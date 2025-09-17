Уряд дякує ЄС за допомогу у доступу до спільних інструментів розвитку оборонних технологій

Міністр фінансів Сергій Марченко провів зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Сторони обговорили фінансові ініціативи ЄС для посилення обороноздатності України, співпрацю, яка сприятиме розвитку військової моці європейського континенту, а також виклики для держбюджету в умовах повномасштабної війни.

Міністр фінансів подякував ЄС за стратегічну підтримку, а також Андрюсу Кубілюсу за його лідерство в розвитку оборонної промисловості та впровадження програми SAFE. Завдяки цим зусиллям Україна отримує доступ до спільних інструментів ЄС.

SAFE — нова фінансова ініціатива ЄС, яка підтримає країни-члени, що мають бажання робити інвестиції в оборонне промислове виробництво через спільне замовлення. SAFE фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції у європейські оборонні технології та промислову базу. Співпраця в межах SAFE відкрита для країн Європейського економічного простору та України. Це передбачає можливість спільної закупівлі військового обладнання і його замовлення на українських підприємствах.

Сергій Марченко наголосив на значному потенціалі української оборонної промисловості, яка виробляє понад тисячу видів озброєння, хоча майже 40% потужностей залишаються без фінансування. Програма SAFE може допомогти вирішити це питання, забезпечивши спільне фінансування виробництва, зокрема в Україні. Міністр фінансів також відзначив вагомий внесок Євросоюзу в бюджетну підтримку України. З початку повномасштабної війни Україна отримала понад 58,5 млрд євро.

«Послідовна політика Європейського Союзу, спрямована на підтримку України та колективної безпеки, — важливий чинник досягнення справедливого тривалого миру. Вдячний ЄС за істотну допомогу. Продовжуємо співпрацювати для ще більшої інтеграції наших оборонних спроможностей», — наголосив під час зустрічі Сергій Марченко.

Андрюс Кубілюс підтвердив готовність розширювати партнерство в оборонній галузі, оскільки Україна — невід’ємна частина європейської безпеки.

Окремо сторони розглянули ініціативи Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Серед них авансування 6 млрд євро в межах механізму ERA (коштів із доходів від заморожених активів рф). Гроші підуть на нагальні потреби та виробництво дронів 2025 року. Також було обговорено пропозицію щодо механізму «Репараційних позик» за рахунок заморожених російських активів. Міністр фінансів зазначив, що потреба в зовнішньому фінансуванні на наступний рік значна через ймовірне продовження активних бойових дій. Створення нових ініціатив бюджетної підтримки України та розширення наявних необхідні для збереження фінансової стабільності України.

У зустрічі також взяли участь заступники міністра фінансів Юрій Драганчук та Ольга Зикова і Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Міністр оборони Денис Шмигаль і Андрюс Кубілюс обговорили етапи імплементації фінансової програми SAFE.

«До ініціативи долучилося вже 19 країн. Розраховуємо на ефективну співпрацю, адже цей механізм сприятиме розвитку української оборонної промисловості», — наголосив Денис Шмигаль. Він зауважив, що один із пріоритетів, який потребує додаткового фінансування, — виробництво дронів: FPV, перехоплювачів та далекобійних. Міністр оборони подякував Єврокомісії за започаткування альянсу дронів.

Окремою темою переговорів стала бюджетна підтримка України.

«Вдячний країнам — членам ЄС за фінансову допомогу та санкційні заходи проти агресора», — сказав Денис Шмигаль.

Джерела: Міністерство фінансів, Міністерство оборони