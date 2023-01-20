Війна, бойові дії та намагання агресора знищити все українське на тимчасово окупованих територіях не змогли зруйнувати освітній процес у Харківській області. Навчання триває з вересня, і школярі та студенти, які навіть перебувають далеко від домівок, можуть навчатися в рідних школах та університетах. Звичайно, із самого початку повномасштабного вторгнення російських загарбників цей процес повністю перейшов на дистанційний режим і залишається таким досі, бо іншого безпекова ситуація не передбачає.

Забезпечені всім необхідним

До війни в Харківській області працювало 703 заклади загальної середньої освіти. Нині, за даними обласної військової адміністрації, дистанційно навчають у 604 із них. Але чи не щотижня ці цифри зростають, бо на визволених від ворога територіях відновлюється освітній процес. Його вже поновили в деяких населених пунктах Вовчанської, Липецької, Куньєвської, Шевченківської, Дергачівської, Барвінківської, Старосалтівської, Борівської, Балаклійської, Великобурлуцької, Ізюмської громад. Поступово відновлюється й у Куп’янському районі, який досі дуже страждає від обстрілів ворога. Освітній процес уже розпочався у двох школах району, а невдовзі відкриються ще чотири заклади. У січні дистанційно мають запрацювати заклади загальної середньої освіти в самому місті Куп’янськ і ще кількох населених пунктах району.

«Повертаємо до роботи школи на визволених територіях Куп’янського району. Учні, які весь час повномасштабного вторгнення навчалися в інших регіонах або за кордоном, прагнуть повернутися до своїх шкіл, — зазначила заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська. — Освітяни ще збирають дані про кількість школярів, які здобуватимуть освіту у школах Куп’янської громади. Попередньо тут прогнозують загалом залучити приблизно 450 школярів».

Для забезпечення якісного дистанційного освітнього процесу навчальні заклади Харківської області ще торік отримали 5186 ноутбуків. Ще понад 700 мають отримати найближчим часом. Це стало можливим завдяки спільній ініціативі «Ноутбук кожному вчителю», яку започаткували Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки України разом з Google за підтримки ЮНЕСКО. У межах цієї програми в регіони України торік надійшли 50 тисяч нових хромбуків.

Першочергово комп’ю­терну техніку надали в навчальні заклади на деокупованих територіях та у громади, які істотно постраждали внаслідок російської агресії. У межах ініціативи вчителі отримали нагоду безплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education. Це набір інструментів для онлайн-комунікації між учнями і вчителями, які дають змогу організувати дистанційне навчання і зробити його продуктивнішим.

У безпеці та з високоякісним харчуванням

Доки школярі на Харківщині навчаються дистанційно, в більшості освітніх закладів нині відкрито пункти незламності та укриття. Одне з таких укриттів у Харківському науковому ліцеї-інтернаті «Обдарованість» міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет назвав зразковим під час робочого візиту на Харківщину.

«Дуже вдячний за досвід і зразок, який маю передати всім іншим областям України для облаштування подібних приміщень. Варто, щоб усі інші брали приклад з Харківської області. Нині Харківщина — форпост України, вона завжди тримала і нині тримає оборону. Навіть у тих областях, які межують з територією ведення бойових дій, не тільки має розвиватись оборонна стратегія, а й відбуватися боротьба за майбутнє — наші діти мають навчатися», — зазначив міністр.

Освіта на Харківщині заручилася вагомою підтримкою держави — області надано одну з найбільших освітніх субвенцій, яка становить 4 мільярди 316 мільйонів гривень. Як наголосив міністр освіти і науки, жоден педагог та викладач регіону не залишиться без зарплати у воєнний час. З обласного бюджету на освіту цього року передбачено спрямувати 1 мільярд 355 мільйонів гривень.

У подальших планах — не тільки повернення до офлайн-навчання та відбудова пошкоджених закладів, яких на Харківщині більш як 800, а й реформування шкільного харчування. Для цього в Харківській області впроваджуватимуть новий проєкт. Як пілотні полігони розглядають школи міста Лозова та навколишніх населених пунктів. Після успішної реалізації перших кроків досвід буде поширено на всю територію Харківщини.

«Хоч бойові дії на Харківщині ще тривають, ми вже думаємо про майбутнє та плануємо, як реалізовуватимемо проєкт першої леді України Олени Зеленської щодо реформування дитячого харчування в закладах освіти. Основна мета — діти мають отримувати найсучасніше високоякісне харчування під час освітнього процесу», — зауважив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Та головна мета керівництва й освітян Харківщини — відновити навчальний процес у закладах освіти. Але говорити про повне повернення цієї галузі до нормального стану можна буде лише після перемоги.

«Харківщина послідовно реалізує політику Міністерства освіти і науки України з налагодження освітнього процесу в умовах воєнного стану. На першому місці в нас, звичайно, безпека наших дітей. Ми рухаємося крок за кроком з вірою в наші ЗСУ, щоб ухвалити рішення про безпосереднє навчання дітей у закладах. Але це все-таки буде після перемоги», — зазначив Олег Синєгубов.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»