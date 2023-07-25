Унаслідок чергової варварської ракетної атаки російської федерації на Одесу 22 липня загинула одна людина, 22 особи зазнали поранень, серед яких четверо дітей. Було пошкоджено майже 50 будівель, зокрема 25 архітектурних пам’яток і Спасо-Преображенський кафедральний собор — головний храм міста. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни обстріляли Одесу та Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять «Оніксів». Сили ППО збили дев’ять ракет.

Що кажуть у світі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив ракетний удар по Одесі. Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік. «Крім того, що війна забирає життя мирних жителів, відбувається черговий напад на територію, яка перебуває під захистом Конвенції про всесвітню спадщину, порушуючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Генеральний секретар стурбований загрозою, яку ця війна створює для української культурної спадщини», — наголосив він.

За словами речника, Генеральний секретар наполегливо закликає росію негайно припинити напади на культурні об’єкти, що перебувають під захистом міжнародних нормативних документів. Також він закликає до негайного припинення всіх нападів на цивільні населення й інфраструктуру.

Попередню оцінку збитків, яких російські окупанти завдали культурній спадщині Одеси, проведе місія ЮНЕСКО, що прибуде в Україну найближчими днями.

«ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, що скоїли російські війська, внаслідок якого було завдано ударів по кількох культурних об’єктах у центрі Одеси, де розташовано об’єкт всесвітньої спадщини «Історичний центр Одеси», — йдеться у пресрелізі організації.

Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле наголосила, що «ця обурлива руйнація знаменує собою ескалацію насильства щодо культурної спадщини України», і висловила рішучий осуд «цього нападу на культуру». Організація продовжує співпрацю з менеджерами об’єктів всесвітньої спадщини, місцевою та центральною владою України для визначення нагальних потреб у допомозі.

У Євросоюзі цей руйнівний удар по Одесі назвали воєнним злочином. «Постійний ракетний терор проти Одеси, міста, що має охоронний статус ЮНЕСКО, — ще один воєнний злочин кремля. Також зруйновано головний православний собор міста, об’єкт світової культурної спадщини», — написав у Twitter верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель. У дописі він нагадав, що від дій російських терористів в Україні постраждали сотні інших історичних пам’яток.

Вашингтон і Лондон теж відреагували на нищівний обстріл Одеси. «Тривають невпинні напади росії на жителів та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини, порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки. Тут невиправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйновані собор, будинки та спалені зернові силоси знову показали, що це має значення всюди», — написала у Twitter Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що в пошкодженому центрі міста не було військових об’єктів. «Одеса. Центр міста зазнав бомбардування росії. Жодних військових об’єктів. Просто гарне українське місто, внесене до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає руйнувань за порти, через які експортують життєво важливі продукти харчування у всьому світі», — написала дипломат у Twitter.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна назвала атаку на Одесу воєнним злочином. «Оскільки росія продовжує свої удари по Одесі й завдає удару по собору, ми не можемо втомлюватися повторювати, що умисне ураження цивільних цілей — воєнний злочин згідно з міжнародним правом», — написала вона в Twitter.

Яка реакція Північноатлантичного альянсу

Ракетні атаки росіян на Одесу та Одеську область і подальша доля експорту українського зерна стануть предметом обговорення засідання Ради Україна — НАТО, яке має відбутися завтра на рівні послів країн-членів Альянсу.

Рада Україна — НАТО — новий механізм співпраці між Києвом та Північноатлантичним альянсом, про створення якого офіційно було оголошено на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про проведення засідання Ради Україна — НАТО Генсек Альянсу та український Президент домовилися під час телефонної розмови, яка відбулася минулими вихідними. У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до Єнса Столтенберга із пропозицією невідкладно скликати Раду Україна — НАТО для кризових консультацій через безпекову ситуацію в Чорному морі.

«Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень — рівень Ради Україна — НАТО. І цей механізм може спрацювати», — розповів Президент.

Єнс Столтенберг після розмови з Володимиром Зеленським наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно, і додав, що після саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, «Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше».

«Ми рішуче засуджуємо спробу москви перетворити продовольство на зброю», — написав Генсек НАТО у Twitter.