Одна з вихованок закарпатської школи художньої гімнастики майстер спорту міжнародного класу Валерія Юзьвяк тепер живе в Києві. Вона лідерка збірної команди України. Днями в Ужгороді Валерія влаштувала майстер-класи для юних спортсменок, під час якого збирали кошти на потреби ЗСУ.

«Хочу бути як Безсонова»

2004 року, коли відбувалася Олімпіада в Афінах, п’ятирічна Валерія щиро вболівала за українську зірку з художньої гімнастики Ганну Безсонову, яка тоді стала бронзовою призеркою в багатоборстві. Хоч мама бачила доньку в танцях, вона сама хотіла «бути як Безсонова», про себе й не думала. Почала відвідувати заняття із цього виду спорту в ужгородському спорткомплексі «Юність». Першою тренеркою дівчинки була Катерина Мовчан, хореографом — Любов Джуган, надалі з нею займалася Марина Семенюк.

13-річною Валерія, бажаючи потрапити у збірну команду України, разом з батьками переїхала до Києва. Тут дівчинку взяла під своє крило головна тренерка збірної України Ірина Дерюгіна.

Постійні тренування не залишали часу на справи, звичні для ровесників. Кіно, прогулянки та інші розваги, які обожнюють дівчата її віку, проходили повз неї. Тренувалася по кілька разів на день. Батьки підбадьорювали, тренери знаходили потрібні слова.

2016 року Валерія потрапила-таки до складу збірної України на Олімпіаді в Ріо. Хоч була запасною, хвилювання під час найголовніших світових змагань заохотили до наполегливіших занять.

Через чотири роки вже як учасниця основного складу збірної Валерія збиралася на Олімпіаду в Токіо, де нашим гімнасткам прогнозували успіх. Однак пандемія, яка накрила світ, скасування Ігор-2020 та невизначеність змагань у майбутньому морально надломили дівчину. Була вже готова піти зі спорту, але тренери і батьки підтримали її. 2020 року їй довелося кілька місяців очолювати збірну команду України.

Перемоги і підступна недуга

Часом головних випробувань у кар’єрі спортсменки стала першість Європи, яка 2020 року відбувалася у Києві. Тоді у складі збірної України Валерія Юзьвяк у групових вправах разом з подругами Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Бондарчук та Діаною Баєвою виграла вправу із п’ятьма м’ячами і «срібло» у вправі із трьома обручами та чотирма булавами, «бронзу» у груповому багатоборстві. Разом з юніорками Поліною Карікою, Каріною Сидорак та Меланією Тур Валерія здобула перемогу в командному заліку. Загалом уся українська команда стала тоді першою.

А потім сталося те, чого ніхто не міг передбачити: медики виявили в неї онкологічне захворювання. Сотні прихильників, друзів узялися допомагати морально і матеріально. В інтернеті оголошували збирання коштів, в Ужгороді влаштували благодійний марафон, допомагали відомі гімнасти.

І хвороба відступила. Після п’ятимісячного курсу лікарі підтвердили, що дівчина вже здорова і навіть може повернутися у великий спорт.

А нещодавно Валерію Юзьвяк у спорткомплексі «Юність», де розпочинала шлях у великий спорт, вітали учасники всеукраїнської першості з художньої гімнастики серед спортивних клубів. Тепер Валерія працює тренеркою, виховує юних гімнасток у Києві й активно займається благодійністю.

Днями дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк влаштувала майстер-класи для юних гімнасток в рідному Ужгороді.

«На заняття з Валерією прийшли 115 дівчаток, — розповідала працівниця клубу «Пірует», який допомагав в організації, Анна Надь. — Протягом восьми годин займалася з гімнастками різного віку і підготовки у спорткомплексі Ужгородського національного університету».

За виручені кошти та благодійні внески Валерія запланувала придбати позашляховик для ЗСУ.

Громадянська позиція Валерії чітка й непорушна: в перші дні збройної агресії країни-окупанта рішуче засудила воєнне вторгнення рф в Україну. Виступаючи на турнірі в Австрії, вивела на чисту воду колишніх росіян, які нахабно виступали під прапорами інших країн.

Валерія Юзьвяк жорстко відреагувала на можливий допуск спортсменів з рф та білорусі до Олімпіади-2024.

Василь ЧУМАЛЬ

для «Урядового кур’єра»