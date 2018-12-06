Під час робочої поїздки на Прикарпаття глава держави провів засідання ради регіонального розвитку області, поспілкувався з діловими колами й студентством

Зростання ролі громадського контролю в процесі децентралізації зокрема над місцевими фінансами виводить цю реформу на новий рівень. «Міністерство фінансів відкрило доступ до місцевих бюджетів. Тепер громада може на власні очі побачити й належно оцінити і заробітні плати керівників, і суми на депозитах», — сказав Президент Петро Порошенко під час засідання ради регіонального розвитку.

Від початку децентралізації платня селищного голови зросла в кілька разів, але часто це не сприяє ефективному використанню коштів місцевих бюджетів і розв’язанню нагальних проблем громади. «Аргумент, що грошей немає, більше не працює. Президент через децентралізацію гроші дав», — додав Петро Порошенко. Ця реформа, звичайно, поки що далека до завершення, але вона належить до тих, позитивні результати яких суспільство вже помітило.

Фінанси ходять за громадами

Івано-Франківщина демонструє хороші показники серед областей щодо утворення об’єднаних громад. Їх 30, до них увійшли 136 місцевих рад, що становить 26,4% загальної кількості. Перспективним планом передбачено утворення 59 ОТГ. Триває робота з усунення білих плям, перспективним планом область охоплено на 94,3%.

Бюджети ОТГ зростають удвічі швидше, ніж інші бюджети в області. Об’єднання громад дало змогу збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на жителя відповідної території порівняно з 2015 роком у середньому вшестеро.

З огляду на набутий досвід слід подолати непередбачуваність у реалізації політики розвитку регіонів і затвердити чіткий план перспективного розвитку. «Тому ставлю завдання всій регіональній владі, зокрема й на Івано-Франківщині: розробити плани перспективного розвитку територій на 2019—2021 роки. І не просто розробити, а обговорити їх із громадами, ухвалити їх до виконання на рівні громад», — наголосив Президент, вказавши на важливість урахування особливостей Прикарпаття.

Кожна територіальна громада визначить свої переваги і пріоритети без втручання з Києва. Це може бути і туризм, і створення промислових зон. «На їхній основі у ваших планах з’являться першочергові об’єкти, які й будуть видимими для всіх маркерами розвитку. Наявність перспективних планів із затвердженими громадою проектами, механізмами фінансування в рази підвищить інвестиційні перспективи територій», — наголосив Петро Порошенко. А держава знайде можливість співфінансувати перші проекти для заохочення громад.

Ідеться не про контроль коштів місцевого самоврядування. Навпаки, держава надасть фінансову допомогу тим, хто запропонує для реалізації особливо значимі проекти.

Одним із пріоритетів реформ залишається розвиток сільської медицини. Державним бюджетом передбачено кошти для будівництва сільських амбулаторій та реалізації проекту телемедицини. На сільську медицину з програмою телемедицини в області передбачено 295,7 мільйона гривень. Їх спрямують на будівництво 26 амбулаторій сімейної медицини.

«Чому пріоритет — Івано-Франківщина? А де в горах знайти лікаря? Сільська медицина — це не просто машина швидкої допомоги чи відремонтована або побудована амбулаторія, або найпростіший комплект для діагностики. Це телемедицина: коли пенсіонерові стало зле, він звернувся до медичного працівника і завдяки телемедицині може якнайшвидше отримати консультацію лікаря з районного чи обласного центру, навіть із Києва. Уявіть, скільки життів буде врятовано через запровадження президентської програми сільської медицини», — сказав Петро Порошенко.

Найближчими роками в Україні триватиме економічне зростання, запевнив глава держави, навівши приклади оцінок представників міжнародних компаній, які доводять: ситуація кардинально змінилася на краще за тими напрямами, які раніше були абсолютно корумпованими, зокрема в системі відшкодування ПДВ.

«Уперше в історії України автоматичне відшкодування ПДВ отримали 99% суб’єктів господарювання, — підкреслив Президент. — Раніше 30% цього йшло на фінансування корумпованої влади. Тож з’ясувалося, що для зміни досить лише політичної волі та ефективної роботи Верховної Ради».

Економіка відновиться і піде вперед, якщо на виборах відповідальні політики й виборці дадуть відсіч демагогам і популістам, якщо суспільство не дозволить зруйнувати так важко досягнуту макроекономічну стабілізацію, вважає глава держави. Щоб демагоги й популісти не обдурили українців.

Три основи державності

На зустрічі з діловими колами області глава держави відзначив важливу роль бізнесу в напрацюванні стратегії реформування економіки. Раніше підприємці скаржилися на проблеми з поверненням ПДВ, говорили про необхідність реформування валютного ринку та захисту від необґрунтованих перевірок.

У відповідь ухвалено рішення про врегулювання повернення ПДВ і валютний ринок, закони про припинення безпідставних перевірок. Проведення судової реформи гарантує бізнесу і громадянам право на справедливий захист. Реформовано й систему державних закупівель.

Наголошено на важливості детінізації заробітних плат. У першому кварталі 2019 року Україна має всі шанси встановити середню зарплату на рівні 10 тисяч гривень. Президент зауважив, що такі темпи мають зберігатися, щоб виграти у конкуренції за робочу силу.

Нині опрацьовують нові ініціативи щодо податку на виведений капітал і запровадження органу фінансових розслідувань. Крім того, Україна зайшла на великий європейський ринок, і ніхто нам його не закриє, не обмежить постачання й не перешкоджатиме. «Це буде запорукою нашого зростання. Це підготовча кампанія до членства в ЄС», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Вступ до ЄС і НАТО — не лише мета нашої політики, а зобов’язання влади включно з Президентом, парламентом і урядом робити все можливе, щоб стати повноцінним членом ЄС та НАТО. Цю думку глава держави продовжив, спілкуючись зі студентами. Розмови про неможливість цього слід сприймати як ворожу пропаганду й відверту брехню.

Адже Україна так само, як і весь світ, зіткнулася з масовою пропагандою та розповсюдженням фейкової інформації, яку використовує Росія в гібридній війні. Як Україні протидіяти масштабній пропагандистській антиукраїнській кампанії, розв’язаній Росією з використанням методів, запозичених у головного нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса?

«Система пропаганди росіян дуже подібна, на жаль, — погодився Президент. — Це проблема, яка стоїть перед усім західним світом, включаючи Україну».

«Чи може бути держава без мови? Ні. Це колос на глиняних ногах, якого дуже легко знищити. Чи може бути держава без армії? Ні. І з чого має починати Президент? Захищати мову, армію і побудувати церкву. Що я і робив. І дуже дякую українському народові, що він це підтримав», — резюмував Петро Порошенко.

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«Урядового кур’єра»