туризму, культури, медицини, освіти, спорту, дошкільних закладів та добровільних пожежних дружин.

«Мене вразила організація роботи бібліотек у польських громадах, — захоплено розповідає Краснокутський селищний голова. — Особливо у гміні Вишньова. Там бібліотекаркою працює Антоніна, дуже активна й ініціативна. У її бібліотеці запроваджено цифрові технології, багато нової літератури. Залучають до роботи молодь та людей поважного віку. Там створено клуби за інтересами, де можна і чаю попити, і пісень поспівати, і провести майстер-класи. Антоніна навчає відвідувачів користуватися комп’ютерами, щоб сплатити комунальні послуги, знаходити друзів та читати новини, працювати в соціальних мережах».

А ще, ділиться враженнями Ірина Карабут, їй та колегам дуже сподобався клуб гміни Вишньова «Коло господинь вейських». Учасниці клубу тут проводять конкурси, займаються волонтерством, благодійною діяльністю. Наприклад, збирають кошти на лікування дітей, проводячи різні ярмарки власноруч зроблених речей. Люди купують їхні вироби часто за вищими цінами, ніж заявлені, бо розуміють, що ці гроші когось урятують.

«Мене дуже здивувало, що в закладах культури стоять звичайні стільці, які за потреби розсувають, прибирають, щоб проводити в залі різні заходи. Сюди приходять люди різного віку. Цікавий досвід нині запроваджуємо в нашій громаді», — зазначає Ірина Карабут.

Будемо дружити і розвиватися

Селищний голова розповіла активу громади про все побачене, про те, які в Польщі чисті та охайні узбіччя доріг, як там дбають про культурну спадщину, довкілля. А головне — як там дбають про жителів гмін. У громаді загорілися бажанням зробити щось схоже і у своїх селах. Уже наступного дня, а було це торік у жовтні, взялися за прибирання доріг, узбіч, дворів, закупили саджанці туї та посадили їх біля лікарні, почали ревізію клубів та бібліотек.

«Ми зібрали всіх працівників культури, а в нашій громаді 26 бібліотек і 22 клуби, і розповіли про все побачене й почуте. Узялися за створення клубів за інтересами. Пархомівська сільська бібліотека упродовж кількох років активно працює з людьми поважного віку. Їхній досвід взяли до уваги. Бібліотекарі тепер не просто заповнюють формуляри, а працюють з людьми, для яких створюємо громадські простори в бібліотеках і клубах.

Ми закликали всіх місцевих бібліотекарів залучати до читання не тільки дітей, а й старше покоління, організовувати заходи для людей поважного віку. Люди старшого покоління тепер мають змогу спілкуватися, здобувати нові знан­ня і навички», — розповідає Ірина Карабут.

До речі, бібліотеки Краснокутської громади стали переможцями обласного конкурсу в кількох номінаціях, а Пархомівська сільська бібліотека філія №1 посіла 1 місце.

У Качалівці з ініціативи старости Лариси Ніконової та працівників культури вже створили клуб «Жіночі посиденьки». У Костянтинівці теж планують, і тепер тут триває активна робота зі створення гурту за інтересами.

«А ось у нашому Козіївському старостинському окрузі дуже жваве суспільне життя було й раніше. Улітку щоп’ятниці й суботи там проходили дискотеки, нині грають у настільний теніс. Є робітничі клуби, які збирають людей вечорами, з ними проводять майстер-класи, диспути, творчі зустрічі. Із таких клубів і треба брати приклад. Продовжуватимемо цю роботу для розширення громадського простору на Краснокутщині, використовуючи і власний досвід, і досвід наших польських колег. А ще плануємо встановити тісні побратимські зв’язки із гміною Вишньова, домовленість про це вже є», — поділилася планами Ірина Карабут.