КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇН
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 серпня 2023 р.
№ 757-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:

Присвоїти другий ранг державного службовця

САМОНЕНКУ
Дмитру Анатолійовичу

державному секретареві Міністерства фінансів України

Присвоїти третій ранг державного службовця

СОСНОВСЬКОМУ
Євгену Олеговичу

заступникові Голови Національного агентства України з питань державної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 