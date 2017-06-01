Весна для лісівників — ще й пора своєрідних підсумків напруженої лісокультурної кампанії. Черкаські фахівці підрахували, що в державному лісовому фонді цьогоріч створено лісових культур на площі 1400 гектарів (річний план — 1374), зокрема захисних насаджень — 13,7 гектара. Зі створених лісових культур 51% — сосна звичайна, 40% — дуб звичайний, 9,1% — горіх чорний.

Зазеленіють нові галявини

Для цього було заготовлено 80 тонн лісового насіння, вирощено понад 10 мільйонів сіянців. Протягом року заплановано провести сприяння природному поновленню на площі 288 гектарів. 253 гектари комісія з технічного приймання визнала такими, де вже відбулося природне поновлення. Тож цієї весни ліси відтворено на площі майже 1667 гектарів.

За сухими цифрами — напружена праця півторатисячного колективу.

Усі десять лісгоспів області оперативно провели роботи з відновлення та створення лісів. Для забезпечення максимальної приживлюваності сіянців лісівники використовували суперабсорбенти (вологонакопичувачі), висаджували сіянці із закритою кореневою системою, готуючи ґрунт, використовували гербіциди.

Уже нині лісівники дбають про садіння лісів у наступному році. Для цього зібрали 734 кілограми лісового насіння, з них майже 700 — сосни звичайної. Завершено роботи на лісових розсадниках з посіву основних лісоутворюючих порід. За плану 12,8 засіяно 16,5 гектара лісових розсадників. У них зеленіють соснові, дубові та горіхові сходи. Є й чимало липи, клена, червоного дуба. З огляду на зміну кліматичних умов цього року продовжують забезпечення лісових розсадників системою крапельного зрошування переважно тих, де вирощують соснові сіянці.

Активно в усіх лісгоспах області відбулися заходи Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». У них взяли участь майже 4 тисячі осіб — учнівська та студентська молодь, представники громадськості, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, депутати, журналісти. У межах акції висаджено 84 гектари лісу.

Допомагає відеоспостереження

Однак розповідаючи про здійснювану в області роботу з відтворення лісу, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко наголошує, що найбільше дошкуляють насадженням Черкащини лісові пожежі. Тож в області розробили спеціальні заходи для запобігання їх виникненню та додержання вимог правил пожежної безпеки в лісах області. Вибудували чітку систему взаємодії лісової охорони, підрозділів управління ДСНС в області, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідних організацій і установ. Це відображено в комплексних планах, інструкціях, графіках спільних перевірок, оперативно-мобілізаційних планах залучення людей і техніки у разі гасіння лісових пожеж.

Для захисту від вогню в лісгоспах нині функціонують 26 лісових пожежних станцій, 32 пожежні автомобілі, пожежний трактор (на базі Т-150), 35 мотопомп, 11 пожежних модулів, 50 тракторів з плугами та ґрунтометами, 317 ранцевих обприскувачів. Також у лісництвах сформовано пункти накопичення пожежного інвентарю в разі виникнення лісових пожеж (лопати, граблі, сокири, відра, спецодяг, аптечки). Облаштовано 1200 кілометрів нових та проведено догляд за майже трьома тисячами кілометрів наявних мінералізованих смуг.

Для забезпечення проїзду пожежної техніки до недоступних ділянок лісу створено і відремонтовано 40 кілометрів доріг лісогосподарського та протипожежного призначення. Розміщено 275 одиниць наочної агітації. Інформацію на протипожежну тематику постійно розміщують у ЗМІ, на сайті управління, в соцмережах. Державна лісова охорона провела 120 рейдів, виявивши чимало порушників правил пожежної безпеки.

— Від своєчасного встановлення координат загорання та масштабів пожеж в екосистемах залежить дуже багато, — розповідає Олександр Миколайович. — Щоб розв’язати цю проблему, держлісгоспи закупили квадрокоптери, які дають змогу точно й мобільно визначити райони лиха. Дуже ефективно допомагають виявляти пожежі на початкових стадіях телевізійні системи відео­спостереження. Завдяки цьому нині всі хвойні насадження області перебувають під перехресним відеонаглядом 15 таких телесистем.

Недавні тактико-спеціальні навчання з гасіння умовної лісової пожежі на базі Золотоніського лісгоспу спільно з ДСНС у Черкаській області допомогли відшліфувати взаємодію під час ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежею в лісовому масиві.

