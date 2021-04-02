З 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд підвищив вік виходу на пенсію для жінок, а також змінив вимоги до кількості трудового стажу для пенсіонерів обох статей. Тому деяким українцям доведеться піти на заслужений відпочинок пізніше, ніж вони ще донедавна очікували.

Нові зміни регулюються статтею 26 Закону України від 09.07.2003 року №1058 «Про загальнообо’язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу, повідомляє УНІАН.

Працювати чи докупити

Нагадаємо, що до 1 квітня цього року вік виходу на пенсію для жінок в Україні становив 59 років і 6 місяців. Проте відтепер він підвищився до 60 років і зрівнявся з умовами виходу на пенсію за віком для чоловіків.

Однак українки, що народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961-го, зможуть вийти на пенсію у віці 59,6 року, як і раніше. Іншим жінкам доведеться чекати до 60.

Змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Його тривалість визначається на момент досягнення пенсійного віку.

В Україні поступово підвищуються вимоги до наявності страхового стажу. 2020 року для виходу на пенсію потрібно було офіційно відпрацювати 27 років. Нині цей показник становить 28 років. А з 1 січня 2028-го українцям буде потрібно мати не менш як 35 років офіційного працевлаштування і сплати внесків до Пенсійного фонду.

Якщо страхового стажу не вистачає на момент досягнення 60 років, на пенсію можна піти пізніше — у 63 чи 65 років. Але щоб піти на пенсію навіть після 65, стажу слід буде мати не менш як 15 років, а в 63 — не менш як 18. Трудовий стаж, якого не вистачає, можна докупити. Рік стажу обійдеться нині в 31 680 гривень, а до квітня 2021-го ця сума становила 24 937 гривень.

Доставка теж здорожчає

Із 1 квітня в Україні зросли тарифи на доставку пенсій Укрпоштою. Пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія повідомила, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій та соціальної допомоги національним поштовим оператором «Укрпошта».

Тариф у місті зросте до 1,3% з 1,15% суми виплати, у селі та селищах міського типу — до 2,65% з 2,3%.

«Це дасть змогу Укрпошті забезпечити своєчасну доставку пенсій, зберегти робочі місця для близько 10 тисяч листонош», — цитує слова урядовця пресслужба Мінінфраструктури.

За словами Владислава Криклія, чинні досі тарифи, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2019 року, вже не покривають фактичні витрати компанії, необхідні для вчасного та якісного надання цих послуг. Міністр повідомив, що нині Укрпошта обслуговує 3,5 мільйона пенсіонерів, які отримують пенсії вдома готівкою.

«Вони мешкають у селах, селищах і містах, де немає жодного відділення банку або навіть банкомата. Загалом в Україні таких населених пунктів понад 27 тисяч, у них близько 13 мільйонів жителів», — зазначив урядовець.

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