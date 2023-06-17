На 13-му засіданні у форматі «Рамштайн», яке пройшло у Брюсселі, було досягнуто домовленості про нову військову допомогу. Про це на підсумковій пресконференції повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Ми заслухали керівників Європейського командування Збройних сил США, які розповіли про плани майбутніх тренувань для українських військових та зусилля для підтримки постачання озброєння», — сказав глава Пентагону. За його словами, Німеччина та Польща доповідали про спільну роботу з обслуговування танків Leopard.

На засіданні учасники Контактної групи сфокусувалися на нагальній потребі України — наземних системах ППО. Ллойд Остін розповів, що США разом з Великою Британією, Данією та Нідерландами забезпечуватиме фінансування постачання ракет ППО для України. Про новий транш допомоги оголосила й Італія. У нього увійдуть «нові спроможності, які допоможуть забезпечити найнагальніші потреби України для захисту».

Кілька інших країн-учасниць формату «Рамштайн» розглядають можливість надання Україні довготривалої підтримки. Зокрема, про таку підтримку оголосили Норвегія та Німеччина. Данія надасть Україні військову допомогу на майже 2,6 мільярда доларів до 2024 року. Канада також спрямує Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 мільйонів доларів, у який увійдуть більш як 200 ракет для протиповітряної оборони для захисту українського неба. За інформацією канадського уряду, Оттава передасть Києву 288 ракет AIM-7 зі складу своїх збройних сил. У новий пакет допомоги від Канади входитимуть 10 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів і продовження місії UNIFIER з навчання українських військових до 2026 року.

Коаліція винищувачів стає реальною

Однією з інтриг 13-го «Рамштайну» було питання про впровадження програми із тренування українських пілотів для сучасних винищувачів. «Наші колеги з Нідерландів та Данії розповіли про прогрес, якого вони досягли в реалізації планів підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16», — зауважив Ллойд Остін. Він зазначив, що обидві країни окреслюють тренувальні плани.

«Кілька інших країн приєдналися, щоб допомогти їм у цих зусиллях. Робота триває. Нам сьогодні окреслили своєрідний загальний опис плану та кроки щодо шляху вперед», — додав міністр.

Він нагадав, що США повинні схвалити проведення цих навчань. «Ми продовжуємо співпрацю з Нідерландами й Данією, доки вони розробляють цей план. Це може тривати певний час, але вони рухаються в темпі, який вражає, і мають підтримку інших партнерів у Контактній групі», — зауважив Ллойд Остін.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков повідомив журналістів, що партнери планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16 до липня. За його словами, крім Данії та Нідерландів, інші країни оголосили про готовність долучитися до коаліції в той чи інший спосіб — хто грошима, хто обладнанням. Згідно із планами, до Вільнюського саміту НАТО в липні мають підготувати і затвердити програму цих навчань.

Очікують, що тренувальний центр, обладнаний симуляторами та необхідним устаткуванням для навчання пілотів, буде створено в Данії. Паралельно буде організовано курси англійської мови для пілотів та інженерів.

«У липні матимемо цю програму і знатимемо місце. Тож не бачу причин до кінця липня не розпочати, — сказав міністр. Він повідомив, що команди для навчань уже підібрано. Проте Олексій Резніков застеріг не плекати завищених очікувань і не чекати, що до саміту НАТО у Вільнюсі союзники зроблять оголошення про передачу Україні винищувачів: — Не очікуйте до саміту оголошення про літаки. До саміту буде оголошення про факт старту в конкретному місці навчань і їх учасників».

Техніки достатньо попри втрати на полі бою

На пресконференції Ллойд Остін визнав, що в України є втрати в техніці на полі бою, але, за його словами, ЗСУ має достатньо зброї, щоб продовжити контрнаступ, який розпочався.

«Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження і втрати техніки в бою в обох сторін. Але важливо, що українці мають змогу відновлювати пошкоджене обладнання, ремонтувати і повертати на поле бою, — зазначив Ллойд Остін і наголосив: важливо, що союзники можуть продовжувати постачання зброї Україні. — Пошкодження техніки в бою траплятимуться і надалі. Але, гадаю, росіяни показали нам одні й ті самі п’ять транспортних засобів тисячу разів з десяти різних ракурсів. Тож будемо відвертими: в українців досі залишається чимало бойової сили».

Щодо позиції Вашингтона з підтримки політики розширення НАТО, то вона, за словами Ллойда Остіна, залишається незмінною. США й надалі дотримуватиметься політики відчинених дверей Північноатлантичного альянсу, проте шлях до вступу в НАТО в кожної країни власний.

«Наголошую, що наша позиція не змінилася із часів Будапештського меморандуму. І в подальшому ви побачите, як союзники й партнери спільно працюють, аби надати Україні те, що їй потрібно для успіху, а також подальші безпекові гарантії», — заявив очільник Пентагону.

Неспровокована та злочинна агресія росії — не лише напад на Україну та її народ. Вона являє собою фронтальну атаку на весь світовий порядок, який тривалий час забезпечував глобальні мир, заможність та стабільність.

Про це на пресконференції заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський нещодавно оголосив про початок наступальної операції. За словами Марка Міллі, ця кампанія перебуває на дуже ранній стадії, тож зарано робити якісь визначальні оцінки. Але щодня українці демонструють наполегливість та хоробрість, стійкість і військову майстерність, що дає їм змогу методично визволяти свої території від російських окупантів. Тож коаліція держав, які об’єдналися в межах Контактної групи з оборони України, й надалі надаватиме їй засоби, які дають змогу досягати успіху, обстоювати свою свободу й незалежність, наголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.