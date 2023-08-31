КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇН
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 серпня 2023 р.
№ 757-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:
Присвоїти другий ранг державного службовця
САМОНЕНКУ
—
державному секретареві Міністерства фінансів України
Присвоїти третій ранг державного службовця
СОСНОВСЬКОМУ
—
заступникові Голови Національного агентства України з питань державної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