Із цілющих джерел

Лісівники Черкащини прагнуть створити всі умови для відпочинку населення в зелених зонах. Уже створено майже дві з половиною сотні рекреаційних пунктів. Зазвичай їх розміщують у найбільш відвідуваних місцевими жителями ділянках лісу або ж найчастіше — вздовж автомагістралей для перепочинку мандрівників.

— Рекреаційна діяльність — пріоритетний напрям державних лісогосподарських підприємств, постійно працюємо над створенням зручностей у лісі для туристів, облаштуванням та збереженням історичних і природних пам’яток на території держлісфонду, — розповідає Олександр Дзюбенко. — Для лісгоспів стало традицією знаходити, відновлювати та облаштовувати лісові джерела і криниці. Приміром, у квітні—травні цього року лісівники провели значний обсяг робіт з упорядкування об’єктів культурної спадщини, місць відпочинку, пам’ятних знаків, розташованих на території держлісфонду. Зокрема облаштували 12 лісових джерел і криничок.

Такі заходи сприяють захисту лісу від можливих пожеж і забруднення побутовими відходами, контролю та регулюванню масового перебування населення в лісі.

Весь комплекс вжитих заходів дає змогу тримати пожежонебезпечний стан у лісах під контролем. З початку року зафіксовано 44 випадки загорання в лісах держлісгоспів на площі 10 гектарів (середня площа пожежі 0,23 гектара), що свідчить про оперативне реагування підрозділів на таку небезпеку.

Найбільша лісова пожежа виникла у квітні цього року в Чорнявському лісництві Чигиринського лісгоспу. Загальна площа, яку охопив вогонь, — 4,4 гектара, зокрема верхової пожежі — 2,2. Стихію вдалося швидко приборкати завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів.

Ці сухі слова ніяк не розкривають ту величезну напругу, з якою працювали на пожежі чигиринські лісівники. Шквал вогню, розповідає провідний інженер з охорони та захисту лісу ДП «Чигиринське лісове господарство» Володимир Тищенко, нищив усе на шляху. За лічені хвилини зазнавали серйозних пошкоджень лісові насадження, на вирощування яких витрачено десятиліття. На очах вогонь зводив нанівець нелегку працю лісівників.

— Пожежу локалізували, не дозволили поширитися на велику площу. Але хто спричинив її? — запитує лісівник. — Зрозуміло, люди. Адже за жодних умов трава, дерева, кущі не загоряються самі. Основна причина пожеж — безвідповідальність, низька загальна й екологічна культура певної частини населення, почуття безкарності за скоєне, байдужість до всього, що відбувається у природі.

Чим виміряти збитки?

Як наголошує Володимир Тищенко, на Черкащині, на жаль, і досі чомусь не позбулися згубної звички випалювати торішню суху траву або так званої вогневої очистки територій луків, пасовищ. Однак при цьому виникає реальна загроза для прилеглих об’єктів — житлового сектору, лісів, лісосмуг.

Нещодавно, поділилися спостереженнями лісівники, довелося бачити таку картину. Чоловік уже поважного віку, керуючись бажанням прибрати суху траву біля свого подвір’я, влаштував міні-пожежу, але від вітру вогонь почав швидко рухатися в бік його будинку. Треба було бачити, як самовіддано ця людина гасила вогонь, адже він загрожував її приватній власності.

А ось ліс, як вважає дехто, можна не дуже оберігати. Влаштувавши підпали не на власній, а на громадській землі, лише дочекавшись, щоб вогонь набрав сили, люди часто просто йдуть геть, не замислюючись над тим, чим усе це скінчиться.

А закінчується воно, як завжди, збитками, які часом неможливо виміряти чи відобразити у грошовому еквіваленті. Усі протипожежні роботи державні лісогосподарські підприємства виконують за рахунок власних коштів. Приміром, торік на роботи з протипожежного захисту лісів використано 7 мільйонів гривень. Цього року вже закуплено протипожежного обладнання на 1,5 мільйона гривень.

З огляду на зростання класу пожежної небезпеки в управлінні та в держлісгоспах встановлено цілодобове чергування, триває посилене патрулювання лісів.

Статистика свідчить, що понад 90% випадків лісових пожеж виникають з вини людей, зазначає Олександр Дзюбенко. Отож, застерігає головний лісівник Черкащини, будьмо дуже обережні з вогнем, не дамо йому нагоди знищити наше безцінне зелене багатство!