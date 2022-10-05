Говорити про відновлення природних ресурсів можна буде лише після припинення воєнних дій

За сім місяців російського повномасштабного вторгнення довкіллю України було завдано збитків на трильйон гривень, що становить майже 36 мільярдів євро. Загалом українське Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів задокументувало 2 тисячі випадків заподіяння шкоди навколишньому середовищу внаслідок війни.

Про це під час слухань у комітеті Європарламенту з питань довкілля, громадського здоров’я та харчової безпеки повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Урядовець узяв участь у слуханнях онлайн. За його словами, попри війну, український уряд цілодобово відстежує стан навколишнього природного середовища у країні.

Мільйони тонн вуглецю потрапляють в атмосферу

Підрахувати суму збитків для довкілля, спричинених бойовими діями, українська влада змогла завдяки спеціальній методології, яку сама розробила. За словами Руслана Стрільця, досі таку методологію фіксації шкоди довкіллю у світі не застосовували. Із 36 мільярдів євро збитків, яких завдано навколишньому середовищу, 11,4 мільярда — це шкода ґрунтам, а 24,6 мільярда — збитки внаслідок забруднення повітря.

Загалом за сім місяців війни внаслідок лісових пожеж, бомбардувань нафтопереробних заводів та промислових об’єктів викиди вуглецю в атмосферу становлять щонайменше 31 мільйон тонн. Міністр повідомив, що потенційно 79 мільйонів тонн парникових газів буде вироблено під час повоєнної відбудови та відновлення інфраструктури міст і сіл України. Він наголосив, що у світі не існує універсальної методології підрахунку обсягів шкідливих викидів в атмосферу, які спричинено бойовими діями.

Війна стала екологічним лихом і для українських лісів. Внаслідок воєнних дій в Україні знищено або істотно пошкоджено близько третини лісових насаджень, 450 тисяч гектарів лісів перебувають під російською окупацією. 2,45 мільйона гектарів лісових насаджень звільнено, проте їх «випалено і перекопано траншеями», і на їх відновлення потрібні десятиріччя.

У зоні бойових дій опинилися 20 відсотків природоохоронних територій України.

«Росіяни окупували вісім українських природних заповідників і десять національних парків. Вони не дотримуються охоронного статусу цих територій і використовують їх для розміщення своїх військ», — зазначив міністр.

На окупованій росіянами українській території є поклади корисних копалин на загальну суму 12,7 трильйона євро, повідомив Руслан Стрілець. За його словами, Україна має поклади 21 із 30 критичних корисних копалин, серед яких літій, кобальт, скандій, графіт та інші.

«Усі ці копалини не Сибіру чи на Уралі, а в серці Європи», — наголосив міністр.

Потрібні лабораторії для перевірки води

Відповідаючи на запитання євродепутатів, як Європарламент може допомогти Україні боротися з екологічними наслідками війни, Руслан Стірлець зауважив, що найліпшою підтримкою було б «чинити політичний тиск на москву і визнати росію державою-спонсором тероризму», оскільки тільки тоді російська влада зрозуміє, що «повинна платити за все, скоєне в Україні». За словами міністра, російська армія знищує за лічені хвилини все те, що формувалося і створювалося сотні років.

«Щоб виріс ліс, потрібно не один десяток років, а росіяни спалюють його за годину. Жодні гроші його не відновлять, на це потрібен тільки час», — зауважив український урядовець, додавши, що захистити довкілля можна буде тоді, коли припиниться війна і не буде більше руйнувань.

Він закликав країни-члени ЄС надіслати в Україну лабораторії для перевірки якості питної води, які особливо потрібні на деокупованих територіях. «Нам потрібні такі лабораторії, щоб відстежувати стан води, аби люди, які повертаються у визволені населені пункти, могли мати там високоякісну воду. Тому ми просимо надати нам таке обладнання», — сказав міністр.